Haffner Energy lance son centre de production d’hydrogène, d’essais et de formation dans la Marne

Vitry-le-François, 22 novembre 2024, 08h00 CEST

Inauguré ce jour, au cours de la Semaine de l’industrie, le centre de production d’hydrogène, d’essais et de formation de Haffner Energy va lancer de façon imminente sa production d’hydrogène renouvelable via son procédé breveté de thermolyse de biomasse et déchets organiques. Labellisé France 2030 et Territoires d’industrie, le projet bénéficie de financements publics nombreux (plus de 1 million d’euros à ce jour).

Ce site, situé dans la zone d’activité de Vitry-Marolles dans le département de la Marne, à proximité du siège de Haffner Energy, constitue une vitrine des savoir-faire de la société et un instrument stratégique de son développement commercial et industriel. Il va également permettre à Haffner Energy de générer du chiffre d’affaires par la vente de l’hydrogène produit, de réaliser des essais pour ses clients sur tous types de biomasse, et de former ses clients.

Au terme d’un an de travaux d’aménagement du site et de montage des équipements, le centre de Haffner Energy est doté d’un équipement industriel de série standardisé, de nouvelle génération. Destiné à fonctionner en continu 8 000 heures par an, il est entré en phase de production de gaz renouvelable (syngas) en juin dernier (cf. communiqué de presse du 20 juin 2024). L’entrée en production d’hydrogène est imminente.

Situé à proximité immédiate du siège social de la société, ce site va permettre à Haffner Energy d’offrir à ses clients et prospects une vitrine technologique, industrielle et commerciale entièrement dédiée. Dans le cadre des opérations de ce site, 15 kg/heure d’hydrogène de qualité mobilité seront produits et commercialisés, soit près de 120 tonnes par an qui contribueront à la décarbonation des mobi­lités et de l’industrie. Cela correspond à l’équivalent de 12 millions de kilomètres parcourus avec des véhicules à hydrogène. Environ 2 400 tonnes de CO 2 par an seront évitées ou capturées, en conjuguant l’hydrogène et le biochar.

Outre la compétitivité des énergies produites, les solutions HYNOCA®, SYNOCA® et SAFNOCA® de Haffner Energy sont adaptées à tous les types de biomasse et de déchets organiques : une différenciation unique majeure. Les résidus agricoles, les boues organiques, les fumiers animaux, et mêmes les ordures ménagères résiduelles sont en effet exploitables sans difficultés. Cela renforce la sécurisation des intrants, élimine ou limite fortement le risque de conflits d’usage, réduit le coût de l’énergie primaire, et facilite grandement la « bankabilité » et donc le financement des projets.

« Ce site présente vraisemblablement la première unité au monde de production continue d’hydrogène à partir de biomasse solide ! Nos clients attendaient ce site avec autant d’impatience que nous. Il constituera un formidable accélérateur pour les prises de commandes : des visites de clients et partenaires provenant d’une dizaine de pays et quatre continents ont été réalisées ou sont prévues entre début novembre et Noël. Ce site fait toute la différence », indique Philippe Haffner, Co-fondateur et Président-Directeur Général de Haffner Energy.

« Marolles présente la toute dernière version de nos modules de production de gaz et d’hydrogène renouvelables. Les équipements de pointe et l’attention portée par nos équipes de terrain à améliorer sans cesse la qualité et la performance de nos procédés, nous permettent de démontrer au monde entier la performance d’une technologie déjà commercialisée depuis 3 ans », déclare Marc Haffner, Co-fondateur et Directeur général délégué en charge de la technologie de Haffner Energy.

Marolles, un site vitrine des savoir-faire de Haffner Energy

Showroom des savoir-faire de Haffner Energy, le site est conçu pour présenter une large partie de la palette des solutions de Haffner Energy : production d’hydrogène et de gaz « super verts », co-production d’électricité, production et/ou gazéification de biocarbone et/ou de biochar. Le syngas produit répondra également aux spécifications requises pour la production de SAF et de méthanol.

