Velocity apunta a la expansión en América Latina con el nombramiento de Renata Berardocco como directora general para LATAM

DURHAM, Carolina del Norte, Nov. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velocity Clinical Research, la organización líder de centros clínicos totalmente integrados, anuncia el nombramiento de Renata Berardocco como vicepresidente ejecutiva y directora general para la región de América Latina (LATAM). Renata cuenta con casi dos décadas de experiencia en puestos de liderazgo sénior y se incorpora desde Fortrea, donde dirigió la prestación de operaciones y proyectos clínicos.

LATAM representa el 10% de de los centros de investigación clínica del mundo y es un foco crítico para la estrategia de expansión de Velocity, que ya alcanzó un crecimiento acelerado en Europa. En tan solo 24 meses, Velocity amplió su presencia con éxito a 17 sitios europeos en tres países; ahora emplea un equipo de 150 personas en la región, lo que representa el 10% de su fuerza laboral. El nombramiento de Renata señala la ambición de Velocity de seguir ampliando su red mundial. Como directora general para América Latina, dirigirá la identificación, adquisición y puesta en marcha de nuevas sedes regionales.

Paul Evans, presidente y director ejecutivo de Velocity, comentó el nombramiento: "Una vez consolidada nuestra presencia en Europa, LATAM es el siguiente paso natural en nuestra estrategia de crecimiento a través de adquisiciones. Renata aporta una gran experiencia en la creación y gestión de redes multisitio y comparte nuestra visión para la región. Renata impulsará esta próxima etapa del crecimiento de Velocity, centrándose principalmente en Brasil, Argentina y México, que representan alrededor del 70% de la población de LATAM”.

El nombramiento de Renata aporta una perspectiva valiosa y una profunda experiencia. Durante su tiempo en Novartis, adquirió experiencia en una variedad de áreas, incluidas las ventas gubernamentales. Desempeñó un papel destacado en el establecimiento de la presencia brasileña de Oncopartners y creó el departamento de investigación clínica brasileño para Stiefel, que posteriormente adquirió GSK. Más recientemente, impulsó la expansión de las operaciones de Covance (ahora Fortrea) en América Latina, donde el equipo local creció de 300 personas a 800.

Renata Berardocco, vicepresidente ejecutiva y directora general de LATAM, declaró: “Comprendo muy bien el proceso de ensayos clínicos y lo fundamental que es el reclutamiento de pacientes. El rápido crecimiento de Velocity y su compromiso con la tecnología lo convierten en una fuerza formidable en la investigación clínica. Las redes multisitio ofrecen beneficios clave, desde una inscripción más rápida de pacientes y una recopilación de datos consistente hasta un mejor control de calidad y una menor variabilidad, lo que en última instancia mejora la seguridad de los datos, la eficiencia de los ensayos y los resultados de los pacientes.

“Creo que el reclutamiento de pacientes es la clave para lograr estos beneficios, y sé por experiencia que Brasil, México y Argentina, en particular, tienen grandes poblaciones de pacientes y acceso a investigadores principales excepcionales. Espero llevar el modelo Velocity a LATAM y, por el contrario, traer las ventajas de la región LATAM a Velocity para ofrecer mejoras significativas a nuestros pacientes, patrocinadores y CRO a nivel mundial”.

Velocity experimentó un rápido crecimiento en los últimos dos años, convirtiéndose en una de las organizaciones de sitios de ensayos clínicos más grandes de Europa y la más grande de los Estados Unidos. En la actualidad, la empresa cuenta con más de 90 sitios en todo el mundo y emplea a 1500 personas en todo el mundo, incluidos 220 investigadores principales.

Acerca de Velocity Clinical Research

Velocity es la organización de sitios integrados líder para ensayos clínicos. Con 90 sitios y más de 220 investigadores, Velocity se asocia con compañías farmacéuticas y biotecnológicas para investigar nuevos medicamentos, dispositivos médicos, diagnósticos y productos combinados que podrían mejorar la salud y el bienestar humanos. Velocity ofrece soluciones de sitios de investigación unificados para proporcionar de manera eficiente los pacientes, investigadores y personal de investigación adecuados para ensayos clínicos en todo Estados Unidos y Europa.

La empresa también opera un centro tecnológico en India, donde está abriendo una nueva era en la investigación clínica al desarrollar sistemas innovadores para aprovechar datos expansivos del sitio, de los pacientes y del desempeño histórico. Para obtener más información sobre cómo Velocity ofrece datos de alta calidad, atención al paciente ejemplar y una eficiencia sin precedentes para ensayos clínicos a cualquier escala, visite VelocityClinical.com .

