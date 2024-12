L’ASPQ honore 6 personnes et organismes qui contribuent de façon exceptionnelle à la santé durable des Québécois·es

MONTRÉAL, 03 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est hier que l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) a eu le plaisir de dévoiler les récipiendaires 2024 de quatre prix Distinction Santé durable, du prix Jean-Pierre Bélanger et du prix Jean Rochon. Leur apport exceptionnel envers la prévention et la santé durable au Québec a été souligné lors d’une cérémonie tenue à Montréal et animée par Thomas Bastien, directeur général de l’ASPQ.

Cette année, l’ASPQ a été heureuse de décerner ces prix à l’organisme Mères avec pouvoir, M361 pour l'initiative 100º, la Ville de Repentigny, Maryse Bouchard, Lyndia Dernis, ainsi que le Regroupement des cuisines collectives du Québec.

« Quel privilège de pouvoir, chaque année, se réunir pour célébrer des personnalités et des organisations qui jouent un rôle essentiel pour la protection et la valorisation de la santé des Québécois·es. Toutes nos félicitations aux lauréat·es de 2024 et un immense merci aux récipiendaires de l’édition précédente, dont la présence aujourd'hui honore et enrichit cette célébration », souligne M Bastien.

Prix Jean-Pierre Bélanger - Lyndia Dernis

Lyndia Dernis se distingue par son engagement exceptionnel pour réduire l'empreinte environnementale du réseau de la santé. Par ses initiatives inspirantes et par sa participation active au sein de plusieurs comités, Mme Dernis mobilise le secteur vers des pratiques plus durables et innovantes. Le Prix Jean-Pierre Bélanger est un hommage au leadership de Mme Dernis et à son dévouement pour un avenir en santé et respectueux de l'environnement.

Distinction Santé durable volet municipal – Ville de Repentigny

La Ville de Repentigny est récompensée pour sa vision proactive en faveur de la santé et du bien-être de ses citoyen·ne·s. À travers sa politique des saines habitudes de vie, la Ville de Repentigny démontre un leadership inspirant en créant des environnements propices à des habitudes de vie saines et inclusives. Cette politique démontre également de détermination de la ville à bâtir une communauté dans laquelle la qualité de vie et le bien-être collectif sont des priorités essentielles.

Distinction Santé durable volet communautaire – Mères avec pouvoir

Mères avec pouvoir s’engage à soutenir les femmes cheffes de famille monoparentale à faible et modeste revenu, en leur offrant un environnement favorable à l’épanouissement personnel et parental. En valorisant l’équité, la collaboration et l’innovation, Mères avec pouvoir incarne une vision de la santé durable, où parents épanouis et enfants heureux contribuent à une société plus inclusive.

Distinction santé durable volet communications – M361 pour l'initiative 100º

M361 pour l'initiative 100º se démarque par sa capacité à communiquer sur la santé durable, en mettant en lumière des initiatives et des actions concrètes qui favorisent le bien-être collectif. Par son approche innovante et inclusive, M361 pour l'initiative 100º rend accessible une multitude de ressources et d’informations visant à mobiliser les communautés du Québec vers un avenir plus sain et plus durable.

Distinction Santé durable volet recherche – Maryse Bouchard

Les travaux de Maryse Bouchard ont permis des avancées significatives dans la compréhension des risques environnementaux et dans la recherche de solution en prévention. Son engagement envers la sensibilisation du public et le transfert de connaissance contribue de manière significative à un Québec plus en santé.

Prix Jean Rochon - Le Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ)

Le RCCQ œuvre à faire reconnaître le droit à l’alimentation au Québec. Par ses efforts de sensibilisation, de concertation et d’engagement auprès des communautés et des décideurs, le RCCQ joue un rôle essentiel dans la promotion de la santé durable.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. L’ASPQ soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

