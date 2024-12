Premiers revenus de 100 000 $ : le marché du carbone et PIVOT, un investissement fructueux pour Forêt Hereford

SHERBROOKE, Québec, 03 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le projet forestier PIVOT, développé et opéré par Ecotierra, a franchi une étape importante en novembre 2024 avec les premiers revenus versés à un propriétaire de boisé privé. Effectivement, la Forêt Hereford a ainsi reçu près de 100 000$ de la part d’Ecotierra. Ces premiers crédits vendus, couvrant les années 2018 à 2022, ont notamment été acquis par Keurig Dr Pepper Canada et l’Université de Sherbrooke, dans le cadre de leurs stratégies de développement durable et de compensation des émissions résiduelles de gaz à effet de serre.

Des négociations sont actuellement en cours avec d'autres acheteurs, engagés dans la réduction de leur empreinte environnementale, pour conclure la vente des crédits carbone restants de cette première vérification.

Une alternative rentable pour les propriétaires de boisés privés

Pour Forêt Hereford, ces premiers revenus sont essentiels, ayant fait le choix de réduire ses activités d'exploitation forestière sur environ 15 % de son territoire. Cette décision financière rapporte souvent de 25 à 200 % de plus en revenus pour les participants, en vendant des crédits carbone plutôt que le bois, et ce en fonction des caractéristiques des boisés éligibles. Cette démarche illustre une nouvelle voie pour les propriétaires de boisés au Québec : il est désormais possible de valoriser la forêt autrement en modifiant ses pratiques forestières courantes (ex. allonger les cycles de récolte, protéger les stocks de carbone, etc.), tout en travaillant à l’adaptation face aux changements climatiques et en contribuant à leur atténuation.

Un projet d’envergure nationale

La prochaine vérification du projet débutera à l’été 2025 et couvrira plus de 6 500 hectares de boisés appartenant à plusieurs petits et moyens propriétaires répartis à travers le Québec. Ce projet forestier est le plus vaste projet groupé de ce type au Canada et se distingue par des cobénéfices environnementaux et collectifs uniques.

Participez au changement

Vous êtes propriétaire de boisé et souhaitez rejoindre le projet PIVOT ?

Vérifiez votre admissibilité en visitant www.projetforestierpivot.com/inscription.

À propos d'Ecotierra

Ecotierra est un développeur et opérateur de projets agroforestiers uniques, holistiques et durables.



Source :

Dominique Lemire – Responsable des Communications

d.lemire@ecotierra.co

(514) 267-4555

Liens pratiques :

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bbe23021-c19a-4f40-aea1-0ca78c5083b5/fr