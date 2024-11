Gereglementeerde informatie

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 26 november 2024 – 18u45 CET

Openbaarmaking van kennisgeving ontvangen van FMR LLC

Fagron heeft een kennisgeving ontvangen op grond van de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen van FMR LLC.

Kennisgeving van FMR LLC

Op 21 november 2024 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Fidelity Management & Research Company LLC, een onderneming onder controle van FMR LLC, de kennisgevingsdrempel van 3% heeft gepasseerd door de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

De kennisgeving vindt plaats door een ‘moederonderneming of een controlerende persoon’.

Op 18 november 2024 bezit FMR LLC in totaal 3.300.143 stemrechten. 2.242.195 stemrechten worden gehouden door Fidelity Management & Research Company LLC, 773.303 stemrechten worden gehouden door Fidelity Institutional Asset Management Trust Company, 0 stemrechten worden gehouden door FMR Investment Management (UK) Limited, en 284.645 stemrechten worden gehouden door FIAM LLC.

Op basis van de noemer van 73.228.904 (totaal aantal stemrechten), bezit FMR LLC op 18 november 2024 4,51% van het totaal aantal stemrechten.

De keten van gecontroleerde ondernemingen via welke de deelnemingen daadwerkelijk wordt gehouden is als volgt: Fidelity Institutional Asset Management Trust Company en FIAM LLC worden gecontroleerd door FIAM Holdings LLC; FMR Investment Management (UK) Limited wordt gecontroleerd door Fidelity Management & Research Company LLC; FIAM Holdings LLC en Fidelity Management & Research Company LLC worden gecontroleerd door FMR LLC; FMR LLC is geen gecontroleerde onderneming.

De aan de bovengenoemde entiteiten toegeschreven deelnemingen komen voort uit deelnemingen van verschillende instellingen voor collectieve belegging die worden beheerd door FIAM LLC, Fidelity Institutional Asset Management Trust Company en Fidelity Management & Research Company LLC, die ieder dochtermaatschappij zijn van en gecontroleerd worden door FMR LLC. Deze entiteiten zijn de discretionaire vermogensbeheerders en oefenen de stemrechten naar eigen goeddunken uit zonder specifieke instructies.

Profiel Fagron

Fagron is een toonaangevende mondiale onderneming actief in farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde farmaceutische zorg aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in meer dan 30 landen wereldwijd.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Nazareth en is genoteerd op Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het ticker symbool ‘FAGR’. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

In geval van verschillen tussen de Engelse vertaling en het Nederlandse origineel van dit persbericht, prevaleert de laatste.

