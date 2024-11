Sondage : La moitié des Canadiens envisagent de réduire leur budget pour les Fêtes, tandis qu’un tiers d’entre eux sont plus susceptibles faire un don de bienfaisance cette année

TORONTO, 28 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’approche du Vendredi fou et de Mardi Je donne, un nouveau sondage sur les dons de bienfaisance réalisé par Plan International Canada révèle comment les Canadiens établissent les priorités de leur budget des fêtes dans le contexte économique incertain actuel. Le sondage révèle que si plus de la moitié des répondants (51 %) envisagent de réduire leur budget des Fêtes et leurs dépenses non essentielles (56 %), environ un tiers d’entre (31 %) sont plus susceptibles de faire un don de bienfaisance que l’année dernière.





Le sondage réalisé auprès de 1 511 personnes révèle une raison potentielle à cela : la moitié des répondants affirment que les Canadiens en général se préoccupent des questions sociales, même lorsque celles-ci ne les touchent pas directement, et près des deux tiers (64 %) estiment que la sensibilisation aux questions sociales est plus importante que jamais.

« Nous sommes encouragés par le fait que, malgré l’incertitude économique, les Canadiens ont l’intention de maintenir leurs dons de bienfaisance », a déclaré Nadine Grant, vice-présidente, Programmes internationaux et développement commercial, Plan International Canada. « Notre programme de dons des Fêtes de fin d’année, Coups de cœur, est conçu pour répondre aux besoins de ceux qui souhaitent donner en retour de manière abordable et significative. C’est l’occasion pour les Canadiens de rester fidèles à leur esprit de générosité tout en contribuant à relever les plus grands défis auxquels les filles sont confrontées dans le monde. »

Autres points saillants du sondage :

La moitié des répondants ( 50 % ), dont 49 % de femmes et 39 % d’hommes, estiment que les Canadiens se préoccupent des questions sociales , même si elles ne les affectent pas directement.

), dont de femmes et d’hommes, estiment que , même si elles ne les affectent pas directement. Seuls 3 % sont susceptibles de faire un don à une cause défendue par une célébrité , et seulement 17 % parce qu’ils en ont entendu parler dans les médias ou sur les réseaux sociaux .

sont susceptibles de faire un don à une cause , et seulement parce qu’ils en ont entendu parler . Plus de la moitié des répondants (57 %) ont déclaré qu’il n’était pas nécessaire que leur don produise des résultats immédiats.



Le programme Coups de cœur de Plan International Canada apporte des biens réels et des services vitaux aux enfants et aux familles du monde entier qui en ont le plus besoin. De nombreux dons sont jumelés par des partenaires gouvernementaux ou institutionnels pour augmenter leur efficacité. L’année dernière, le programme a permis à 196 768 personnes de recevoir 10 717 tonnes de nourriture et a fourni 1,7 million de supports pédagogiques à 46 026 enfants dans le monde, des chiffres qui ne représentent qu’une fraction de la portée totale du programme.

Cadeaux en vedette :

Les paniers d’alimentation sont remplis de denrées essentielles : haricots, huile de cuisson, céréales enrichies et sucre (don jumelé de 50 $ multiplié par 7 pour une valeur totale de 400 $).

sont remplis de denrées essentielles : haricots, huile de cuisson, céréales enrichies et sucre (don jumelé de 50 $ multiplié par 7 pour une valeur totale de 400 $). Fournitures scolaires essentielles offrent aux écoles des pays à faible revenu tous les articles nécessaires pour donner aux élèves la meilleure éducation possible et le meilleur départ possible dans la vie (don jumelé de 18 $ ou 50 $ multiplié par 4 pour une valeur totale de 90 $ ou 250 $).

offrent aux écoles des pays à faible revenu tous les articles nécessaires pour donner aux élèves la meilleure éducation possible et le meilleur départ possible dans la vie (don jumelé de 18 $ ou 50 $ multiplié par 4 pour une valeur totale de 90 $ ou 250 $). Pouvoir au féminin offre aux filles une alimentation, une éducation et une protection contre les mariages précoces et forcés (don jumelé de 100 $ multiplié par 8 pour une valeur totale de 900 $).

offre aux filles une alimentation, une éducation et une protection contre les mariages précoces et forcés (don jumelé de 100 $ multiplié par 8 pour une valeur totale de 900 $). Le club des papas offre aux pères des groupes communautaires pour s’informer et discuter de sujets comme la santé maternelle, néonatale et infantile, la planification familiale, et le rôle des hommes dans ces domaines (don jumelé de 29 $ multiplié par 4 pour une valeur totale de 145 $).

offre aux pères des groupes communautaires pour s’informer et discuter de sujets comme la santé maternelle, néonatale et infantile, la planification familiale, et le rôle des hommes dans ces domaines (don jumelé de 29 $ multiplié par 4 pour une valeur totale de 145 $). Aidez les enfants réfugiés . En plus de fournir l’essentiel ‒ nourriture, eau et abri ‒ ce cadeau les réunit avec leurs familles et facilite le retour à la normale (don jumelé de 75 $ multiplié par 5 pour une valeur totale de 450 $).



À propos de Plan International Canada

Plan International Canada est membre d’une organisation mondiale vouée à la promotion des droits de l’enfant et de l’égalité pour les filles. Depuis plus de 85 ans, nous établissons de solides partenariats avec et pour les enfants, et nous sommes maintenant présents dans plus de 80 pays.

Nous défendons les enfants, en particulier les filles, partout où ils sont opprimés, exploités, laissés pour compte ou traités inéquitablement. Nous sommes des optimistes déterminés, et nous continuerons à persévérer jusqu'à l’égalité.

Pour en savoir plus, visitez plancanada.ca.

*Ces résultats proviennent d’un sondage en ligne réalisé par Plan International Canada du 12 au 14 novembre 2024, auprès d’un échantillon représentatif de 1 511 Canadiens membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été réalisé en anglais et en français. À des fins de comparaison uniquement, un échantillon aléatoire de cette taille comporterait une marge d’erreur de +/-2,53 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Relations avec les médias

Plan International Canada

RP et communication

PRteam@plancanada.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/47a9cf68-0eb5-4095-86b7-e898d352f528