ALSTOM SA: Alstom renouvelle le contrat d’exploitation et de maintenance des navettes automatisées de l’aéroport international de Denver, aux États-Unis

Alstom renouvelle le contrat d’exploitation et de maintenance des navettes automatisées de l’aéroport international de Denver, aux États-Unis

Le contrat comprend l’exploitation et la maintenance du système de navettes aéroportuaires automatisées, équipé des derniers véhicules Innovia APM 1 R et des voitures Innovia APM de première génération d’Alstom.

91 salariés d’Alstom continueront à exploiter et à entretenir le système APM.

Le contrat, d’une durée de 7 ans, est d’un montant de 218 millions d’euros.





25 novembre 2024 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, a annoncé aujourd’hui avoir signé le renouvellement d’un contrat avec l’aéroport international de Denver pour l’exploitation et la maintenance du système de navettes automatisées Innovia sur une durée de sept ans. Le nouveau contrat courra du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2032. Ce contrat, d’une valeur de 218 millions d’euros, garantira l’emploi de 91 membres de l’équipe Alstom à l’aéroport international de Denver.

Les salariés d’Alstom assureront, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, la maintenance et l’exploitation du système de navettes automatisées de l’aéroport de Denver. Ces services comprennent l’exploitation et la répartition des navettes. Alstom assurera la maintenance des véhicules et des 2 kilomètres de voies en boucle, de l’alimentation électrique et de l’électrification, des panneaux, de la signalétique et des portes palières des stations, ainsi que des systèmes de communication. Le contrat comprend des services de nettoyage pour l’intérieur et l’extérieur des rames, le nettoyage des sols des tunnels, le lavage sous pression et le drainage des sols, des installations et des portes palières, ainsi que la collecte et l’élimination des déchets dangereux.

« Alstom est fier d’être le partenaire privilégié de l’aéroport international de Denver dans le cadre de la modernisation et de l’extension du service de navettes dans ce qui est l’un des aéroports les plus fréquentés au monde. Notre expertise en matière d’exploitation et de maintenance de systèmes automatisés de transport de personnes nous permet d’offrir un service fréquent, sûr et confortable aux voyageurs du monde entier », a déclaré Michael Keroullé, président d’Alstom Amériques.

« Le nouveau contrat d’exploitation et de maintenance de l’aéroport international de Denver avec Alstom est l’une des nombreuses mesures que nous prenons pour améliorer la fiabilité et l’expérience des passagers des navettes qui les transportent entre le terminal et le hall. En tant qu’aéroport en pleine croissance, il est essentiel que nous fournissions un service cohérent, en particulier alors que nous poursuivons nos efforts pour accueillir 100 millions de passagers par an », a déclaré Matthew Robb, premier vice-président chargé des opérations techniques à l’aéroport international de Denver.

Alstom a récemment ouvert un nouveau chapitre dans sa relation de 30 ans avec l’aéroport international de Denver en fournissant de nouveaux véhicules Innovia APM R, qui sont entrés en service en juillet 2024. Fabriquées par Alstom, ces voitures ont permis d’accroître la capacité, l’efficacité et le confort des personnes qui se déplacent dans l’aéroport.

Alstom fournit des services d’exploitation et de maintenance pour le système de navettes automatisées de l’aéroport international de Denver depuis son inauguration en 1994. À l’ensemble de ses clients Innovia APM aux États-Unis, Alstom offre un taux de disponibilité de flotte moyen de 99,5 %, grâce à des services d’exploitation et de maintenance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Un leader dans le domaine du transport de personnes dans les aéroports

Alstom est le premier fournisseur et le premier opérateur de navettes aéroportuaires aux États-Unis. Les navettes Innovia d’Alstom ont transporté plus de 525 millions de passagers de manière sûre et efficace dans 16 aéroports à travers le pays. Leader sur le marché depuis plus de 50 ans, le système de navettes automatisées Innovia est une solution de transport efficace, spécialement conçue pour offrir un service rapide et pratique aux voyageurs qui se déplacent entre les terminaux, à destination et en provenance des aéroports ou à l’intérieur des villes. Plus de 30 systèmes APM d’Alstom ont été livrés dans le monde ; ils sont en service dans 12 des aéroports les plus fréquentés au monde.

Le portefeuille FlexCare Operate d’Alstom couvre l’ensemble des besoins des clients, y compris l’exploitation de tous les types de flottes et la maintenance de l’ensemble du système de transport en commun. Nos clients bénéficient d’une réduction des coûts d’exploitation et d’une augmentation de l’efficacité opérationnelle grâce à des technologies et des pratiques basées sur plus de 40 ans d’expérience dans l’exploitation et la maintenance des trains et des systèmes ferroviaires. Avec plus de 25 projets d’exploitation et de maintenance en cours dans le monde, nous sommes un partenaire de choix qui aide les autorités de transport et les collectivités à atteindre leurs objectifs en matière de mobilité.

ALSTOM™, Innovia™ et FlexCare Operate™ sont des marques protégées du groupe Alstom.

1 Automated People Mover

