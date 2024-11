高影響力的石油和天然氣勘探可在 2030 年將全球範圍 1 和範圍 2 排放量減少 6%

倫敦、侯斯頓及新加坡, Nov. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wood Mackenzie 的最新 Horizons 報告顯示,過去十年,石油和天然氣勘探的投資大幅下降三分之二,但該行業在脫碳工作和能源轉型中提供具優勢石油方面仍然發揮關鍵作用。

根據報告「摒棄舊油田:為什麼我們仍需要高影響力的石油和天然氣勘探」(No country for old fields: Why high-impact oil and gas exploration is still needed),全球目前有大量資源可滿足能源需求,庫存約為 3 萬億桶油當量。 這表示石油的資源壽命超過 45 年,天然氣則超過 60 年。

Andrew Latham 表示:「既然有這麼多庫存,這就引伸出一個問題—為什麼我們仍需要勘探? 必須指出的是,新發現的油田不會增加需求,畢竟勘探成功時需求不會增加,勘探失敗時需求亦不會減少。 我們可以說,成功的勘探可以減低碳強度,降低消費者購買石油和天然氣的成本,並為資源持有者和勘探者提升價值。 由於需求居高不下,因此需要投資新的供應來取代不夠潔淨的能源選擇。」

減碳

報告顯示,尋找新油田比清理舊油田更能降低範圍 1 和範圍 2 的排放,意思是開採和提煉過程中產生的排放。 憑著現代脫碳技術和設施吞吐量有所提高,新油田變得更為潔淨。

Wood Mackenzie 的 Lens Upstream 顯示,未來幾年即將開始生產的新油田,在 2025-30 年的範圍 1 和範圍 2 平均排放強度為 17 公斤二氧化碳當量/桶油當量。 相比之下,成熟油田的現有供應平均為 28 公斤二氧化碳當量/桶油當量。

Latham 表示:「潛在效益不容忽視。 此十年的勘探有望提供全球 12% 的石油和天然氣供應。 假設這些新油田取代了排放強度與較舊油田相當的現有供應選擇,2030 年全球範圍 1 和範圍 2 的排放量將減少約 6%,等於每年 1 億噸二氧化碳當量。」

高價值效能

經濟因素亦推動了勘探活動。 自十年前上游成本重整以來,該行業的勘探成效一直具吸引力。

Latham 表示:「勘探一直是利用新油田振興資產組合的最有經濟效益手段,尤其是對於尋求具優勢資源或低碳高價值資源的公司而言。 如此珍貴的資產難以用合宜價格買到,成功它們會更加划算。」

報告顯示,自 2015 年以來,全週期回報率每年穩定保持在雙位數,平均為 15%。 發現新油田所產生的價值遠高於發現成本,自 2015 年以來,淨價值創造超過 1,600 億美元,這是假設布蘭特長期行業規劃價格為每桶 65 美元(幾乎是石油巨頭 BP 目前市場價值的兩倍)。

過去五年,Wood Mackenzie 計算出勘探的行業平均收支平衡價格約為每桶油當量 45 美元(布蘭特,淨現值 10%),而併購的相關價格則為每桶油當量 65 美元。 由於市場的相關資產短缺,具優勢資源的差距甚至更大。

前沿和深水勘探最為有效

前沿區域的定義是在同一盆地的類似儲層中並無產油,從資源規模角度尤為明顯。 更重要的是,前沿盆地的深水勘探可以提供最有效的勘探區域。 前沿鑽探為每口井增加了超過 8,000 萬桶油當量,是成熟區域油井的七倍多,其中大部分位於深海區域。 深水項目單井回收率高,排放強度往往比陸架和陸上項目低(<15 噸二氧化碳當量/千桶油當量)。

報告顯示,深水區域將提供大部分新的勘探機會,因為全球大部分深水盆地(水深從 400 米到超過 3,000 米)幾乎未被鑽探過。

按水深劃分的每口探井資源量

Latham 表示:「一眾石油巨頭已加入深水勘探行列,急切地想要開闢下一個前沿區域。 他們目前在深水領域擁有近 70% 的淨面積,並將相近比例的勘探和評估支出用於該領域。

隨著政府要求增加產量並確保國內能源安全,越來越多國有石油公司正在仿傚。」

在這些尚未開發的資源中,仍有大量石油和天然氣有待發現。 雖然與前幾十年相比,此行業近年來的發現有所下降,但這是鑽探的油井數量減少所致。

全球乳化曲線顯示出近乎直線的軌跡,呈現每口井(包括乾井)發現約 3,000 萬桶油當量的穩定梯度。 這種趨勢在過去 40 年間沒有改變,50,000 多口油井顯示的趨勢亦然。 如此長期形成的趨勢似乎不太可能突然下降。





Latham 表示:「龐大的勘探機會仍然存在,但勘探確實面臨嚴重的形象問題。 大眾普遍認為勘探對氣候有害,這威脅到各個方面,包括獲得機會及社會營運認可的層面,亦影響吸引和挽留人才等事宜。 這方面的誤解比比皆是,卻不代表能輕易克服。 勘探在石油和天然氣供應脫碳方面可以發揮作用。」

如需更多資訊,請聯絡 Wood Mackenzie 的傳媒關係團隊:

Mark Thomton

+1 630 881 6885

Mark.thomton@woodmac.com

Hla Myat Mon

+65 8533 8860

hla.myatmon@woodmac.com

The Big Partnership(英國公關機構)

woodmac@bigpartnership.co.uk

閣下收到本 Wood Mackenzie 新聞稿,是由於我們持有閣下的聯絡資料。 若我們持有的資料有誤,閣下可以聯絡我們的傳媒關係團隊,提供更新偏好設定。 若閣下不希望以後收到此類電郵,請回覆本電郵,並在主題欄中以英文註明「unsubscribe」(取消訂閱)。

關於 Wood Mackenzie

Wood Mackenzie 是一家能洞悉全球可再生能源、能源和天然資源業務的公司。 由數據驅動。 由人民推動。 在能源變革過程中,企業和政府需要可靠可行的洞悉力,引領過渡至可持續未來。 為此,我們以超過 50 載於天然資源方面的豐富經驗為基礎,為整個供應鏈提供廣、深度兼備的支持。 如今,我們由 2,000 多名專家組成的團隊在全球 30 個地點開展業務,透過即時分析、諮詢、活動和思想領導力為客戶決策提供意見。 我們同心協力,提供客戶所需的精闢見解,藉此迴避風險、把握機遇,並且在關鍵時刻協助他們當機立斷作出決策。 如需了解更多資訊,請瀏覽 woodmac.com。

此新聞稿隨附的圖片載於:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1d7064c0-062c-45f3-90d0-3ba1d994fa69

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/759be251-f538-4398-a340-74dacfdfa04e