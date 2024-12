Ændring i ledelsen hos BI Management A/S

BI Management A/S, der er forvalter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital, skal have ny direktør.

Det bliver Nikoline Voetmann, der kommer fra en stilling som Head of Products & Offerings i Nykredit Wealth Management med ansvar for koncernens investerings- og pensionsprodukter. Nikoline Voetmann har mere end ti års ledererfaring fra den finansielle sektor, hvor hun i både Nykredit, Danske Invest og Finanstilsynet har haft ledelsesroller inden for bl.a. forretningsudvikling, administration af investeringsfonde og finansiel regulering. Nikoline Voetmann er cand.jur. og har tidligere i karrieren arbejdet som advokat. Hun tiltræder den 1. marts 2025.

Formanden for BI Management A/S's bestyrelse og CEO for BankInvest-koncernen, Lotte Månsson, glæder sig over, at det er lykkedes at tiltrække Nikoline Voetmann.

”BankInvest-koncernen oplever i disse år stor vækst i forvaltningsformuen fra både detailkunder og det institutionelle segment, og har fastlagt en ambitiøs vækststrategi for de kommende år. For at indfri målsætningerne og samtidig fastholde et højt serviceniveau, effektiv produktadministration og smidige investeringsprocesser, kræves en bred erfaring med både processer og ledelse. Vi er overbeviste om, at vi med Nikoline Voetmann har fundet den helt rette person til at løse opgaven,” siger Lotte Månsson.

Nikoline Voetmann ser frem til at begynde arbejdet.

”BankInvest er inde i en spændende udvikling med stærke resultater og en ambitiøs strategi, som jeg glæder mig til at hjælpe med at indfri. BankInvest har et ry for høj service og professionalisme, og jeg ser frem til at møde mine nye kollegaer”, siger Nikoline Voetmann.

Ansættelsen af Nikoline Voetmann betyder samtidig, at den nuværende direktør i BI Management A/S, Martin Fjordlund Smidt, fratræder BankInvest.

”Jeg vil gerne takke Martin Fjordlund Smidt for en stor indsats for BankInvest gennem flere år. Med sin professionelle og engagerede tilgang har Martin ydet et betydeligt bidrag til BankInvests udvikling de senere år, men det er min vurdering, at der er brug for en anden profil for at indfri de kommende års målsætninger,” siger Lotte Månsson.

Nicolai Hviid, som er chef for Jura og Compliance i BankInvest-koncernen, konstitueres som direktør i BI Management A/S, mens Lotte Månsson vil varetage ledelsen af COO-området frem til Nikoline Voetmanns tiltræden.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til presseansvarlig Kenneth Kragh Hansen på tlf. 20 68 07 88.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Lotte Månsson

Bestyrelsesformand