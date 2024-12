MADD Canada et Alcool Î.-P.-É. sensibilisent les élèves de l'Î.-P.-É. à la conduite sobre et sécuritaire

CHARLOTTETOWN, Île-du-Prince-Édouard, 02 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada lance son Programme scolaire 2024-2025 en partenariat avec la Régie des alcools de l’Île-du-Prince-Édouard (Alcool Î.-P.-É.) afin de sensibiliser les élèves de la province aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies.

Les collisions de la route sont l'une des principales causes de décès chez les jeunes Canadiens et Canadiennes, et l'alcool, le cannabis et/ou d'autres drogues sont en cause dans plus de la moitié de ces collisions. Chaque année, grâce au soutien de ses commanditaires, MADD Canada communique des messages de sobriété au volant et de sécurité visant à sauver des vies aux élèves de la 7e à la 12e année. Ces présentations éducatives d'une heure touchent des milliers d'élèves à travers le pays et visent à réduire la conduite avec capacités affaiblies chez les jeunes en leur transmettant un message puissant sur les conséquences de la conduite avec capacités affaiblies. De plus, les présentations fournissent aux jeunes les connaissances et la motivation nécessaires pour éviter de conduire avec les capacités affaiblies ou de monter à bord d'une voiture conduite par une personne aux capacités affaiblies.

« Chaque conversation sur la conduite sobre peut sauver des vies », déclare la présidente nationale de MADD Canada, Tanya Hansen Pratt. « En sensibilisant les élèves, nous nous engageons en faveur d'un avenir plus sécuritaire pour toutes les personnes qui circulent sur nos routes. Nous sommes très reconnaissants à notre commanditaire provincial, Alcool Î.-P.-É., d'avoir appuyé la réalisation de plus de 30 présentations cette année ».

Cette année, les présentations comprennent une mise en scène fictive intitulée « Une dernière danse » qui illustre ce qui peut arriver lorsqu’une personne prend le volant après avoir consommé de l'alcool, du cannabis et/ou d'autres drogues. Les présentations comprennent également un quiz interactif, offrant une expérience plus immersive aux jeunes. Par la suite, des témoignages de réelles victimes et de survivants de la conduite avec capacités affaiblies sont partagées. Les présentations se terminent par des outils pour aider les élèves à se protéger contre la conduite avec capacités affaiblies.

« Il est essentiel de sensibiliser la prochaine génération d'habitants et habitantes de l'île aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et ce, pour nos familles et nos communautés », a déclaré l'honorable Jill Burridge, ministre responsable de la Régie des alcools de l'Î.-P.-É. « La Régie des alcools de l'Î.-P.-É. est fière de collaborer avec MADD Canada afin d'engager les jeunes dans ces discussions importantes et de leur fournir l'information qu'ils pourront utiliser pour mieux comprendre les effets de la conduite avec capacités affaiblies et les moyens de prendre des décisions responsables. »

Le lancement provincial du Programme scolaire aura lieu aujourd'hui à l’école Charlottetown Rural High School où les élèves assisteront à une diffusion spéciale de la mise en scène intitulée « Une dernière danse ».

Le Programme scolaire sera offert en format traditionnel pour les présentations dans les auditoriums, ainsi qu’en format adapté pour les présentations en salle de classe et virtuelles, selon les préférences des écoles individuelles. À la suite des présentations, les écoles reçoivent un guide pédagogique et une trousse scolaire qui renferme des scénarios supplémentaires pour aider les enseignants et enseignantes à poursuivre la discussion sur la conduite sobre tout au long de l’année.

Pour voir un extrait du Programme scolaire de MADD Canada, veuillez consulter : maddyouth.ca/fr/school-program/.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

À propos d’Alcool Î.-P.-É.

La Régie des alcools de l’Île-du-Prince-Édouard (Alcool Î.-P.-É.) est un détaillant de boissons alcoolisées qui prend ses responsabilités au sérieux ; cela fait partie intégrante du service à la clientèle, de services éducatifs et d’une expérience client du plus haut calibre. En vertu de sa responsabilité sociale d’entreprise, Alcool Î.-P.-É. a pour mandat de promouvoir la consommation responsable d’alcool, de réduire son impact sur l’environnement et de redonner aux collectivités que nous desservons. Nous donnons suite à ce mandat au moyen de plusieurs programmes et initiatives.