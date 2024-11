OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 6.11.2024 KLO 16.10, SISÄPIIRITIETO





Sisäpiiritieto: Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa viiden uuden jäsenen valintaa Oma Säästöpankki Oyj:n hallitukseen ja suosittaa ylimääräistä yhtiökokousta hallituksen valitsemiseksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta, joka edustaa viittä suurintaa osakkeenomistajaa, suosittaa Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp tai Yhtiö) hallitusta kutsumaan ylimääräisen yhtiökokouksen koolle jo ennen kevään 2025 varsinaista yhtiökokousta ja ehdottaa OmaSp:n seuraavalle yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta seuraavaa:

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus OmaSp:n hallituksen jäsenten lukumäärästä ja kokoonpanosta:

Hallituksen jäsenten lukumääräksi ehdotetaan vahvistettavan kahdeksan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Aki Jaskari, Jaakko Ossa ja Jaana Sandström sekä uusina jäseninä Juhana Brotherus, Irma Gillbert-Hjelt, Carl Pettersson, Kati Riikonen ja Juha Volotinen. Valintojen edellytyksenä on, ettei Finanssivalvonnalla ole huomautettavaa valintoihin.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valinnalle seuraavaksi pidettävässä yhtiökokouksessa. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat valintahetkellä riippumattomia suhteessaan yhtiöön ja sen merkittäviin osakkeenomistajiin.

Tarkemmat tiedot valittaviksi ehdotettavista hallituksen jäsenistä:

JUHANA BROTHERUS

Juhana Brotherus (synt. 1985) on toiminut Suomen Yrittäjien pääekonomistina vuodesta 2023 lähtien. Brotherus on toiminut Suomen Hypoteekkiyhdistyksen pääekonomistina ja johtajana vuosina 2014–2023 sekä Danske Bankin ekonomistina vuosina 2011–2014. Lisäksi Brotherus on toiminut HOAS:in hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2018 lähtien, Suomen Kauppakorkeakoulun Sijoituskomitean jäsenenä vuodesta 2016 lähtien, Helsingin taloustieteen opiskelijoiden säätiön hallituksen jäsenenä vuosina 2015–2020 sekä hallituksen jäsenenä aTalent Recruitingissa vuosina 2012–2018, josta hallituksen puheenjohtajana vuosina 2014–2018. Koulutukseltaan Brotherus on kauppatieteiden maisteri.

IRMA GILLBERT-HJELT

Irma Gillbert-Hjelt (synt. 1962) on toiminut Aktia Pankki Oyj:n johtoryhmän jäsenenä ja yrityspankkiliiketoiminnan johtajana vuosina 2017–2020, Danske Bankin johtajana vuosina 2012–2017, Sampo Pankki Oyj:n yritysasiakasliiketoiminnan johtajana vuosina 2010–2012, Sampo Pankki Oyj:n pankinjohtajana vuosina 2007–2010, Sampo Pankki Oyj:n rahoitusjohtajana vuosina 2003–2007 sekä Postipankki Oyj:n, Sampo Lenia Oyj:n asiakasvastuullisen tehtävissä vuosina 1987–2003. Lisäksi Gillbert-Hjelt on toiminut vuodesta 2023 lähtien Saldo Bank UAB:n hallituksen jäsenenä. Koulutukseltaan Gillbert-Hjelt on oikeustieteen kandidaatti (nyk. maisteri).

AKI JASKARI

Aki Jaskari (synt. 1961) on ollut OmaSp:n hallituksen jäsen vuodesta 2014 lähtien. Jaskari on toiminut toimitusjohtajana Nerkoon Höyläämö Oy:ssä vuodesta 1995 lähtien. Lisäksi Jaskari on toiminut asiakasraadin jäsenenä Leppäkosken Sähkö Group Oy:ssä vuodesta 2001 lähtien, alueneuvottelukunnan jäsenenä Pohjola Vakuutus Oy:ssä vuosina 2001–2015 sekä hallituksen jäsenenä Parkanon Säästöpankissa vuosina 2010–2013. Koulutukseltaan Jaskari on kauppatieteiden maisteri.

JAAKKO OSSA

Jaakko Ossa (synt. 1965) on ollut OmaSp:n hallituksen puheenjohtaja toukokuusta 2024 lähtien ja hallituksen jäsen vuodesta 2023 lähtien. Ossa on toiminut finanssioikeuden professorina Turun yliopistossa vuodesta 1998 lukien. Ossalla on laaja kirjallinen tuotanto erityisesti yritysverotuksen ja sijoitustoiminnan verotuksen alalta. Akateemisen uran ohella Ossa on toiminut asiantuntijatehtävissä muun muassa Asianajotoimisto Astrea Oy:ssä noin 20 vuotta ja tällä hetkellä perheyritys Ossa Partners Oy:ssä. Ossa on ollut useiden yhtiöiden hallituksissa muun muassa Liedon Säästöpankissa, Sp-Rahastoyhtiö Oy:ssä ja Säästöpankkiliitossa. Lisäksi hän on tällä hetkellä Veronmaksajain Keskusliiton valtuuskunnan puheenjohtaja ja Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläisen osakunnan inspehtoori. Koulutukseltaan Ossa on oikeustieteen tohtori ja varatuomari.

