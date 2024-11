PHAXIAM présente une stratégie de développement ambitieuse pour tirer parti de l'évolution rapide du marché de la phagothérapie

Tenue d’un webinaire le 27 novembre 2024 « Evolving strategic context for phages, Introducing new opportunities » 1 pour présenter la stratégie de PHAXIAM Therapeutics





Sur la base de l'évolution positive du marché de la phagothérapie, la stratégie de développement de PHAXIAM pourrait permettre à la Société d'atteindre la rentabilité opérationnelle et un cash-flow disponible positif en 2027





Lyon (France) – le 27 novembre 2024 à 14h30 CET – PHAXIAM Therapeutics (Euronext : PHXM - FR0011471135), ci-après « la Société » ou « PHAXIAM », société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants pour les infections bactériennes résistantes, présente une stratégie de développement ambitieuse pour tirer parti de l'évolution rapide du marché de la phagothérapie.

Résumé du webinaire

Ce mercredi 27 novembre 2024, le management de PHAXIAM organise un webinaire de présentation « Evolving strategic context for phages, Introducing new opportunities »1 ainsi qu'une table ronde sur le thème « Critical need for individualized phage treatments in Europe »2 avec la participation d'experts :

Dr. Robert SEBBAG (médecin, infectiologue, La Pitié-Salpêtrière - Paris)





Dr. Antonia SCOBIE (médecin, spécialiste des maladies infectieuses, Royal Free London NHS Foundation Trust - Londres)





Prof. Volker ALT (médecin, directeur et président du département de chirurgie traumatologique Centre médical universitaire - Ratisbonne)





Truong-Thanh PHAM (médecin, spécialiste des maladies infectieuses, Hôpitaux universitaires de Genève - Genève)





Les principaux thèmes suivants, liés à la phagothérapie, sont abordés au cours de ce webinaire :

Des millions de patients souffrent chaque année d'infections bactériennes résistantes ou difficiles à traiter. Face à ce besoin médical critique, il existe une forte demande de la part des médecins pour la phagothérapie.





Parallèlement à sa voie de développement clinique classique (« Phages Therapy Medical Product » = « PTMP »), l'EMA a ouvert des options pour la commercialisation d’une thérapie individualisée à base de phages (« IPT ») par le biais de préparations magistrales. Les modèles PTMP et IPT sont des approches complémentaires et synergiques qui peuvent être mises en œuvre par PHAXIAM avec des ressources supplémentaires limitées.





Les modèles PTMP et IPT forment ensemble un cercle vertueux pour la phagothérapie : (1) le succès commercial du modèle IPT aidera à financer les programmes PTMP et facilitera l'adoption rapide des futurs produits médicinaux approuvés, (2) le succès (validation clinique) du modèle PTMP aidera à élargir l'acceptation clinique et commerciale du modèle IPT dans des domaines qui ne peuvent pas encore être traités par le modèle PTMP.



Perspectives

PHAXIAM bénéficiera de ces deux piliers stratégiques complémentaires (PTMP et IPT) :

Le modèle IPT, basé sur l'extension de ses traitements personnalisés à l'international, pour générer et sécuriser des revenus à court terme (2026-2030), avec un potentiel d’environ 20 millions d'euros de chiffre d’affaires en 2027 et d'au moins environ 100 millions d'euros de chiffre d’affaires en 2030 en traitant des patients dans les pays européens les plus importants, dans lesquels les préparations magistrales sont des pratiques courantes,





Le modèle PTMP, avec l'AAC existante, pour augmenter le chiffre d’affaires grâce à des dépôts d'AAC supplémentaires, complétés par une potentielle autorisation de mise sur le marché conditionnelle (AMC) pour le développement clinique dans les infections ostéo-articulaires sur prothèses, basé sur l'étude GLORIA, avec des revenus potentiels d'environ 8 millions d'euros en 2027 et pouvant atteindre environ 100 millions d'euros en 2030.





Avec la mise en œuvre de cette stratégie, PHAXIAM prévoit d'atteindre la rentabilité opérationnelle et un cash-flow disponible positif en 2027.

Replay du webinaire

Le replay du webinaire sera disponible en anglais, sous-titré en français, sur le site web de la société dans les prochains jours dans la section Investisseurs.

À propos de PHAXIAM Therapeutics

PHAXIAM est une société biopharmaceutique qui développe des traitements innovants contre les infections bactériennes résistantes, responsables de nombreuses infections graves. La société s'appuie sur une approche innovante basée sur l'utilisation de phages, des virus naturels tueurs de bactéries. PHAXIAM développe un portefeuille de phages ciblant 3 des bactéries les plus résistantes et les plus dangereuses, qui représentent à elles seules plus des deux tiers des infections résistantes nosocomiales : Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa.

PHAXIAM est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (code ISIN : FR0011471135, ticker : PHXM). PHAXIAM fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 et Next Biotech.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.phaxiam.com



Contacts

PHAXIAM

Thibaut du Fayet

CEO

+33 4 78 74 44 38

investors@phaxiam.com



NewCap

Mathilde Bohin / Dušan Orešanský

Investor Relations

Arthur Rouillé

Media Relations

+33 1 44 71 94 94

phaxiam@newcap.eu



Informations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, des prévisions et des estimations concernant les programmes cliniques, les plans de développement, la stratégie commerciale et réglementaire et les performances futures anticipées de PHAXIAM et du marché dans lequel elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, " croire ", " anticiper ", " s'attendre à ", " avoir l'intention de ", " planifier ", " chercher à ", " estimer ", " pouvoir ", " continuer " et d'autres expressions similaires. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse autres que les déclarations de faits historiques sont des déclarations prospectives. Ces déclarations, prévisions et estimations sont basées sur diverses hypothèses et évaluations de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs, qui ont été jugés raisonnables au moment où elles ont été faites mais qui peuvent ou non s'avérer exactes. Les événements réels sont difficiles à prévoir et peuvent dépendre de facteurs échappant au contrôle de PHAXIAM. Par conséquent, les résultats réels peuvent s'avérer matériellement différents des résultats futurs anticipés, des performances ou des réalisations exprimées ou sous-entendues par ces déclarations, prévisions et estimations. Le lecteur est invité à lire attentivement les facteurs de risque figurant dans les documents réglementaires déposés par la Société auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), y compris dans le Document d'Enregistrement Universel 2023 de la Société déposé auprès de l'AMF le 5 avril 2024, ainsi que dans les futurs documents et rapports déposés par la Société. Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou à la sincérité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les déclarations prospectives, les prévisions et les estimations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. PHAXIAM décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dans les attentes de PHAXIAM à cet égard, ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations, prévisions ou estimations sont basées, sauf dans la mesure où la loi l'exige.

1 Évolution du contexte stratégique pour les phages, nouvelles opportunités

2 Besoin critique de traitements individualisés par les phages en Europe

Pièce jointe