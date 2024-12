EfTEN Real Estate Fund AS-i kutse uute aktsiate pakkumist tutvustavatele veebiseminaridele

19.11.2024 teatas EfTEN Real Estate Fund AS aktsiate avalikust pakkumisest, mille kohaselt fond pakub kuni 1 000 000 uut fondi lihtaktsiat kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele Eestis, Lätis ja Leedus vastavalt prospektis toodud tingimustel.

Seoses pakkumisega kutsub fond kõiki huvilisi osalema fondi ja fondi aktsiate emissiooni tutvustavatel veebiseminaridel:

Teisipäeval, 3. detsembril 2024 kell 13:00 (EET).

Veebiseminari juhib ning fondi ja aktsiate pakkumist tutvustavad EfTEN Real Estate Fund AS-i fondijuht ja EfTEN Capital AS-i juhatuse esimees Viljar Arakas ning Capital AS-i tegevjuht Kristjan Tamla.

Huvilistel on võimalik küsimusi esitada nii veebiseminari ajal kui ka saates need ette hiljemalt 3. detsembriks kella 12.00-ks (EET) e-kirja teel: Kristjan.Tamla@eften.ee

Veebiseminar toimub eesti keeles.

Veebiseminaril osalemiseks palume registreeruda selle lingi kaudu.

Osalejatele saadetakse üks tund enne veebiseminari algust meeldetuletuseks e-kiri.

Veebiseminar salvestatakse ja avalikustatakse fondi kodulehel https://eref.ee/ kui YouTube kanalis.

Teisipäeval, 3. detsembril 2024 kell 14:00 (EET)

Veebiseminari juhib Leedu maajuht Laurynas Žilys, kes tutvustab fondi, aktsiate pakkumist ja vastab osalejate küsimustele.

Huvilistel on võimalik küsimusi esitada nii veebiseminari ajal kui ka saates need ette hiljemalt 3. detsembriks kella 12.00-ks (EET) e-kirja teel: Laurynas.Zilys@eften.lt

Veebiseminar toimub leedu keeles.

Veebiseminaril osalemiseks palume registreeruda selle lingi kaudu.

Osalejatele saadetakse üks tund enne veebiseminari algust meeldetuletuseks e-kiri. Veebiseminar salvestatakse ja avalikustatakse fondi kodulehel https://eref.ee/ kui YouTube kanalis.

Viljar Arakas

Juhatuse liige

Tel. 655 9515

E-post: viljar.arakas@eften.ee

Oluline teave

Käesolev teave ei kujuta endast üleskutset EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsiate märkimiseks ega omandamiseks ja on üksnes informatiivse iseloomuga.

Investorid peaksid enne investeerimisotsuse tegemist tutvuma prospektis avaldatud informatsiooniga, et mõista kõiki investeeringuga seotud asjaolusid ning vajadusel konsulteerima asjatundjaga.

EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospekt on kättesaadav EfTEN Real Estate Fund AS-i asukohas Tallinn, A. Lauteri 5 (III korrus) ning elektrooniliselt fondi veebilehel aadressil www.eref.ee ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil www.fi.ee. Lisaks eelnevale on prospekt kättesaadav Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu.