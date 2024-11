Wuxi se targue d’être une ville de musique

WUXI, Chine, 29 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 26 novembre, la 2e édition de National Traditional Chinese Musical Instruments Exhibition, d’une durée de 9 jours, et le festival intitulé « Erquan Yingyue - Wuxi Traditional Music Festival » se sont achevés au Wuxi Grand Theater. Wuxi, située dans l’est de la Chine, s’illustre encore et toujours comme une « City of Music » (ville de musique).

Erquan Yingyue (La Lune réfléchie sur le printemps d’Er-quan) est une partition de musique pour erhu composée à Wuxi par le musicien traditionnel aveugle Hua Yanjun, connu populairement sous le nom d’Abing. Depuis des décennies, Erquan Yingyue représente un pont culturel reliant la Chine et aux autres civilisations du monde. L’œuvre a même voyagé dans l’espace à bord de la sonde spatiale américaine Voyager 1, et est inscrite au Registre international Mémoire du Monde de l’UNESCO. Des orchestres renommés tels que l’Orchestre de Philadelphie et l’Orchestre de chambre de Stuttgart ont interprété Erquan Yingyue sur des scènes internationales. L’excellence artistique de cette œuvre reflète l’important héritage de la ville de Wuxi en matière de musique.

Wuxi a su préserver un paysage musical très riche. Le Wuxi City of Music Promotion Center a annoncé que la ville de Wuxi avait vu naître plus de 500 groupes de musique traditionnelle et plus de 80 clubs scolaires consacrés à la musique. La ville compte près de 50 sites culturels et touristiques dédiés à la musique, dont d’anciennes résidences de personnalités du monde de la musique, des musées consacrés à la musique et des instruments de musique préservés.

L’industrie musicale florissante de la ville de Wuxi mérite d’être reconnue. Aujourd’hui, la ville de Wuxi est un des principaux fournisseurs d’instruments de musique de haute qualité. Pour donner un exemple, la ville produit chaque année environ un quart des erhus milieu et haut de gamme fabriqués en Chine. Il n’est pas exagéré de dire que chaque joueur d’erhu en Chine possède un erhu fabriqué à Wuxi. De plus, les instruments occidentaux tels que les harmonicas, les accordéons et les harpes fabriqués à Wuxi sont très recherchés à travers le monde. Selon les statistiques, Wuxi est la plus grande ville productrice d’harmonicas au monde. Elle s’inscrit également en tant que leader mondial avec sa production d’accordéons, qui s’exportent dans plus de 10 pays. En 2022, les marques de harpe « Lyon & Healy » et « Salvi » ont établi leur production à Wuxi, et dominent désormais 70 % du marché mondial.

Wuxi est déterminée à développer ses échanges internationaux. En mai, la ville a lancé le programme international de musiciens en résidence. Le programme invite des musiciens influents à Wuxi dans le cadre d’échanges culturels et musicaux, et afin de favoriser la diffusion, l’interaction et le développement de la musique internationale.

Forte de son riche héritage culturel, Wuxi s’illustre à l’échelle mondiale comme une « City of Music » (ville de musique), et invite les mélomanes du monde entier à venir explorer ses richesses.

Source : Wuxi City of Music Promotion Center