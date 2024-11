Vastned Belgium: Aankondiging interne fusie

Overeenkomstig artikel 37 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen jo. artikel 8 van het koninklijk besluit met betrekking tot gereglementeerde vastgoedvennootschappen van 13 juli 2014, deelt Vastned Belgium (Vastned Belgium NV, Euronext Brussel: VASTB, een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV/SIR)) haar voornemen mee – in geval van voltooiing van de grensoverschrijdende fusie waarbij Vastned Retail N.V. zal fuseren met en in Vastned Belgium en die in werking zal treden op 1 januari 2025 om 00.00 uur Nederlandse en Belgische tijd (afhankelijk van de vervulling of afstand van voorwaarden uiterlijk op 31 december 2024) – over te gaan tot de grensoverschrijdende met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting waarbij twee vennootschappen van de Vastned groep (Vastned Retail Nederland B.V. en Vastned Retail Monumenten B.V.) zullen fuseren met en in Vastned Belgium (de Interne Fusie) binnen het kader van een herschikking van de Vastned groep.

