Monument publie ses résultats du premier trimestre de l’exercice 2025

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 29 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) « Monument » ou la « Société » a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 (« premier trimestre de l’exercice 2025 »). Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars américains. Veuillez consulter www.sedar.com pour accéder aux résultats financiers in extenso.

La présidente et directrice générale, Cathy Zhai, a commenté : « Le premier trimestre de l’exercice 2025 a généré sans interruption une production stable et un flux de trésorerie positif. Les réserves de trésorerie ont augmenté de 9,68 millions de dollars pour atteindre 17,88 millions de dollars, ce qui permet à l’entreprise de disposer d’excellentes bases pour assurer son développement et la croissance de ses activités. Les travaux d’évaluation des ressources et des cibles de forage ont commencé en vue d’examiner les opportunités d’extension de la durée de vie de la mine de Selinsing. De même, l’étude économique du projet aurifère de Murchison a été lancée afin d’évaluer le potentiel de génération de trésorerie secondaire, compte tenu des prix élevés de l’or. »

Temps forts du premier trimestre :

17,88 millions de dollars de liquidités disponibles, soit une augmentation de 9,68 millions de dollars par rapport aux 10,9 millions de dollars du premier trimestre de l’exercice 2025, contre 4,54 millions de dollars de liquidités disponibles, soit une diminution de 1,42 million de dollars au premier trimestre de l’exercice 2024 ;

Le fonds de roulement s’établissait à 24,72 millions de dollars, soit une augmentation de 4,17 millions de dollars ou de 20 % par rapport aux 20,55 millions de dollars comptabilisés au 30 juin 2024 ;

Le bénéfice net était de 3,00 millions de dollars, soit 0,01 dollar par action pour le premier trimestre de l’exercice 2025, contre une perte nette de (0,08 million de dollars), soit (0,00 dollar)/action pour le premier trimestre de l’exercice 2024 ;

Multipliée par 2,9 par rapport aux 3,01 millions de dollars du premier trimestre de l’exercice 2024, la marge brute s’établissait à 11,61 millions de dollars pour le premier trimestre de l’exercice 2025 ;

Performances de la production : Production chiffrée à 8 059 onces d’or, contre 7 243 onces d’or pour le 1er trimestre de l’exercice 2024 ; Ventes arrêtées à 9 270 onces d’or à raison d’un prix moyen record de 2 535 USD/once pour un chiffre d’affaires brut de 19,37 millions USD (1er trimestre de l’exercice 2024 : ventes arrêtées à 4 607 onces à raison d’un prix moyen de 1 939 USD/once pour un chiffre d’affaires brut de 6,91 millions USD) ; Coût décaissé de 837 USD par once vendue, contre 847 USD/once pour le 1er trimestre de l’exercice 2024 ; Coût de maintien global de 1 115 USD par once vendue pour le premier trimestre de l’exercice 2025, soit une augmentation de 17 % par rapport au coût de 957 USD/once enregistré au premier trimestre de l’exercice 2024.

Lancement de l’évaluation des ressources à proximité de la mine et des cibles de forage en vue de l’extension de la durée de vie de la mine.

Faits saillants de la production et des finances du premier trimestre de l'exercice 2025

Three months ended Sept.30, 2024 2023 Production Ore mined (tonnes) 137,932 256,904 Waste removed (tonnes) 2,313,000 2,115,211 Gold Sulphide Production Ore processed (tonnes) 189,676 177,494 Average mill feed grade (g/t) 1.74 1.81 Processing recovery rate (%) 76.22 69.63 Gold produced (oz) (1) 8,059 7,243 Gold sold (oz) 9,270 4,607 Financial (expressed in thousands of US$) $ $ Revenue 19,371 6,911 Gross margin from mining operations 11,611 3,009 Net Income before other items 8,601 1,073 Net income (loss) 2,997 (85 ) Cash flows provided by operations 9,668 20 Working capital 24,723 11,722 Earnings (Loss) per share – basic and diluted (US$/share) 0.01 (0.00 ) Weighted average gold price US$/oz US$/oz Realized price - sulphide production 2,535 1,939 Cash cost per ounce sold Mining 244 266 Processing 285 349 Royalties 231 172 Operations 77 60 Total cash cost per ounce sold (2) 837 847 Operation expenses 6 8 Corporate expenses 2 1 Accretion of asset retirement obligation 6 12 Exploration and evaluation expenditures 1 2 Sustaining capital expenditures 263 87 Total all-in sustaining costs per ounce sold(3) 1,115 957

(1) Out of total 8,059 ounces of gold production reported in Q1 FY 2025, of which 153 ounces were production adjustments.

