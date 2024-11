Rush Factory Oyj

Sisäpiiritieto: Rush Factory Oyj solminut uusia sopimuksia liiketoiminnan laajentamiseksi ja uusia yhteistyömahdollisuuksia

Rush Factory Oyj (”Yhtiö”) on solminut merkittävän tapahtumakaluston käyttö- ja vuokrasopimuksen Fin 158 Oy:n kanssa. Sopimus tukee Yhtiön omaa tapahtumajärjestämistä ja mahdollistaa sen laajentamisen sekä avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia tarjoamalla tapahtumakalustoa ja -palveluita muille toimijoille Suomessa. Lisäksi Yhtiön Puolan tytäryhtiön kautta kalustoa ja palveluita voidaan tarjota myös muualla Euroopassa. Yhtiön pääomistaja Markus Niemelä on 29.11.2024 hankkinut Fin 158 Oy:n koko osakekannan. Tämä Yhtiön lähipiirin kanssa tehty sopimus on markkinaehtoinen.

Yhtiö on lisäksi solminut yhteistyösopimuksen Sunborn Events Oy:n kanssa. Sopimuksen myötä Yhtiö aloittaa yhteistyön Sunborn Events Oy:n kanssa tarjoten palveluita, jotka liittyvät tapahtumakaluston varastointiin, vuokraukseen ja rakentamiseen. Nämä palvelut tukevat sekä Yhtiön omia tapahtumia että tapahtuma-alan yhteistyökumppaneiden tarpeita. Lisäksi Yhtiö on solminut vuokrasopimuksen koskien Yhtiön omistamaa, Maskussa sijaitsevaa kiinteistöä, joka palvelee tapahtuma-alan kaluston varastointia ja huoltoa.

Uusien sopimusten ohella Yhtiö tutkii aktiivisesti uusia liiketoiminta-alueita strategiansa mukaisesti. Tämä tukee Yhtiön tavoitetta kasvattaa toimintaansa ja tarjota entistä monipuolisempia palveluita tapahtuma-alalle.





Strateginen laajentuminen kalustovuokraukseen

Rush Factory Oyj toimii tapahtuma-alalla, keskittyen ulko- ja sisätiloissa järjestettäviin festivaaleihin, tapahtumiin ja konsertteihin sekä näihin liittyvään infrastruktuurin rakentamiseen, kuljettamiseen ja varastointiin. Yhtiön strategiana on laajentaa toimintaansa tapahtumien kaluston vuokraukseen sekä tarjota kattavasti irto- ja infrakalusteita tapahtuma-alan käyttöön. Yhtiön omistamalla Maskun kiinteistöllä on merkittävä rooli näiden palveluiden tuottamisessa, varastoinnissa ja kaluston huollossa. Tämä liiketoiminta vahvistaa Yhtiön asemaa tapahtuma-alan kattavana palveluntarjoajana.

Yhtiö jatkaa oman tapahtumatuotantonsa kehittämistä ja tarjoaa palveluita sekä suomalaisille että kansainvälisille asiakkaille. Yhtiön tytäryhtiön Funrun Finland Oy:n (Color Obstacle Rush) 22.11.2024 tiedotettu konkurssi ja toiminnan päättyminen eivät vaikuta nyt solmittujen uusien sopimusten tai liiketoiminnan kautta Yhtiön toimintaan.

Yhtiö ei anna taloudellisia ennusteita vuodelle 2025, mutta tapahtumakaluston käyttö- ja vuokrasopimuksen myötä yhtiö kykenee järjestämään kiertuemuotoisia tapahtumia kaudella 2025. Tapahtumakaluston vuokraustoiminnan taloudellinen vaikutus ensimmäisenä vuonna ei odoteta yltävän omien tapahtumien järjestämisen tasolle, mutta vaikutus on merkityksellinen.





Sunborn Events Oy

Sunborn Events Oy on turkulainen ravintola-, tapahtuma- ja catering-alan yritys, joka vastaa useiden merkittävien kohteiden, kuten Logomon, Turun linnan ja Helsingin Savoy-teatterin ravintolapalveluista ja järjestää vuosittain yli 300 tapahtumaa. Vuonna 2023 Sunborn Events Oy:n liikevaihto oli 7,2 miljoonaa euroa ja Sunborn Events Oy konsernin liikevaihto 13,0 miljoonaa euroa.









