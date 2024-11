Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 décembre 2024

Gand, 25 novembre 2024 – 07h00 – Communiqué de presse/informations réglementées

L'administrateur délégué d'ABO-Group Environment NV (la " Société ") a le plaisir d'inviter les actionnaires de la Société à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le jeudi 26 décembre 2024 au siège social du notaire Frank Liesse à Kasteelpleinstraat 59, 2000 Anvers.

Il sera proposé aux actionnaires de procéder, comme l’année précédente, à une réduction de capital d'un montant de 1 million d'euros (notamment 0,094 € par action), afin de réaliser une distribution aux actionnaires. En outre, il sera demandé d'autoriser le Conseil d'Administration à mettre en place un programme de rachat d'actions en vue du lancement éventuel d'un plan d'achat d'actions et/ou d'options sur actions en faveur de la direction et des employés d'ABO-Group Environment et/ou de ses sociétés liées.

Les documents suivants peuvent être consultés sur le site web de la Société

(https://www.abo-group.eu/fr/investisseurs/information-actionnaires/assemblees-des-actionnaires/) :

Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire 2024

Informations sur le droit d'inscrire des points à l'ordre du jour et le droit de poser des questions écrites

Procuration Assemblée Générale Extraordinaire 2024

À propos d'ABO-Group

Fondé en 1995, ABO-Group est un bureau d’ingénierie international spécialisé dans tous les aspects de l’environnement et des sols : géotechnique (stabilité), écologie et assainissement des sols. ABO-Group, avec ses différentes filiales en Belgique, en France et aux Pays-Bas, emploie plus de 700 experts et dispose d’une vaste expertise pour offrir à ses clients une solution complète dans les projets les plus exigeants : de l’étude préalable et du conseil à l’accompagnement lors de la mise en œuvre et au suivi ultérieur.

ABO-Group Environment est cotée sur EURONEXT Bruxelles et EURONEXT Paris. Pour une description plus détaillée des activités du groupe, visitez le site Web d'ABO-Group (www.abo-group.eu).

Pour plus d’informations:

Frank De Palmenaer

CEO ABO-GROUP Environment NV

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T +32 (0)4 96 59 88 88

Derbystraat 255, Maaltecenter Blok G, B-9051 Gent (SDW), België