CARL PETTERSSON

Carl Pettersson (synt. 1979) on toiminut Työeläkeyhtiö Elon toimitusjohtajana vuodesta 2021 lähtien, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen toimitusjohtaja vuosina 2017–2021, Aktia Pankki Oyj:n varatoimitusjohtajana vuosina 2016–2017 ja sitä ennen Aktia Pankki Oyj:ssä useissa eri johtotehtävissä vuosina 2008–2016 sekä OP Raaseporin konttorinjohtajana vuosina 2006–2008. Koulutukseltaan Pettersson on kauppatieteiden kandidaatti ja eMBA.

KATI RIIKONEN

Kati Riikonen (synt. 1971) on toiminut Telia Finland Oyj:n johtoryhmän jäsenenä ja onlinen, markkinoinnin ja analytiikan johtajana vuodesta 2020 lähtien, Google Suomen toimialajohtajana vuosina 2017–2020, Isobar Finland Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2015–2017, DNA Oy:n digitaalisten palveluiden johtajana vuosina 2013–2015 sekä DNA Oy:n markkinointijohtajana vuosina 2011–2013, KRi Marketing&Training yrittäjänä vuosina 2006–2011, Motorola Inc. USA markkinointijohtajana vuosina 2003–2006 sekä Nokia Oyj:n toimialajohtajana vuosina 2000–2003. Lisäksi Riikonen on toiminut Kamux Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2024 lähtien, Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2023 lähtien, Nooa Säästöpankin hallituksen jäsenenä vuosina 2021–2024, Kotipizza Group Oy:n hallituksen jäsenenä vuosina 2021–2022, City Digital Oy:n hallituksen jäsenenä vuosina 2016–2018 sekä Frantic Media Oy:n hallituksen jäsenenä vuosina 2012–2014. Koulutukseltaan Riikonen on kauppatieteiden maisteri.

JAANA SANDSTRÖM

Jaana Sandström (s. 1963) on ollut OmaSp:n hallituksen jäsen vuodesta 2019 lähtien. Sandström on strategisen johdon laskentatoimen professori LUT-yliopistossa ja hän aloitti kolmannen kautensa LUT-yliopiston koulutuksen vararehtorina vuoden 2023 alussa. Ennen vararehtorikausiaan hän oli vuosina 2009–2014 LUT-yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani. Vuosina 1991–2008 Sandström toimi LUT-yliopistossa lehtorina ja professuurin määräaikaisena hoitajana. Ennen akateemista uraansa Sandström oli vuosina 1987–1991 töissä metsäteollisuudessa Enso Gutzeit Oy:ssä ja Ekono Oy:ssä. Nykyisistä luottamustehtävistä keskeisiä ovat Liikesivistysrahaston hallituksen toinen varapuheenjohtajuus ja stipendivaliokunnan puheenjohtajuus. Sandström toimi Etelä-Karjalan Osuuskaupan hallituksessa vuosina 2013–2019 ja oli eurooppalaisen kauppakorkeakoulujen akkreditointiorganisaation (EFMD) EPAS-boardissa vuosina 2013–2019. Akateemisissa luottamustehtävissä Sandström on toiminut vastaväittäjänä, tieteellisten artikkeleiden ja konferenssien arvioijana sekä asiantuntijana professorien tehtäväntäytöissä vuodesta 2000 lähtien. Koulutukseltaan Sandström on tekniikan tohtori.

JUHA VOLOTINEN

Juha Volotinen (synt. 1975) on toiminut Kuntarahoitus Oyj:n varatoimitusjohtajana ja tietohallintojohtajana vuodesta 2021 lähtien, Aktia Pankki Oyj:n tietohallintojohtajana vuosina 2017–2021 ja sitä ennen Aktia Pankki Oyj:ssä useissa eri johtotehtävissä vuosina 2010–2017, SEB Ab:ssä useissa eri johtotehtävissä vuosina 2003–2010, Danske Bankin IT-päällikkönä vuosina 2002–2003, ABC Technologiesin konsulttina vuosina 2001–2002 sekä Gyllenberg Private Bank Oy:n IT-päällikkönä vuosina 1999–2001. Lisäksi Volotinen on toiminut Aktia Rahoituksen hallituksen jäsenenä vuosina 2017–2020. Koulutukseltaan Volotinen on kauppatieteiden maisteri.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus OmaSp:n hallituksen palkitsemisesta:

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan.

Yhtiön poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa toistaiseksi poistettavaksi kiinteän vuosipalkkion saamisen ja maksamisen edellytyksenä ollutta velvollisuutta, jonka mukaan hallituksen jäsenen on pitänyt sitoutua hankkimaan 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan OmaSp:n osakkeita säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan.

Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun.

OmaSp:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Raimo Härmä (Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiön nimeämänä), jäseninä toimivat Ari Lamminmäki (Parkanon Säästöpankkisäätiön nimeämänä), Jouni Niuro (Liedon Säästöpankkisäätiön nimeämänä), Aino Lamminmäki (Töysän Säästöpankkisäätiön nimeämänä), Simo Haarajärvi (Kuortaneen Säästöpankkisäätiön nimeämänä), ja asiantuntijana toimii OmaSp:n hallituksen puheenjohtaja Jaakko Ossa.





Lisätietoja:

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Raimo Härmä, puh. +358 44 363 7063

Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi





JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.omasp.fi

OmaSp on vakavarainen ja kannattava suomalainen pankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 47 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 500 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.