Selskabsmeddelelse

2. december 2024

Meddelelse nr. 35

NKT opdaterer de finansielle ambitioner på mellemlang sigt

I takt med at NKT fortsætter med at eksekvere på strategien ReNew BOOST, opdateres de finansielle ambitioner for 2028 nu for at afspejle effekterne af de igangværende investeringer og den underliggende rentabilitet af ordrebeholdningen i højspændingsforretningen. Ambitionen for den operationelle EBITDA for 2028 opdateres nu til at være mere end EUR 700 mio. fra tidligere mere end EUR 550 mio.

I selskabsmeddelelse nr. 28 af 24. maj 2023 opdaterede NKT de finansielle ambitioner på mellemlang sigt for 2025 og 2028 i forbindelse med annonceringen af investeringen i en ny højspændingsfabrik ved siden af den eksisterende i Karlskrona, Sverige, samt et nyt kabelfartøj. Udvidelsen vil gøre Karlskrona til verdens største fabrik for søkabler baseret på højspændingsteknologi og forbedre NKT's evne til at imødekomme den stigende efterspørgsel på højspændingskabler i lange længder baseret på jævnstrømsteknologi (DC).

I løbet af 2024 har NKT annonceret yderligere investeringer i øget kapacitet på tværs af højspændingsfabrikken i Köln, Tyskland, og mellemspændingsfabrikker i Danmark, Sverige og Tjekkiet. Derudover har NKT gennemført opkøbet af den portugisiske kabelproducent SolidAl og annonceret investeringer i den nye fabrik i Portugal.

Ovenstående investeringer, herunder købet af SolidAl, forventes at bidrage positivt til NKT's organiske omsætningsvækst samt operationelle EBITDA. Samtidig er sigtbarheden i indtjeningen fra den øgede ordrebeholdning i højspændingsforretningen blevet forbedret.

Opdatering af de finansielle ambitioner på mellemlang sigt

De finansielle forventninger for 2025 forventes offentliggjort i forbindelse med årsrapporten for 2024 og vil erstatte de tidligere, mellemlange ambitioner for 2025.

De finansielle ambitioner på mellemlangt sigt for 2028 for organisk omsætningsvækst og operationelt EBITDA er opdateret, mens NKT's ambition om en RoCE på over 20% er uændret. NKT's forretningsmodel kræver en robust kapitalstruktur, og målet om en gearingsgrad (nettorentebærende gæld i forhold til operationelt EBITDA) på op til 0,0x fastholdes.

NKT 2028 finansielle ambitioner Opdaterede Tidligere Organisk omsætningsvækst (CAGR) >14% from 2021 to 2028 >12% from 2021 to 2028 Operationelt EBITDA EUR >700 mio. EUR >550 mio. RoCE >20% >20%

Den grønne omstilling og igangværende elektrificering af samfundet forventes fortsat at drive stigende efterspørgslen på kabelsystemer. Dette medfører, at NKT forventer, at alle tre forretningsenheder vil bidrage til de forbedrede finansielle resultater frem mod 2028 med Solutions som den primære vækstskaber.



Realisering af de mellemlange ambitioner er baseret på flere forudsætninger. I øjeblikket er de mest kritiske følgende:

Et konkurrencemæssigt miljø, der understøtter den nuværende gunstige balance mellem udbud og efterspørgsel

Sikre yderligere højspændingsprojekter, der sikrer høj udnyttelse af produktions- og installationskapacitet

Tilfredsstillende udførelse af højspændingsinvesteringer og projekter for at levere på forventede indtjeningsmarginer

Tilfredsstillende udførelse af investeringer mellemspændingsforretningen

Stabile forsyningskæder med begrænsede forstyrrelser og adgang til nødvendig arbejdskraft, materialer og serviceydelser

Stabil udvikling i den globale økonomi, valutakurser og metalpriser

Investeringer i vækst og vedligeholdelse

For at levere på vækstambitionerne og understøtte værdiskabelsen i ReNew BOOST vil NKT gennemføre flere investeringer i løbet af de kommende år, som forventes at understøtte selskabets finansielle ambitioner på mellemlang sigt, herunder at levere RoCE på over 20% mens den fulde effekt forventes efter 2028. Investeringerne omfatter de annoncerede udvidelser af høj- og mellemspændingsfabrikker samt en række yderligere investeringer, blandt andet relateret til øget kapacitet indenfor offshore installation

Efterhånden som investeringsprogrammet vedrørende den ny højspændingsfabrik i Karlskrona er skredet frem, har NKT identificeret yderligere muligheder og risici samt en generel inflation i omkostninger. Investeringerne i forbindelse med dette program forventes derfor at stige med ca. EUR 300 mio. og de forbliver værdiskabende for NKTs finansielle ambitioner på mellemlang sigt om en RoCE >20%. Tidsplanen er uændret, og de nye aktiver forventes fortsat at være operationelle fra 2027.

Mellem 2025 og 2028 forventer NKT akkumulerede anlægsinvesteringer på ca. EUR 2 mia. fordelt på 75% i øget produktions- og installationskapacitet og 25% i anlægsinvesteringer til reparation og vedligeholdelse.

I denne periode forventes det, at 2025 vil have det højeste investeringsniveau, mens 2026 vil forblive højt, men under niveauet i 2025. I 2028 forventer NKT at nærme sig et normaliseret niveau for kapitaludgifter til reparation og vedligeholdelse.

De finansielle forventninger til 2024 er uændrede i forhold til selskabsmeddelelse nr. 34 af 14. november 2024.

Telekonference

NKT A/S afholder telekonference for investorer og analytikere den 3. december 2024 kl. 10:00 CEST. Den præsentation, der vil blive brugt under mødet, vil være tilgængelig inden telekonferencens start. Deltagelse kræver tilmelding via investors.nkt.com, hvor mødet også tilgås.

Kontakt

Investorer

Jacob Johansen, Head of Investor Relations

+45 2169 3591 / jacob.johansen@nkt.com



Presse

Louise Westh Naldal, Head of Group Communications

+45 2982 0022 / louise.westh.naldal@nkt.com

Vedhæftet fil