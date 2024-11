Aramis Group - Capital Markets Day 2024

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 27 novembre 2024

Capital Markets Day – Stratégie 2027

Construire l'avenir de l'achat automobile : une feuille de route pour renforcer le leadership européen d'Aramis Group et stimuler sa croissance profitable

Aramis Group [Ticker: ARAMI – ISIN: FR0014003U94], leader européen de la vente de voitures d’occasion à particulier, opérant sur six marchés, organise aujourd’hui son Capital Markets Day à 10h00 CET.

Lors de cet événement, le Groupe dévoilera sa feuille de route stratégique et ses objectifs financiers pour 2027. Les cofondateurs et co-Directeurs généraux Guillaume Paoli et Nicolas Chartier, accompagnés de membres clés de l’équipe de direction, présenteront les initiatives audacieuses qui marqueront la prochaine étape du succès d’Aramis Group.

Après avoir surmonté avec succès les défis sans précédent posés à l’industrie automobile par la crise du COVID-19 et la guerre en Ukraine, le Groupe est plus fort que jamais. En 2024, Aramis Group a vendu plus de 112 000 voitures à des particuliers, réalisé un EBITDA ajusté de plus de 50 millions d’euros et généré plus de 21 millions d’euros de trésorerie.

Fondé en 2001, Aramis Group est aujourd’hui la plateforme de référence en Europe pour l’achat de voitures d’occasion, bénéficiant d’un positionnement unique lui permettant de saisir les opportunités offertes par un marché de 420 milliards d’euros, fragmenté et en pleine digitalisation.

Fort d’un modèle économique unique et éprouvé depuis 23 ans, le Groupe continue d’apporter une valeur exceptionnelle à toutes ses parties prenantes grâce à :

Une intégration verticale complète sur l’ensemble de la chaîne de valeur ;

Un système opérationnel hautement performant ; et

Un moteur de performance propriétaire générant des résultats inégalés.





Vision stratégique pour 2027

S’appuyant sur ses succès passés et les tendances favorables du marché automobile, Aramis Group entame un nouveau chapitre passionnant, articulé autour de deux axes stratégiques :

1. Convergence et valorisation de sa dimension européenne





Cela consiste à améliorer les performances de toutes les entités en convergeant vers le système opérationnel du Groupe et en tirant meilleur parti de son échelle paneuropéenne:

Convergence opérationnelle : Le Groupe renforcera encore ses avantages concurrentiels en unifiant son système opérationnel, optimisant les pratiques d’approvisionnement et harmonisant les processus de reconditionnement pour en améliorer l’efficacité, la qualité et les délais. Le partage accru de connaissances et de savoir-faire entre les pays permettra par ailleurs d’améliorer l’expérience client et de générer de la valeur additionnelle sur les services offerts.





: Le Groupe renforcera encore ses avantages concurrentiels en unifiant son système opérationnel, optimisant les pratiques d’approvisionnement et harmonisant les processus de reconditionnement pour en améliorer l’efficacité, la qualité et les délais. Le partage accru de connaissances et de savoir-faire entre les pays permettra par ailleurs d’améliorer l’expérience client et de générer de la valeur additionnelle sur les services offerts. Capitalisation sur la dimension européenne : En développant davantage sa place de marché interne, le Groupe renforcera ses capacités d’arbitrage international, améliorant ses marges et accélérant encore ses délais de rotation. Par ailleurs, Aramis Group restera ouvert aux opportunités de fusions et acquisitions pertinentes, aux conditions adéquates, s’appuyant sur son modèle d’intégration éprouvé pour générer une croissance durable et consolider son leadership en Europe.





2. « Raise the bar »





Aramis Group entend continuer à redéfinir la manière dont les Européens achètent des voitures, en poursuivant l’enrichissement constant de son modèle unique :

Améliorer encore l’expérience client : Le Groupe déploiera plus largement son expérience

« opticanale » pour garantir des interactions toujours plus personnalisées et fluides avec ses clients. Il prévoit notamment d’étendre son réseau de centres clients, d’améliorer le parcours de financement en le rendant plus rapide et intuitif, et de lancer une plateforme de marque unifiée à l’échelle du Groupe pour stimuler la croissance sur tous les marchés.





