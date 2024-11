ORAPI : Fin du contrat de liquidité conclu avec GILBERT DUPONT

Communiqué de presse Lyon – Saint-Vulbas, le 25 novembre 2024 à 18h00





Fin du contrat de liquidité conclu avec GILBERT DUPONT

La société ORAPI et la société GILBERT DUPONT annoncent avoir mis fin au contrat de liquidité conclu le 24 janvier 2006. Cette résiliation prend effet le 25 novembre 2024.

Le contrat avait été suspendu le 17 juin 2023 dans le cadre du projet d’offre publique.

A cette date du 25 novembre 2024 au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

3 954 titres ;

16 205,75 euros en espèces.

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

3 954 titres ;

16 205,75 euros en espèces.

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat initial le 24 janvier 2006, les moyens suivants figuraient au compte du contrat de liquidité :

5 386 de titres

15 000 euros en espèces.

Des apports complémentaires pour un total de 205 000 € ont été fait entre la 14 avril 2006 et le 7 mai 2012.

A la suite de la clôture du contrat de liquidité, les titres et espèces ont été transférés à la Société.

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène

et de maintenance.

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

Contacts :

Contrôle Financier

Mathieu Klinger

+33(0)6 89 84 82 46

mathieu.klinger@paredesorapi.com Communication Financière

Valentine Boivin

+33 (0)1 75 77 54 65

orapi@aelium.fr

Pièce jointe