(2) Total cash cost for sulphide plant production includes production costs such as mining, processing, tailing facility maintenance and camp administration, royalties, and operating costs such as storage, temporary mine production closure, community development cost and property fees, net of by-product credits. Cash cost excludes amortization, depletion, accretion expenses, capital costs, exploration costs and corporate administration costs.

(3) All-in sustaining cost per ounce includes total cash costs, operation expenses, and adds sustaining capital expenditures, corporate administrative expenses for the Selinsing Gold Mine including share-based compensation, exploration and evaluation costs, and accretion of asset retirement obligations. Certain other cash expenditures, including tax payments and acquisition costs, are not included.

RÉSULTATS DE LA PRODUCTION AURIFÈRE

Production aurifère au premier trimestre

L’usine de flottation de sulfure a produit 8 059 onces d’or, dont 153 onces à titre d’ajustements. L’usine a traité 189 676 tonnes de minerai sulfuré avec une récupération moyenne améliorée de 76,22 % en raison des améliorations et de l’optimisation de l’usine, tandis que du minerai de transition et du minerai sulfuré frais à teneur légèrement inférieure (à 1,74 g/t) ont été traités par rapport au premier trimestre de l’exercice 2024.

Au cours du premier trimestre de l’exercice 2025, les activités minières ont continué de se concentrer sur Buffalo Reef et Felda Block 7. Le minerai extrait au cours du trimestre accuse une baisse de 46 % par rapport au premier trimestre de l’exercice 2024. Cette baisse est principalement due à une réduction de la rotation des stocks causée par l’arrêt de l’usine de traitement suite à une panne de courant de TNB et au blocage de l’usine de concassage. De fortes pluies ont également perturbé le dynamitage dans certaines zones et provoqué des blocages dans le concasseur.

Le minerai traité au cours du trimestre a enregistré une hausse de 7 % par rapport au premier trimestre de l’exercice 2024, bien qu’il y ait eu des problèmes d’alimentation électrique ainsi que des arrêts dus à des opérations de maintenance programmées et non programmées de la pompe d’alimentation du cyclone et du broyeur secondaire.



RÉSULTATS FINANCIERS

Résultats financiers du premier trimestre

Les ventes d’or du premier trimestre de l’exercice 2025 ont généré un chiffre d’affaires de 19,37 millions de dollars pour 9 270 onces d’or vendues à un prix moyen réalisé de 2 535 USD l’once (1er trimestre de l’exercice 2024 : 4 607 onces à 1 939 USD l’once pour un chiffre d’affaires brut de 6,91 millions de dollars) provenant de l’usine de flottation de sulfure.

Les opérations minières avant amortissements et dépréciations hors trésorerie ont généré une marge brute de 11,61 millions de dollars, soit une multiplication par 2,9 par rapport aux 3,01 millions de dollars du premier trimestre de l’exercice 2024.

Le coût décaissé de la production d’or sulfuré est bien maîtrisé et a diminué à 837 USD/once pour le premier trimestre contre 847 USD/once au premier trimestre de l’exercice 2024.

Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation se sont élevés à 9,68 millions de dollars au cours du trimestre, soit une augmentation de 9,66 millions de dollars par rapport au 0,02 million de dollars de génération de trésorerie nette au cours du premier trimestre de l’exercice 2024, principalement du fait d’une marge brute plus élevée résultant de ventes accrues de concentré d’or à des prix de l’or réalisés plus élevés.