La première pièce maîtresse du site est le module de thermolyse de nouvelle génération, équipement de pointe de série standardisé breveté, qui permet de transformer tous les types de biomasse en gaz de synthèse (syngas) renouvelable, assorti de son co-produit solide : le biocarbone (ou biochar). Le site comprend en outre un module TEPC (Traitement Epuration Purification Compression) pour convertir le syngas en hydrogène de qualité mobilité, ainsi que la toute dernière technologie créée par Haffner Energy : le Gasiliner®.

Seconde pièce maîtresse, le Gasiliner®, équipement propriétaire, permet de gazéifier le biocarbone, augmentant ainsi de façon significative la production de syngas. La totalité du carbone est gazéifiée et seules des cendres inertes sont retirées du procédé. Le Gasiliner® a la propriété unique d’être compatible avec tous les types de biomasse, notamment ceux dont les cendres sont pâteuses et collantes en raison d’une température de fusion basse, ce qui est le cas de la plupart des résidus agricoles. Il apporte un avantage concurrentiel fort pour les projets SAF et e-SAF, comme en témoigne la signature du récent partenariat avec le développeur islandais de projets d’hydrogène par électrolyse de l’eau et d’e-carburants durables IðunnH2 (cf. communiqué de presse du 2 septembre 2024). Le Gasiliner® apportera en outre une solution compétitive et pertinente pour la valorisation du biocarbone là où il n’aurait pas de débouchés satisfaisants.

Des soutiens et des financements publics nombreux pour soutenir le projet

Ce projet a été rendu possible grâce à l’appui des élus du territoire et à de nombreuses subventions :

88 655 euros via la Communauté de Communes de Vitry, Champagne et Der, sous la forme d’une aide à l’investissement immobilier pour l’acquisition du terrain de Marolles (1.5 hectares) ;

45 351 euros via le Fonds National pour l’Archéologie Préventive (FNAP) pour la réalisation des fouilles archéologiques par l’INRAP ;

500 000 euros via le programme France 2030 Régionalisé, co-financé par l’Etat et la Région Grand Est et opéré par Bpifrance ;

400 000 euros via le « Fonds vert - Territoires d’industrie en transition écologique » opéré par l’ADEME.

« Haffner Energy est pleinement intégrée dans la démarche de réindustrialisation du gouvernement et c’est à ce titre que l’État l’accompagne dans son développement et sa dynamique. Le centre d’essais et de formation de Haffner Energy inauguré ce jour est une étape de plus dans le développement de cette entreprise locale et témoigne du dynamisme de cette société innovante dont l’activité constitue un élément moteur pour le territoire », déclare Henri Prévost, Préfet de la Marne.

« La Région Grand Est est fière de soutenir Haffner Energy dans cette aventure exemplaire, qui fait de notre territoire un laboratoire d’idées et d’actions concrètes pour relever les défis écologiques et industriels de notre époque. Ensemble, nous forgeons ici les bases d’un modèle industriel d’avenir, alliant performance économique et respect de notre planète », estime Franck Leroy, Président de la Région Grand Est.

À propos de Haffner Energy

Haffner Energy est une entreprise française qui fournit des solutions pour la production de carbu­rants renouvelables compétitifs. Avec plus de 40 projets de cogénération réalisés (600 MW installés) sur trois continents, elle est forte de 31 ans d’expérience dans la conversion de la biomasse en énergie. Elle a développé des technologies innovantes de thermolyse et de gazéification de la biomasse qui permettent de produire du gaz, de l’hydrogène et du méthanol renouvelables ainsi que du Carburant d’Aviation Durable (SAF). L’entreprise contribue également à régénérer la planète, par la co-production de CO 2 biogénique, de biochar et/ou de biocarbone.

Pour plus d'informations : www.haffner-energy.com