: Le Groupe déploiera plus largement son expérience « opticanale » pour garantir des interactions toujours plus personnalisées et fluides avec ses clients. Il prévoit notamment d’étendre son réseau de centres clients, d’améliorer le parcours de financement en le rendant plus rapide et intuitif, et de lancer une plateforme de marque unifiée à l’échelle du Groupe pour stimuler la croissance sur tous les marchés. Soutenir toujours plus les équipes via la technologie et les données : Des améliorations significatives de la plateforme d’achat C2B et des outils de données avancés permettront de définir des stratégies d’approvisionnement toujours plus intelligentes, pour des résultats optimaux des équipes dans l’ensemble du Groupe.





Déclaration des cofondateurs

Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, cofondateurs d’Aramis Group : « Alors que nous entamons une nouvelle phase passionnante, notre stratégie se concentre sur la convergence vers notre système opérationnel, l’amélioration de notre modèle et l’utilisation de la technologie et des données pour renforcer la performance de nos équipes. Nous sommes fermement déterminés à consolider notre leadership en Europe et à continuer de proposer une expérience client inégalée. Grâce à l’engagement de nos équipes, à notre focalisation sur l’innovation et l’amélioration continue, et capitalisant sur les voitures reconditionnées, produit au cœur de la mobilité durable, nous sommes confiants dans notre capacité à assurer une croissance rentable et génératrice de trésorerie, créatrice d‘une valeur exceptionnelle pour l’ensemble de nos parties prenantes. Aramis Group continuera de se démarquer comme un acteur unique et la plateforme préférée des Européens désireux d’acheter une voiture d’occasion reconditionnée. La révolution de l’achat automobile en Europe ne fait que commencer! »

Objectifs financiers

La feuille de route stratégique d’Aramis Group fixe les objectifs suivants à court et moyen terme :

2025 2027 Volumes reconditionnés Croissance organique

à deux chiffres Croissance organique annuelle composée (CAGR) à deux chiffres pour 2024-2027 Volumes B2C totaux Croissance organique

“high single digit” Croissance organique annuelle composée (CAGR) "high single digit" pour 2024-2027 EBITDA ajusté > 65 millions d’euros Environ 5%

du chiffre d’affaires Besoin en fonds de roulement opérationnel



(en jours de chiffre d’affaires) Amélioration continue

***

Prochaines informations financières :

Activité du premier trimestre 2025 : 28 janvier 2025 (après bourse)

Résultats du premier semestre 2025 : 19 mai 2025 (après bourse)

Activité du troisième trimestre 2025 : 24 juillet 2025 (après bourse)

Résultats annuels 2025 : 25 novembre 2025 (après bourse)

À propos d’Aramis Group – www.aramis.group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe est présent dans six pays. Groupe de croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001, il révolutionne depuis plus de 20 ans son marché, en mettant au centre de son action la satisfaction de ses clients et en capitalisant sur la technologie et l’engagement de ses collaborateurs au service de la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 2 milliards d’euros, Aramis Group vend plus de 110 000 véhicules annuellement à des particuliers et accueille chaque année plus de 70 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales. Le Groupe emploie plus de 2 400 collaborateurs et dispose de huit centres de reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est coté sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker: ARAMI – ISIN : FR0014003U94).

Avertissement

Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles, y compris, sans s'y limiter, des hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures et l'environnement dans lequel Aramis Group opère, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence que les résultats ou performances réels, ou les résultats ou d'autres événements, soient sensiblement différents de ceux décrits explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux développés ou identifiés au chapitre 4 " Facteurs de risques et environnement de contrôle " du Document d'enregistrement universel en date du 19 décembre 2023, déposé par l'AMF sous le numéro D. 23-0864 et disponible sur le site Internet du Groupe (www.aramis.group) et sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org). Ces informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Ce communiqué de presse ne contient ni ne constitue une offre de titres ou une invitation ou incitation à investir dans des titres en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

