Onni Bidco Oy aloittaa lunastusmenettelyn koskien Innofactor Oyj:n jäljellä olevia vähemmistöosakkeita

Innofactor Oyj | Pörssitiedote | 25.11.2024 klo 14.50

Onni Bidco Oy aloittaa mahdollisimman pian lunastusmenettelyn koskien kaikkia Innofactor Oyj:n jäljellä olevia vähemmistöosakkeita

Onni Bidco Oy ("Onni Bidco") on ilmoittanut Innofactor Oyj:lle ("Innofactor"), että se omistaa yli yhdeksän kymmenesosaa (9/10) Innofactorin kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, ja että Onni Bidcolla on siten osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukainen oikeus ja velvollisuus lunastaa muiden Innofactorin osakkeenomistajien osakkeet käyvästä hinnasta. Onni Bidco omistaa noin 95,71 prosenttia Innofactorin kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista.

Onni Bidco on päättänyt käyttää osakeyhtiölakiin perustuvaa lunastusoikeuttaan ja lunastaa kaikkien muiden jäljellä olevien Innofactorin osakkeenomistajien omistamat osakkeet. Toteuttaakseen jäljellä olevien osakkeiden lunastuksen Onni Bidco tulee saattamaan vireille osakeyhtiölain mukaisen lunastusmenettelyn mahdollisimman pian.

Lunastusmenettelyssä Onni Bidco tulee vaatimaan, että jäljellä olevien osakkeiden lunastushinnaksi (”Lunastushinta”) vahvistetaan 1,68 euroa osakkeelta vähennettynä minkä tahansa Innofactorin osakkeenomistajille maksettavan osingonjaon tai muun varojenjaon määrällä, mikäli tällaisen varojenjaon osalta täsmäytyspäivä on ennen kuin lunastuksen kohteena olevat osakkeet ovat siirtyneet Onni Bidcolle. Lunastushinta vastaa Onni Bidcon 22.7.2024 julkistamassa kaikkia Innofactorin liikkeeseen laskettuja ja ulkona olevia osakkeita koskevassa suositellussa vapaaehtoisessa julkisessa ostotarjouksessa tarjottua tarjousvastiketta Innofactorin osakkeelta. Lisäksi Lunastushinta vastaa myös sitä korkeinta hintaa, jonka Onni Bidco on maksanut Innofactorin osakkeista tekemissään markkinaostoissa, mukaan lukien 15.11.2024 tehdyissä kaupoissa, joiden toteuttamisen johdosta Onni Bidcon omistus Innofactorissa on ylittänyt yhdeksän kymmenesosaa osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Onni Bidcon Innofactorille toimittaman ilmoituksen mukaan Onni Bidco vastaa Suomessa mahdollisesti perittävästä osakkeiden lunastuksesta johtuvasta varainsiirtoverosta sekä maksuista ja veloituksista, jotka johtuvat lunastusmenettelyn seurauksena arvo-osuusjärjestelmään tehtävistä rekisteröinneistä.

Onni Bidcon tarkoituksena on hakea Innofactorin osakkeiden poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalta. Onni Bidco pidättää itsellään oikeuden jatkaa osakkeiden hankkimista tämän pörssitiedotteen päivämääränä tai sen jälkeen julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä tai muutoin siinä määrin kuin se on soveltuvan lainsäädännön ja määräysten mukaan sallittua.

TIETOA INNOFACTORISTA

Innofactor on johtava yksityisen ja julkisen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa noin 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorin tarjoamaan kuuluu asiakkaiden toiminnan kannalta kriittisten IT-ratkaisujen suunnittelupalveluita, toimitusprojekteja, käyttöönoton tukea ja ylläpitopalveluita sekä omia ohjelmistoja ja palveluja. Innofactorilla työskentelee lähes 600 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactorin osake on listattu Nasdaq Helsingissä kaupankäyntitunnuksella IFA1V.