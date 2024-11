Bang & Olufsen A/S har den 21. november 2024 i henhold til kapitalmarkedsloven modtaget en storaktionærmeddelelse fra UBS Group AG, hvoraf det fremgår, at fordelingen af UBS Group AG’s besiddelse af aktier, stemmerettigheder og andre finansielle instrumenter i henhold til kapitalmarkedslovens §§ 38 og 39, per den 19. november 2024 er ændret. UBS Group AG’s besiddelse af andre finansielle instrumenter i henhold til kapitalmarkedslovens § 39 udgør per den 19. november 2024 mindre end 5 procent, mens UBS Group AG’s samlede besiddelser i henhold til kapitalmarkedslovens §§ 38 og 39 fortsat udgør over 5 procent.

UBS Group AG besidder per den 19. november 2024 6.218.796 aktier og stemmerettigheder i Bang & Olufsen A/S svarende til 5,07 procent af det samlede antal aktier og stemmerettigheder.

For mere information, kontakt venligst:

Cristina Rønde Hefting

Sr. Director, Head of Strategy & Investor Relations

Tlf: +45 4153 7303

