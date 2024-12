Le 02 décembre 2024

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



EVOLUTIONS MANAGERIALES AU SEIN DU GROUPE

VINCENT GELLÉ EST NOMME DIRECTEUR FINANCIER DE MOBILIZE FINANCIAL SERVICES

Mobilize Financial Services annonce la nomination de Vincent Gellé en tant que Directeur Financier, effective au 1er décembre. Sous sa direction sont regroupées les fonctions Financements et Trésorerie et les fonctions Comptabilité et Contrôle de la Performance. Vincent est également Directeur Général Délégué de Mobilize Financial Services, la marque commerciale opérée par RCI Banque.

La nomination de Vincent Gellé s’inscrit dans la dynamique d’évolution de l’organisation souhaitée par Martin Thomas pour que Mobilize Financial Services, financière des marques de Renault Group, renforce sa position de leader sur son marché et délivre ses ambitions stratégiques.

JEAN-MARC SAUGIER EST NOMME CONSEILLER DU DIRECTEUR GENERAL

Jean-Marc Saugier, qui occupait jusqu’à présent la fonction de Directeur Financements et Trésorerie quitte le Comité Exécutif. Il continuera de faire bénéficier le groupe de son expertise en qualité de conseiller spécial auprès de Martin Thomas. Jean-Marc Saugier renoncera à son mandat de Directeur Général Délégué à l’occasion du Conseil d’Administration de RCI Banque, le 17 décembre prochain.

Martin Thomas, CEO, Mobilize Financial Services : « Je félicite Vincent pour cette évolution et me réjouis que Mobilize Financial Services puisse encore plus largement bénéficier de son expertise, acquise en France et à l’international. Le rapprochement de nos fonctions financières au sein d’une même direction nous permettra les gains d’efficacité et de performance nécessaires au maintien de notre excellence et de notre compétitivité. Je remercie également Jean-Marc pour son inestimable contribution au succès de Mobilize Financial Services ».





Né en 1978, Vincent Gellé est diplômé de l’ESSEC en 2000. Il rejoint RCI Banque en 2001, occupant plusieurs fonctions financières et commerciales, en France et à l’international.

Il débute sa carrière au Royaume-Uni en 2001 chez Renault Financial Services, avant de rejoindre le siège de RCI Banque en 2005 en tant que contrôleur financier. À partir de 2008, Vincent Gellé occupe successivement les postes de directeur administratif et financier en Corée du Sud puis de directeur du contrôle de la performance groupe. En 2016, il poursuit sa carrière au Japon au sein de la direction financière de Nissan, puis en Russie, en tant que directeur commercial de RN Bank.

Il rejoint ensuite le Siège de Mobilize Financial Services en France, où il occupait depuis août 2023 le rôle de VP, comptabilité et contrôle de la performance groupe. Il est membre du Comité Exécutif de RCI Banque.

À propos de Mobilize Financial Services

À l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services, filiale de Renault Group, crée des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. Mobilize Financial Services, dont l’activité a débuté il y a près de 100 ans, est la marque commerciale de RCI Banque S.A, banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de Renault Group, ainsi que pour les marques Nissan et Mitsubishi dans plusieurs pays.

Implanté dans 35 pays, et comptant près de 4 000 collaborateurs, Mobilize Financial Services a financé plus de 1,2 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2023 et vendu 3,9 millions de services. À juin 2024, les actifs productifs moyens sont de 54,9 milliards d’euros de financement et le résultat avant impôts est de 553 millions d’euros.

Depuis 2012, le groupe a déployé une activité de collecte de dépôts dans plusieurs pays. À fin juin 2024, le montant net des dépôts collectés représente 29,4 milliards d’euros soit 50% des actifs nets de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur Mobilize Financial Services : www.mobilize-fs.com/