Au 30 septembre 2024, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société affichaient un montant de 17,88 millions de dollars, soit une hausse de 7,02 millions de dollars par rapport aux 10,86 millions de dollars enregistrés au 30 juin 2024. Et les actifs courants ont dépassé les passifs courants de 24,72 millions de dollars (30 juin 2024 : 20,55 millions de dollars), ce qui démontre la solidité du fonds de roulement net.



DÉVELOPPEMENT MINIER

Mine d’or de Selinsing

Pré-décapage et réduction

L’exploitation minière s’est poursuivie à Buffalo Reef et à Felda Block 7 et a atteint la partie à haute teneur du gisement. Le décapage et la réduction ont principalement eu lieu dans la fosse BRC4 de Buffalo Reef afin de soutenir la continuité du minerai et la durabilité de la production. Le taux de décapage devrait diminuer pendant le reste de l’exercice 2025.

Rénovation de l’installation de stockage des résidus miniers (ISRM)

Les travaux d’infiltration et de drainage de l’étape 6 de l’ISRM ont été achevés en septembre 2024, et l’étape 7 devrait commencer après le premier trimestre de l’exercice 2025.

Usine de flottation et installations connexes

Les travaux de développement réalisés à Selinsing se sont concentrés sur les améliorations et l’optimisation continues de l’usine, avec notamment un nouveau démarreur progressif de filtre-presse, des instruments de mesure et un analyseur portatif par spectrométrie de fluorescence des rayons X. Des modifications ont été apportées à l’usine de concassage et de flottation, avec notamment l’installation de nouveaux roulements de concasseur à mâchoires, d’un système de graissage automatique, d’un moteur de concasseur à cône, d’une unité de commande de moteur de broyeur à boulets secondaire et d’un démarreur à résistance liquide, d’un cyclone de lavage, d’un intégrateur de convoyeur, d’une nouvelle pompe à mousses et d’une pompe à boues, ainsi que d’autres pompes et canalisations. Le raccordement de l’alimentation électrique améliorée a été effectué et un nouveau système de mise à la terre a été installé pour l’épaississeur de concentré et le filtre-presse.

Projet aurifère de Murchison

Au cours du trimestre, la Société a poursuivi ses travaux d’examen du projet aurifère de Murchison, y compris la réévaluation des aspects économiques d’un redémarrage de la production. Une analyse de la base de données géologiques et des archives est en cours. La Société a également poursuivi l’examen de toutes les données de forage historiques et récentes pour la concession de Gabanintha afin de planifier des programmes de forage intercalaire.

La Société a poursuivi le dialogue engagé avec le groupe aborigène local sur ses intentions de production afin d’obtenir le soutien du propriétaire traditionnel. Un plan actualisé de fermeture de la mine pour le projet de Burnakura a été soumis fin septembre 2024 à la suite d’un dialogue engagé avec les parties prenantes locales, et des réunions préliminaires ont eu lieu avec les détenteurs locaux de titres fonciers autochtones concernant le début des activités d’exploration à Gabanintha.

Exploration

Malaisie

Les activités d’exploration à Selinsing comprenaient des travaux géologiques et une planification de l’exploration pour l’extension de la durée de vie de la mine ; le forage devrait reprendre vers la fin du deuxième trimestre de l’exercice 2025 et visera à valoriser les ressources connues en dehors des fosse actuelles en vue d’étendre la durée de vie de la mine et de tester par ailleurs de nouvelles cibles d’oxyde et de sulfure.

Australie occidentale

Au cours du premier trimestre de l’exercice 2025, aucune exploration n’a été entreprise sur le projet Murchison, bien qu’il soit toujours prévu de commencer par des forages de confirmation des ressources historiques à Gabanintha dans le cadre d’un redémarrage potentiel de la production, avec des activités d’exploration ultérieures comprenant une interprétation géologique régionale après les deux phases d’exploration achevées à Burnakura au cours des exercices 2022 et 2023. Dans le nouveau parc de stockage des carottes de forage de Burnakura, les échantillons de carottes de forage ont été réorganisés et sont désormais prêts pour l’inspection géologique.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d’or canadien bien établi qui détient et exploite la mine d’or de Selinsing en Malaisie en propriété exclusive, et qui pilote intégralement le projet aurifère de Murchison, situé en Australie occidentale. Dans la même région, la Société participe au projet aurifère de Tuckanarra à hauteur de 20 %, conjointement avec Odyssey Gold Ltd. Elle emploie quelque 250 personnes dans les deux pays et s’engage à respecter les normes les plus strictes en matière de gestion de l’environnement, de responsabilité sociétale, de santé et de sécurité pour ses employés et les populations avoisinantes.

