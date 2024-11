Avis aux médias : MADD Canada et la Régie des alcools de l'Î.-P.-É. présentent le nouveau Programme scolaire visant à assurer la conduite sobre

CHARLOTTETOWN, Île-du-Prince-Édouard , 27 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada organise une présentation spéciale dans le cadre du lancement provincial de son Programme scolaire 2024-2025, qui vise à sensibiliser les jeunes aux conséquences dévastatrices de la conduite avec capacités affaiblies.

Le Programme scolaire « Une dernière danse » de MADD Canada sera présenté aux élèves de la 7e à la 12e année de l'Île-du-Prince-Édouard. Son commanditaire provincial, la Régie des alcools de l’Île-du-Prince-Édouard (Alcool Î.-P.-É.), soutiendra la réalisation de plus de 30 présentations cette année. Ces présentations éducatives d'une heure visent à réduire la conduite avec capacités affaiblies chez les jeunes en leur livrant un message puissant sur ses conséquences. De plus, les présentations fournissent aux jeunes les connaissances et la motivation nécessaires pour éviter de conduire avec les capacités affaiblies ou de monter à bord d'une voiture conduite par un conducteur aux capacités affaiblies.

Les médias sont invités à assister à la projection spéciale. Des entrevues avec les invités d'honneur, les élèves et le personnel seront disponibles sur demande.

Date et heure : Lundi 2 décembre 2024 à 12 h 45 (Heure normale de l’Atlantique) Lieu : Charlottetown Rural High School, 100 Raiders Road, Charlottetown, Î.-P.-É. C1E 1K6 Invités d'honneur : L'honorable Jill Burridge, ministre des finances, province de l'Î.-P.-É.

Dawn Regan, cheffe des opérations, MADD Canada

Représentants d’Alcool Î.-P.-É.

Bénévoles de la section locale de MADD Canada

Les collisions de la route sont l'une des principales causes de décès chez les jeunes Canadiens et Canadiennes, et l'alcool, le cannabis ou d'autres drogues sont en cause dans plus de la moitié de ces collisions. Chaque année, grâce au soutien de partenaires tels qu’Alcool Î.-P.-É., les présentations éducatives de MADD Canada permettent aux jeunes de prendre des décisions responsables, contribuant ainsi à prévenir les tragédies et à rendre nos routes plus sécuritaires et ce, pour tout le monde.

Le Programme scolaire sera offert en format traditionnel pour les présentations dans les auditoriums, ainsi qu’en format adapté pour les présentations en salle de classe et virtuelles, selon les préférences des écoles individuelles. À la suite des présentations, les écoles reçoivent un guide pédagogique et une trousse scolaire qui renferme des scénarios supplémentaires pour aider les enseignants et enseignantes à poursuivre la discussion sur la conduite sobre tout au long de l’année.

Pour voir un extrait du Programme scolaire de MADD Canada, veuillez consulter : https://maddyouth.ca/fr/school-program/.