Pluxee renforce son offre mobilité pour les salariés au Brésil avec l’acquisition de Benefício Fácil

Pluxee renforce sa position au Brésil avec l’acquisition de 100% de Benefício Fácil, un acteur brésilien des avantages liés à la mobilité des salariés

La transaction aura une contribution positive à la marge d'EBITDA récurrent au niveau du groupe dès la première année

L’opération est intégralement financée par des ressources disponibles





Paris, le 29 novembre 2024 // Pluxee (le "Groupe"), acteur international majeur sur le marché des avantages et de l’engagement des salariés, annonce aujourd'hui avoir signé un accord pour acquérir 100% de Benefício Fácil, un fournisseur de solutions de mobilité pour les transports publics brésilien. Au Brésil, ce marché est en forte croissance et sous-pénétré, et les avantages liés à la mobilité pour les salariés sont obligatoires. L'accord est soumis à l'approbation de la Banque centrale du Brésil (BACEN).

Avec cette acquisition, Pluxee poursuit l'exécution de son plan stratégique de croissance, en se développant dans le secteur de la mobilité et en renforçant son offre complète d'avantages pour les salariés sur un marché clé.

Cette acquisition fait suite à un partenariat de longue date entre les deux entreprises. Ensemble, Pluxee et Benefício Fácil tireront parti du réseau existant des opérateurs de transport et travailleront à étendre l'adoption des bénéfices mobilité au Brésil, en particulier auprès des petites et moyennes entreprises (PME).

Benefício Fácil est une plateforme réputée qui fournit des services de transport essentiels aux employés brésiliens, s'adressant à un marché disponible évalué à plus de 20 milliards d'euros. Fondée à São Paulo en 2004, l'entreprise technologique, initialement dédiée aux avantages pour la mobilité des salariés, intègre à présent les transports et des avantages alimentaires fournis par des tiers dans une solution complète pour les responsables des Ressources Humaines.

Avec plus de 7,1 millions de consommateurs, Pluxee est l'un des principaux fournisseurs d'avantages et d'engagement des salariés au Brésil. Le groupe prévoit de générer d'importantes synergies de croissance grâce à l'intégration de Benefício Fácil. Cette opération est l’opportunité de générer des revenus supplémentaires grâce au cross-selling à sa base de clients existants. La transaction sera entièrement financée par les ressources disponibles, assurant un impact limité sur l’effet de levier.

Aurélien Sonet, Directeur Général de Pluxee, a commenté :

« Pluxee a des ambitions de croissance fortes sur le marché brésilien des avantages aux salariés. L’acquisition de Benefício Fácil nous permettra d’intégrer de manière fluide l’avantage de mobilité obligatoire dans notre gamme complète de solutions. En répondant à la demande croissante de solutions de transport innovantes, cette opération contribuera à renforcer la fidélisation des clients et à accroître les opportunités de cross-selling. La transaction devrait avoir un effet positif sur la marge EBITDA dès la première année. Après de nombreuses années de collaboration réussie, nous sommes impatients d’accueillir officiellement Benefício Fácil au sein de Pluxee. »

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 29 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 000 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 36 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète.

Pour plus d’informations : www.pluxeegroup.com

A propos de Benefício Fácil

Fondée en 2004, Benefício Fácil offre une plateforme de premier plan pour les avantages liés à la mobilité (Vale Transport, ou VT), intégrant des solutions d’avantages de transport et d’alimentation tierces dans une solution tout-en-un pour les responsables des Ressources Humaines. Benefício Fácil simplifie l’acquisition et la gestion du VT grâce à une approche axée sur la technologie qui élimine les obstacles et rationalise les processus, rendant la gestion des avantages aussi simple que possible pour les entreprises. Benefício Fácil figure parmi les plus grandes entreprises du secteur des avantages aux salariés du Brésil, avec une équipe dédiée d'environ 100 employés.

Contacts

Media

Cecilia de Pierrebourg

+33 6 03 30 46 98

cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com Analysts and Investors

Pauline Bireaud

+ 33 6 22 58 83 51

pauline.bireaud@pluxeegroup.com

Déclarations prospectives

This press release contains forward-looking statements. These forward-looking statements reflect the Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reflètent les intentions, les convictions actuelles, les attentes et les hypothèses du groupe, y compris, sans s’y limiter, les hypothèses concernant les stratégies commerciales futures du Groupe et l’environnement dans lequel le groupe opère, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs importants échappant au contrôle du Groupe, qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels du Groupe soient significativement différents de ceux que ces déclarations prospectives expriment ou impliquent. Ces risques et incertitudes comprennent ceux discutés dans le Rapport Annuel Exercice 2024 de Pluxee, déposé le 31 octobre 2024 auprès de l’Autorité néerlandaise des marchés financiers (Autoriteit Financiële Markten, « AFM ») et de l’Autorité des Marchés Financiers, et disponible dans la section « Investisseurs – Résultats Financiers et Publications » du site Internet du Groupe : www.pluxeegroup.com. En conséquence, les lecteurs de ce communiqué de presse sont invités à utiliser ces déclarations prospectives avec la plus grande précaution. Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué de presse et le Groupe Pluxee décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou révisions des déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse afin de refléter tout changement dans les attentes ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont basées.

Avertissement

Le présent communiqué de presse ne contient pas et ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières, ni une invitation ou une incitation d’investissement dans des valeurs mobilières en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

