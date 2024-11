Amundi : Programme de rachat d’actions

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du

18 Novembre au 22 Novembre 2024





(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2024-11-18 FR0004125920 705 67,424610 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2024-11-18 FR0004125920 2206 67,452607 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2024-11-18 FR0004125920 714 67,437605 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2024-11-18 FR0004125920 10000 67,470335 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2024-11-19 FR0004125920 858 66,487879 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2024-11-19 FR0004125920 4431 66,511341 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2024-11-19 FR0004125920 872 66,455791 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2024-11-19 FR0004125920 11839 66,420872 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2024-11-20 FR0004125920 957 67,348224 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2024-11-20 FR0004125920 2919 67,341024 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2024-11-20 FR0004125920 934 67,346949 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2024-11-20 FR0004125920 9589 67,371942 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2024-11-21 FR0004125920 10000 67,042125 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2024-11-22 FR0004125920 10000 67,227780 XPAR TOTAL 66024 67,065074





Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet d’Amundi à l’adresse suivante:

https://legroupe.amundi.com/programme-de-rachat-2024

Contacts presse:

Natacha Andermahr

Tel. +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr@amundi.com

Corentin Henry

Tel. +33 1 76 36 26 96

corentin.henry@amundi.com

Contacts investisseurs:

Cyril Meilland, CFA

Tel. +33 1 76 32 62 67

cyril.meilland@amundi.com

Thomas Lapeyre

Tel. +33 1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com

Annabelle Wiriath

Tel. + 33 1 76 32 43 92

annabelle.wiriath@amundi.com

