Velocity mira expansão na América Latina com a nomeação de Renata Berardocco como Diretora Geral da América Latina

DURHAM, Carolina do Norte, Nov. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Velocity Clinical Research, organização líder do mercado no segmento de centros clínicos totalmente integrados, anuncia a nomeação de Renata Berardocco como Vice-Presidente executiva e Diretora Geral para a região da América Latina (LATAM). Renata tem quase duas décadas de experiência em cargos de liderança sênior e vem da Fortrea, onde liderou as áreas de Operações Clínicas e Entrega de Projetos Clínicos.

A América Latina representa 10% dos centros de pesquisa clínica do mundo e é um foco importante para a estratégia de expansão da Velocity da mesma maneira que aconteceu quando a emoresa decidiu investir na Europa.Em apenas 24 meses, a Velocity possui 17 centros de pesquisa na Europa, em três países; atualmente, ela emprega uma equipe de 150 pessoas na região, o que representa 10% da força de trabalho da Velocity. A nomeação de Renata sinaliza a ambição da Velocity de ampliar ainda mais a sua rede global. Como Diretora Geral para a América Latina, ela liderará a identificação, a aquisição e as operações de novos centros regionais.

Paul Evans, Presidente e Diretor executivo da Velocity, comentou sobre a nomeação: "Após estabelecermos um forte posicionamento na Europa, a América Latina é o próximo passo natural para nossa estratégia de crescimento por meio de aquisições. Renata traz uma vasta experiência na criação e no gerenciamento de redes multilocais (multi centros de pesquisa) e compartilha nossa visão para a região. Renata conduzirá o próximo estágio de crescimento da Velocity, com foco prioritariamente no Brasil, Argentina e México, que representam cerca de 70% da população da América Latina."

A nomeação de Renata traz uma perspectiva valiosa e uma grande especialização. Durante seu tempo na Novartis, ela adquiriu experiência em áreas diversas, incluindo vendas governamentais. Ela desempenhou um papel de liderança no estabelecimento da Oncopartners no Brasil e montou o departamento brasileiro de pesquisa clínica para a Stiefel, posteriormente adquirida pela GSK. Mais recentemente, ela conduziu a expansão das operações da Covance (agora Fortrea) na América Latina, onde a equipe regionalcresceu de 300 para 800 colaboradores.

Renata Berardocco, Vice-presidente Executiva e Diretora Geral para a América Latina, disse: "Conheço profundamente o processo de ensaios clínicos e como o recrutamento de pacientes é essencial.. O crescimento acelerado da Velocity impulsionado pela tecnologia, estabelece sua posição como uma grande referência na pesquisa clínica. As redes com vários centros de pesquisa oferecem benefícios importantes, desde o recrutamento mais rápido dos pacientes e a coleta consistente de dados até o controle de qualidade e a redução da variabilidade melhorando a segurança dos dados, a eficiência dos estudos clínicos e consequentemente gera um impacto positivo para os os pacientes.

"Acredito que o recrutamento de pacientes é a chave para a obtenção desses benefícios, e sei por experiência própria que o Brasil, o México e a Argentina, em particular, têm grandes populações de pacientes e acesso a Pesquisadores excepcionalmente bem qualificados. Estou ansiosa para trazer o modelo da Velocity para a América Latina e, por outro lado, trazer as vantagens da América Latina para a Velocity, a fim de proporcionar melhorias significativas para nossos pacientes, patrocinadores e Organizações Representativas de Pesquisa Clínica(CROs) em todo o mundo"

A Velocity experimentou um rápido crescimento nos últimos dois anos, tornando-se uma das maiores organizações de centros de estudos clínicos da Europa e a maior dos Estados Unidos. Hoje, a empresa tem mais de 90 instalações em todo o mundo e emprega 1.500 pessoas globalmente incluindo 220 Pesquisadores..

Notas para os editores

Sobre a Velocity Clinical Research

A Velocity é a principal organização integrada de centros clínicos para pesquisas. Com 90 locais e mais de 220 pesquisadores, a Velocity faz parcerias com empresas farmacêuticas e de biotecnologia para pesquisar novos medicamentos, dispositivos médicos, diagnósticos e produtos combinados que possam melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas. A Velocity oferece soluções unificadas de locais de pesquisa para fornecer com eficiência os pacientes, os pesquisadores e a equipe de pesquisa certos para estudos clínicos nos EUA e na Europa.

A empresa também opera um centro de tecnologia na Índia, onde está inaugurando uma nova era na pesquisa clínica por meio do desenvolvimento de sistemas inovadores para aproveitar dados abrangentes sobre o local, o paciente e o desempenho histórico. Para saber mais sobre como a Velocity fornece dados de alta qualidade, atendimento exemplar ao paciente e eficiência sem precedentes para estudos clínicos em qualquer escala, visite VelocityClinical.com .

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d3793a8c-8c75-4f38-8a21-2851f2d9ea64