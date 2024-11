Fluxys LNG prête à mettre en œuvre le 14e paquet de sanctions de l'UE

Le 24 juin, le Conseil de l'Union européenne a adopté un 14ème paquet de sanctions contre la Russie. Fluxys LNG, l'opérateur du terminal de Zeebrugge et filiale à 100 % de la société cotée Fluxys Belgium, a adapté ses règles opérationnelles pour se conformer pleinement aux sanctions adoptées qui seront applicables aux contrats existants à partir du 26 mars 2025.

Actuellement, l’exécution de ces contrats existants sera poursuivie en parfaite conformité avec les sanctions sans aucun impact négatif sur les performances financières de Fluxys Belgium.

Contact presse

Service presse: +32 2 282 74 44 • press@fluxys.com

À propos de Fluxys Belgium

Cotée à la Bourse Euronext, Fluxys Belgium est une filiale du groupe d'infrastructures Fluxys dont le Siège social se situe en Belgique. Avec 900 collaborateurs, la société exploite 4 000 kilomètres de canalisations, un terminal de gaz naturel liquéfié avec une capacité de regazéification annuelle de 174 TWh et une installation de stockage souterrain.

Fluxys LNG, filiale à 100% de Fluxys Belgium, est l’opérateur régulé du terminal GNL à Zeebruges.

Guidée par sa raison d’être, Fluxys Belgium, avec l’ensemble de ses parties prenantes, contribue à une société meilleure en façonnant un avenir énergétique prometteur. En s'appuyant sur les atouts uniques de ses infrastructures et sur son expertise commerciale et technique, Fluxys Belgium s'engage à acheminer de l'hydrogène, du biométhane ou tout autre vecteur énergétique neutre en carbone ainsi que du CO 2 , dont elle vise à faciliter le captage, l'utilisation et le stockage.

www.fluxys.com