Cathy Zhai, Présidente et Directrice générale

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, Colombie-Britannique, V6E 4A6

POUR EN SAVOIR PLUS, rendez-vous sur le site Web de la Société à l’adresse : www.monumentmining.com ou prenez contact avec

Richard Cushing, MMY Vancouver T : +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com

« La Bourse de croissance TSX et son Partenaire en services de réglementation, au sens de la définition prévue dans ses protocoles, déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou l’exactitude du présent communiqué. »

Clause de non-responsabilité relative aux déclarations prospectives

Ce communiqué de presse exprime des déclarations empreintes d’informations prospectives sur Monument, ses activités et ses projets (les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives induisent des attentes, des plans, des objectifs ou des événements futurs ne relevant pas de faits historiques. Elles tiennent compte des plans de la Société en matière de projets miniers, de ses attentes envers l’aboutissement de la période de montée en charge de la production à Selinsing jusqu’au niveau visé et son calendrier, de ses attentes relatives à sa capacité à poursuivre ses approvisionnements en explosifs auprès de ses fournisseurs, de ses attentes concernant la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium et leurs calendriers, et du calendrier et des résultats des autres événements et programmes proposés cités dans le présent communiqué de presse. En règle générale, les informations prospectives se caractérisent par une terminologie prospective, comme « planifie », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est attendu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l’intention de », « anticipe » ou « n’anticipe pas », ou « croit », ou des variations de même sens et par l’emploi d’expressions indiquant que certain(e)s actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », ou « seront pris(e)s », « se produiront » ou « seront atteint(e)s ». Les déclarations prospectives du présent communiqué de presse sont assujetties à divers risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont prévus ou exprimés. Ces risques et facteurs comprennent, sans toutefois s’y limiter : les risques généraux liés aux incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, géopolitiques et sociétales ; les incertitudes à propos des résultats des activités d’exploration actuelles ; les incertitudes relatives à l’avancement et au calendrier des activités de développement, y compris celles liées à la montée en charge de Selinsing et à la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium ; les incertitudes et les risques liés à la capacité de la Société à s’approvisionner en explosifs auprès de ses fournisseurs ; les risques liés aux opérations à l’étranger ; les autres risques inhérents à l’industrie minière et les autres risques décrits dans le rapport de gestion et d’analyse de la Société, ainsi que dans les rapports techniques portant sur les projets de la Société, tous disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com. Les hypothèses et facteurs majeurs utilisés pour élaborer les déclarations prospectives dans le présent communiqué de presse comprennent : les attentes concernant le coût décaissé estimé par once de production d’or et les prévisions des flux de trésorerie qui en découlent, les facteurs économiques généraux et d’autre nature qui peuvent être hors du contrôle de Monument ; les hypothèses et les attentes relatives aux résultats de l’exploration issue des projets de la Société ; les hypothèses sur le prix futur de l’or et d’autres minéraux ; le calendrier et la hauteur estimée de la production future ; les hypothèses de calendrier et de résultats des activités de développement, y compris le phénomène de montée en charge à Selinsing et la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium ; les attentes visant la capacité de la Société à maintenir ses approvisionnements en explosifs auprès de ses fournisseurs en temps opportun ; les coûts des activités futures ; les dépenses d’investissement et les charges d’exploitation ; le succès des activités d’exploration ; les problèmes d’exploitation minière ou de traitement ; les taux de change et tous les facteurs et hypothèses décrits dans le rapport de gestion et d’analyse de la Société, ainsi que dans les rapports techniques portant sur les projets de la Société, tous disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com. Si la Société s’est efforcée de recenser les principaux facteurs susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient entraîner des résultats différents de ses prévisions, estimations ou intentions. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. En conséquence, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l’exigent.