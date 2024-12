Nomination de Robert Klein comme

nouveau Directeur général de Voltalia

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce la nomination de Robert Klein en tant que Directeur général.

Depuis 2011, Voltalia est passé d’une position émergente à celle d’acteur de premier plan dans le secteur des énergies renouvelables. Voltalia détenait 42 mégawatts en exploitation et construction, générant un EBITDA négatif. La société détient aujourd’hui 3 084 mégawatts en exploitation et construction, et vend des services couvrant le développement, la construction et l’exploitation-maintenance de centrales renouvelables, avec un EBITDA de 241 millions d’euros en 2023.

Cette progression, plus rapide que celle du marché, s’est accompagnée d’un engagement environnemental et sociétal qui a structuré la stratégie. En 2021, Voltalia a affirmé cet engagement en adoptant le statut d’Entreprise à Mission, inscrivant dans ses statuts la volonté d’ « Améliorer l’environnement mondial en favorisant le développement local ».

Le Conseil d’administration, qui s’est tenu le 2 décembre à 18h30, a salué le travail de Sébastien Clerc depuis treize ans et l’a remercié pour son engagement constant ainsi que sa détermination à incarner les valeurs et la mission de l’entreprise.

Le Conseil d’administration a approuvé, sur proposition du Comité de rémunération, la nomination de

Robert Klein au poste de Directeur général, à compter du 1er janvier 2025. Le Conseil a exprimé sa confiance dans la capacité de Robert Klein à poursuivre le développement, renforcer la rentabilité et porter haut les ambitions et les valeurs de Voltalia.

En 2006, Robert Klein a lancé les activités de Voltalia au Brésil, positionnant l’entreprise parmi un des acteurs majeurs des énergies renouvelables dans ce pays. Aujourd’hui responsable de l’Amérique latine et de l’Afrique du Nord, son expérience et son engagement, constituent de grands atouts pour conduire l’entreprise.

Laurence Mulliez, Présidente du Conseil d’administration, déclare : « Au nom de tout le Conseil, je remercie chaleureusement Sébastien pour l’ensemble de sa contribution et son engagement. C’est maintenant à Robert de prendre le relai. Il a le soutien de tout le Conseil ».

Sébastien Clerc, Directeur général, ajoute : « Je remercie le Conseil d’administration pour la confiance qu’il m’a accordée au fil des années. Je remercie aussi les équipes, actuelles et anciennes, pour leur dévouement exceptionnel au service de l’entreprise et de sa mission ».

Robert Klein, futur Directeur général, commente : « Je suis honoré du mandat qui m’est confié et je compte sur toutes les équipes avec le soutien du Conseil d’administration pour, ensemble, porter Voltalia vers de nouveaux horizons ».

Biographie de Robert Klein

Robert Klein a rejoint l’entreprise en 2006 avec le défi de lancer les opérations du groupe au Brésil. Il a dirigé par la suite Voltalia Brésil en étant l’un des principaux artisans de la croissance de l’entreprise, parmi les dix premiers acteurs du secteur des énergies renouvelables dans le pays. À ce jour, Voltalia Brésil emploie environ 400 collaborateurs et représente 52 % de la capacité en exploitation et en construction de l’entreprise.

Avec 18 ans d’expérience à la tête de l’entreprise au Brésil, Robert Klein est également membre du Comité Exécutif du groupe. Son expertise couvre l’ensemble de la chaîne de valeur des énergies renouvelables, et son expérience internationale – acquise en Amérique du Nord, Europe, Asie, Afrique et dans le Golfe Persique – l’a conduit à occuper ses fonctions actuelles. Il contribue aujourd’hui activement au développement de Voltalia en supervisant les activités du groupe en Amérique latine et en Afrique du Nord.

Né en France et diplômé en Mathématiques de l’Université Aix-Marseille et en Ingénierie de Centrale Marseille, Robert Klein est également titulaire d’un MBA de l’IAE. Il a débuté sa carrière dans le secteur pétrolier et gazier en occupant un rôle clé dans le développement international d´une filiale du groupe Fives spécialisée dans l´énergie, en prospectant et remportant des contrats dans des régions telles que le Moyen-Orient et en Asie.

En 2018, il a rejoint du Conseil d’administration de Leroy Merlin Brésil, fonction qu’il a occupée jusqu’en 2020.



Par ailleurs, Robert Klein est, depuis 2017, membre du Conseil d’administration de la Chambre de Commerce France-Brésil, Conseiller du Commerce Extérieur de la France et, depuis 2023, membre du Conseil d’administration de l’ABIHV (Associação Brasileira da Indústria de Hidrogênio Verde), association en faveur du secteur de l’hydrogène vert au Brésil.

