La LPHF et Royale dévoilent un monument spectaculaire en l’honneur des pionnières de la Ligue

TORONTO, 25 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plus tôt cette année, la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) a été officiellement lancée et pavait du même coup la voie de l’avenir du hockey féminin. La première saison de la Ligne a en effet marqué un jalon important dans l’histoire des sports professionnels et des athlètes féminines. Dans le but de rendre hommage aux joueuses qui ont ouvert la voie à la prochaine génération, la LPHF a travaillé en collaboration avec Royale et avec l’artiste canadienne Briony Douglas pour la création de The Inaugural Six (Les Six Inaugurales) une œuvre percutante fabriquée avec les bâtons de hockey utilisés lors de la première saison de la LPHF.





D’une hauteur de 1,20 m et d’une largeur de 1,8 m, The Inaugural Six est une sculpture plus grande que nature, en forme de casque de hockey, qui symbolise l’unité, la force et la résilience des joueuses. Elle est formée des bâtons de hockey utilisés lors de la première saison par les six équipes de la Ligue et vise à rendre hommage au courage, à la passion et à la persévérance des joueuses de Boston, du Minnesota, de Montréal, de New York, d’Ottawa et de Toronto.

« Notre première saison a été inoubliable, grâce à nos joueuses qui ont tout donné à chaque match, et aux amateurs qui ont rempli nos arénas d’une énergie inégalée, a déclaré Jayna Hefford, vice-présidente principale, opérations hockey à la LPHF et membre du Temple de la renommée du hockey. Cette sculpture offre une chance unique de consolider les liens avec la communauté et d’inspirer de futures athlètes de notre ligue. Notre collaboration avec une marque comme Royale, qui partage notre engagement pour la promotion des athlètes féminines, donne encore plus de pertinence à cet hommage à notre saison inaugurale. »

« Quand j’ai imaginé cette sculpture au départ, je voulais qu’elle soit une représentation de la force des joueuses, mais aussi de l’héritage qu’elles travaillent à bâtir », a déclaré l’artiste Briony Douglas. Chaque bâton de hockey raconte une histoire – celle d’un but compté, des batailles menées sur la patinoire et en dehors de la patinoire, et de la passion qui anime ces athlètes à chaque partie. The Inaugural Six évoque non seulement le hockey, mais symbolise aussi l’élimination des barrières et la voie qui s’ouvre pour les générations futures. »

Ce projet correspond en tous points à l’engagement continu de Royale, marque fièrement canadienne, pour le soutien d’initiatives inspirantes pour les communautés de partout au Canada, et témoigne aussi de sa détermination à accroître la visibilité du hockey professionnel féminin.

« Nous sommes fiers du partenariat conclu avec la LPHF et avec Briony Douglas pour la réalisation de cette œuvre unique en son genre, a déclaré Jennifer Lo, vice-présidente marketing pour le compte de Royale. Chez Royale, nous croyons en l’importance de faire la promotion d’initiatives qui ont un impact durable et la sculpture The Inaugural Six reflète bien tout ce qui fait la spécificité de ce moment unique de l’histoire du sport féminin. Cette œuvre est aussi un symbole durable pour les joueuses de la LPHF et pour ce qu’elles ont accompli, en même temps qu’un rappel puissant de ce qui est à venir. »

Les amateurs de hockey et d’art sont invités à venir voir la sculpture The Inaugural Six au Centre Eaton de Toronto du 25 au 28 novembre, juste à temps pour le premier match très attendu de la nouvelle saison de la LPHF, le 30 novembre. Les visiteurs sont invités à prendre des photos, à partager leur expérience en ligne et à souligner l’important héritage que ces athlètes œuvrent à bâtir.

À propos de la Ligne professionnelle de hockey féminin (LPHF)

La Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) est une ligue professionnelle de hockey sur glace d’Amérique du Nord composée de six équipes, soit Boston, Minnesota, Montréal, New York, Ottawa et Toronto, chacune ayant des équipes composées des meilleures joueuses de hockey au monde. Lancée le 1er janvier 2024, la LPHF a battu de nombreux records d’assistance et détient le record mondial pour un match de hockey féminin. En 2024, la ligue a été reconnue par le Sports Business Journal comme la percée sportive de l’année et s’est classée au premier rang de la première édition canadienne du sondage de la firme Harris Poll sur la réputation des entreprises. Pour acheter des billets ou des articles promotionnels et vous inscrire à l’infolettre de la ligue pour recevoir les dernières nouvelles, consultez le thepwhl.com. Suivez la ligue sur toutes les plateformes de réseaux sociaux @thepwhlofficial.

LPHF, le logo de la LPHF, les noms et les logos des équipes de la LPHF sont des marques de commerce de la LPHF. © LPHF 2024. Tous Droits Réservés.

À propos de Royale

Les produits Royale sont aimés des Canadiens depuis 60 ans. Royale offre une gamme complète de produits de papier à usage domestique comprenant papier hygiénique, essuie-tout, mouchoirs, serviettes de table, ainsi que des couches pour bébés de première qualité. Les produits Royale sont fabriqués par Les Produits de consommation Irving, une entreprise fièrement canadienne.

