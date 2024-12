COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ivry-sur-Seine — 2 décembre 2024, 7:30 CEST

FINALISATION DE LA CESSION DE 17% DE FRANCE BILLET PAR FNAC DARTY À CTS EVENTIM

Fnac Darty et CTS Eventim annoncent la finalisation de la cession de 17% du capital de France Billet par Fnac Darty à CTS EVENTIM, après obtention des autorisations nécessaires et consultations avec les représentants du personnel

Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty, déclare : “Nous nous réjouissons de l’aboutissement du rapprochement entre France Billet et CTS Eventim. Le succès de leur collaboration sur la billetterie des Jeux Olympiques a marqué une étape clé, démontrant la pertinence de cette opération. Nous sommes convaincus de l’avenir prometteur de France Billet aux côtés de l’un des leaders mondiaux de la billetterie, pour créer de la valeur et innover au service de l’expérience des spectateurs. En tant qu’actionnaire minoritaire, nous continuerons à soutenir activement l’activité de billetterie en France au travers de nos points de vente et de la marque Fnac Spectacles.”

Klaus-Peter Schulenberg, Directeur général de CTS EVENTIM, ajoute : “Cette transaction marque une nouvelle étape importante dans notre partenariat de longue date et fructueux avec Fnac Darty. En devenant l'actionnaire majoritaire de France Billet, nous sommes bien placés pour développer tout le potentiel de France Billet sur le marché dynamique de la billetterie en France et pour renforcer notre présence dans cette région clé.”

Dans le cadre d'une évolution stratégique de leur partenariat, CTS EVENTIM a informé Fnac Darty en 2023 de son intention d'exercer son option d'achat pour acquérir une participation supplémentaire de 17% dans France Billet, conformément à l'accord initialement conclu en 2019.

Depuis 2019, France Billet, Fnac Darty et CTS Eventim ont coopéré avec succès pour l'introduction de nouvelles technologies de billetterie et ont uni leur savoir-faire au service des Jeux Olympiques de Paris 2024, avec un résultat exceptionnel. L'ambition d'Eventim est de faire croître son activité en continuant à déployer la technologie et à développer les marques d'Eventim pour servir les producteurs et atteindre davantage de fans.

La cession de cette participation de 17% par Fnac Darty à CTS Eventim a été finalisée après avoir reçu les approbations réglementaires de la Commission européenne et de l’autorité Suisse.

Avec cette opération, CTS EVENTIM devient l'actionnaire majoritaire de France Billet qui sera opérée sous contrôle conjoint, Fnac Darty conservant une participation de 35% et continuant à participer à la gouvernance de la société. A partir de décembre, France Billet sera consolidée par intégration globale dans les résultats financiers de CTS EVENTIM. L'équipe de direction et les contacts clés de France Billet resteront en place, assurant la continuité et la stabilité pour les producteurs et autres partenaires.

Fnac Darty entend poursuivre la promotion de la culture et soutenir l'activité de la billetterie en France. France Billet continuera d'utiliser la marque Fnac Spectacles et d'exploiter la billetterie dans les magasins Fnac.

CTS EVENTIM et Fnac Darty sont tous deux confiants dans la valeur et le succès de ce partenariat qui profite aux deux sociétés, à France Billet, aux producteurs et aux fans.

À propos de Fnac Darty

Présent dans 13 pays, Fnac Darty est un leader européen de la vente de produits de divertissement et de loisirs, d’électronique grand public et d’électroménager. Le Groupe, qui compte presque 25 000 collaborateurs, dispose d’un réseau multiformat de plus de 1 000 magasins à fin décembre 2023, et se positionne comme un acteur majeur du e-commerce en France (plus de 27 millions de visiteurs uniques par mois en moyenne) avec ses trois sites marchands, fnac.com, darty.com et natureetdecouvertes.com. Acteur omnicanal de premier plan, Fnac Darty a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 8 milliards d’euros en 2023, dont 22 % en ligne. Pour plus d’informations : www.fnacdarty.com

À propos de France Billet

France Billet est le premier acteur de billetterie en France avec 36 millions de billets gérés en France, à travers ses activités de fournitures de technologies et services de billetterie. Leader de la distribution sur le web avec notamment les sites Fnacspectacles.com, billetreduc.com et 7000 sites partenaires. Le réseau se complète de réseaux de points de ventes physiques et de comités d'entreprise. Avec ses filiales Tick&Live et Eventim France, France Billet est par ailleurs l'acteur de référence sur le marché des logiciels de gestion de billetterie à destination des professionnels du monde de l’entertainment et du sport, notamment avec son statut de Supporteurs Officiels de l’exploitation des services de billetterie des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

À propos de CTS EVENTIM

CTS EVENTIM est une société internationale de premier plan dans le domaine de la billetterie et du divertissement en direct. Plus de 300 millions de billets par an sont commercialisés à l'aide des systèmes de la société - par le biais de guichets physiques et de portails mobiles/en ligne. Selon le classement mondial de Pollstar pour 2023, le groupe est le deuxième plus grand promoteur au monde. En outre, CTS EVENTIM exploite certaines des salles de spectacle les plus renommées d'Europe. CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) est cotée en bourse depuis 2000 et fait partie du segment MDAX. En 2023, le groupe a généré un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros dans plus de 25 pays.

CONTACTS

ANALYSTS/INVESTORS

Domitille Vielle – Head of Investor Relations – domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03 86 05 02

Laura Parisot – Investor Relations Manager – laura.parisot@fnacdarty.com – +33 (0)6 64 74 27 18

PRESS

Marianne Hervé – mherve@image7.fr – +33 (0)6 23 83 59 29

Christian Colmorgen - christian.colmorgen@eventim.de- +49.173.3666859

