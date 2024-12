COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris – le 3 décembre 2024

Bureau Veritas renforce son positionnement dans le luxe et la mode grâce à l'acquisition du groupe LBS

Bureau Veritas, leader mondial des services d'essais, d'inspection et de certification, annonce l'acquisition du groupe LBS Luxury Brand Services S.R.L., un leader de l'assurance et du contrôle qualité dans l'industrie du luxe. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie LEAP | 28 de Bureau Veritas visant à renforcer son positionnement et son offre dans les industries du luxe et de la mode tout en renforçant ses solutions pour les chaînes d’approvisionnement ainsi que sa présence sur le marché italien.

Cette acquisition marque une étape importante pour la division Consumer Products Services de Bureau Veritas, qui renforce sa présence dans les services en amont, augmentant ainsi sa capacité à fournir des services de chaîne d'approvisionnement de qualité et de durables. Il s’agit d’une opération structurante, ajoutant une nouvelle expertise au portefeuille de Bureau Veritas dans le segment des accessoires et établissant le Groupe comme premier fournisseur de services de bout en bout pour les marques de mode haut de gamme.

Depuis sa création en 2013, le groupe LBS est devenu un partenaire stratégique pour son portefeuille de marques haut de gamme et de luxe. La société fournit des services de gestion de la qualité en laboratoire et en amont de la chaîne d'approvisionnement, avec une expertise reconnue dans le segment des accessoires métalliques manufacturés ainsi que dans les matières premières et les produits finis. Reconnue pour ses solutions innovantes et durables, Le groupe LBS optimise la qualité et élimine les défauts des produits finis en améliorant les processus sur les sites de production de ses clients. L’entreprise, dont le siège est en Italie, a réalisé un chiffre d'affaires de 8,8 millions d'euros en 2023 via son réseau de plus de 100 spécialistes positionnés à proximité des hubs de production européens

Hinda Gharbi, Directeur Général de Bureau Veritas, a commenté : « Les fusions et acquisitions sont une composante essentielle de la stratégie LEAP | 28 de Bureau Veritas. Avec l'acquisition du groupe LBS, Bureau Veritas a finalisé 10 acquisitions depuis le début de l'année. Cette opération est une étape clé dans le domaine de l'assurance qualité et renforce notre présence dans les services en amont pour le secteur du luxe. Cette opération positionne Bureau Veritas comme un partenaire privilégié sur le marché de l'assurance de l'industrie du luxe pour les plus grandes marques au monde. Je suis ravie d'accueillir tous nos nouveaux collègues du groupe LBS au sein de Bureau Veritas ».

Luca Cartocci, PDG et fondateur du groupe LBS, a ajouté : « Tous les membres de notre équipe sont honorés de rejoindre le réseau mondial de Bureau Veritas, qui est bien positionné pour se développer dans le segment du luxe avec un énorme potentiel de marché pour développer nos solutions uniques et innovantes ainsi que nos valeurs communes d'intégrité et de prestation de services haut de gamme. En joignant nos forces à celles de Bureau Veritas, nous créerons une plateforme mondiale intégrée capable d'assister l'industrie de la mode dans les segments Premium et Luxe de manière agile et pointue, en matière de conformité d'entreprise, d'accès au marché mondial, de conformité de la chaîne d'approvisionnement, d'assurance et de contrôle qualité de la production, ainsi que de solutions et de conseils sur la durabilité des processus et des produits ».

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable.

Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition.

Créé en 1828, Bureau Veritas compte 83 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de l’entreprise aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bureauveritas.com et suivez-nous sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn.

A propos du Groupe LBS Luxury Brands Services S.R.L.

LBS est un laboratoire spécialisé dans le contrôle de la qualité des produits de l'industrie de la mode, de la maroquinerie à la chaussure. Il se démarque de la concurrence en offrant à ses clients une expertise qualitative et procédurale des résultats des tests. LBS utilise des instruments de pointe pour effectuer des analyses chimiques et toxicologiques sur les matériaux des produits, en évaluant l'impact sur l'environnement et la santé des consommateurs, et effectue des tests physico-mécaniques pour évaluer la performance des produits. LBS a été fondé en 2013 avec la nécessité de « tertiariser » certaines expériences industrielles dans le domaine de la qualité liée au monde de la maroquinerie, chaussures et bijoux, avec des références spécifiques pour l'accessoire en métal manufacturé.

Pour plus d'informations, visitez https://luxurybrandservices.it/ et suivez-nous sur Linkedin.

