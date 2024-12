Achèvement du programme de rachat d’actions

Amundi

Le programme de rachat d’actions d’Amundi, qui a débuté le 7 octobre 2024, a été achevé le 27 novembre 2024.

Au 27 novembre, 1 000 000 actions Amundi ont été achetées sur instruction donnée à un prestataire de services d’investissement indépendant, pour un prix d’achat global de 67 367 302 euros. Cette instruction a donc pris fin à la même date.

Comme annoncé précédemment, cette opération visait à acquérir les actions nécessaires à la couverture des plans d’actions de performance à destination des salariés d’Amundi, déjà attribués et ceux à venir, afin d'éviter une dilution des actionnaires existants. Ces actions seront livrées à partir de 2025 (à l’issue de la période d’acquisition des droits et sous réserve du respect de conditions de performance et de présence).



A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui près de 2 200 milliards d’euros d’encours2.

Ses six plateformes de gestion internationales3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 500 professionnels dans 35 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

Contacts presse:

Natacha Andermahr

Tel. +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr@amundi.com

Corentin Henry

Tel. +33 1 76 36 26 96

corentin.henry@amundi.com

Contacts investisseurs:

Cyril Meilland, CFA

Tel. +33 1 76 32 62 67

cyril.meilland@amundi.com

Thomas Lapeyre

Tel. +33 1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com

Annabelle Wiriath

Tel. + 33 1 76 32 43 92

annabelle.wiriath@amundi.com

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2024 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2023

2 Données Amundi au 30/09/2024

3 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

Pièce jointe