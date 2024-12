Communiqué de presse

Atos dévoile les lauréats de la 15ème édition de son concours Handi-Entrepreneurs



Paris, France, le 4 décembre 2024 – Le Groupe Atos annonce aujourd’hui les lauréats de la 15ème édition de son concours Handi-Entrepreneurs visant à soutenir la démarche d’innovation et l’esprit d’entreprendre des personnes en situation de handicap. Cette année, trois lauréats et un « coup de cœur » ont été distingués pour leur créativité et leurs initiatives entrepreneuriales novatrices.

Les critères suivants ont guidé le jury dans l’évaluation des projets :

• Originalité de l’entreprise ou du produit

• Parcours du créateur

• Cohérence des chiffres, stratégie et montage et du projet

• Potentiel de développement et cohérence avec les filières d’activité du Groupe Atos

La cérémonie a été introduite par Juliette Arnould, Responsable Handicap et Diversité du Groupe Atos en France, en présence de membres du jury et de collaborateurs d’Atos et de sa ligne d’activité Eviden, lors d’un événement virtuel, le mardi 3 décembre 2024.

Pour cette édition, le Jury, composé de différents dirigeants du Groupe – responsables ressources humaines, managers, membres de la commission nationale handicap, de la Mission Handicap et du service de santé au travail du Groupe Atos – a sélectionné les lauréats suivants :

1er prix (3 000 €) - INSUFFLO : Solène Nicolas





« Insufflo accompagne des entreprises, collectivités et associations de toute la France pour une meilleure prise en compte des surdités et agir en faveur de la prévention auditive.

1 personne sur 4 entre 18 et 75 ans est concernée par des troubles de l’audition (Inserm, 2022). Derrière ce chiffre se cache une réalité hétérogène, méconnue, qui implique des difficultés invisibles et des besoins variés.

À travers nos prestations, nous accompagnons le changement : faire prendre conscience des besoins liés aux surdités et à leur prévention, transformer les perceptions et adapter les pratiques pour une communication plus accessible. »

https://insufflo.fr/

Linkedin

Instagram

2ème prix (2 000 €) - LA PASSE'RELLE : Sandrine Velati





« La Passe’relle vous accompagne dans votre changement vers un nouveau lieu de vie, qu'il s'agisse d'un appartement pour personnes séniors, d'une maison de retraite ou d'un EHPAD, pour un séjour temporaire ou de long terme.

Nous vous aidons dans la recherche, les visites, les démarches administratives et l'installation, afin de vous faciliter cette transition vers votre nouvelle vie. »

www.lapasserellepaca.com

Facebook



Instagram

3ème prix (1 000 €) - MOBIL'IKI : Wilfried Panatier





« L’entreprise MOBIL’iKi apporte des solutions concrètes et innovantes pour favoriser l’inclusion et la participation sociale pour toutes et tous. À travers nos expertises, nous proposons des solutions adaptées aux besoins de chaque entreprise et organisme grâce à notre approche 360° et nos compétences complémentaires.

Nous déployons un spectre de compétences innovantes, concrètes et à forts impacts sur les thématiques de l’inclusion et de la mobilité réduite afin de simplifier la mise en œuvre de solutions à la mobilité réduite dans tous types de projets. »

LinkedIn



Instagram

Le Jury a également décerné un prix « Coup de cœur 2024 » (500 €) - STREET ART HUNTER Z : Frédéric Tétard

« Mon application permet de partir à la chasse aux œuvres de street art et de graffitis comme dans Pokémon GO. Les utilisateurs explorent leur ville pour découvrir et collectionner des œuvres d'art sous forme de NFT, rendant l'art urbain accessible et amusant.

Ce projet vise à célébrer le street art tout en créant une communauté passionnée. »

www.streetarthunterz.com

Organisé pour la première fois en 2009, le Concours Handi-Entrepreneurs aura au fil des ans récompensé plus de 45 acteurs et alloué des dotations financières de près de 200 000 euros au total à des entrepreneurs passionnés et ambitieux.

Acteur engagé en faveur de l’inclusion, Atos, au travers de sa Mission Handicap, mène depuis plusieurs années des actions concrètes en partenariat avec des écoles et universités afin de proposer aux personnes en situation de handicap des formations diplômantes en adéquation avec ses métiers via le programme HUGo. Les actions définies dans le cadre de cette Mission Handicap, visent plusieurs objectifs :

Le recrutement de personnes en situation de handicap ;

Le maintien dans l’emploi de ses salariés handicapés via des adaptations de leur situation de travail ;

La formation d’étudiants handicapés au travers de stages, de contrats d’alternance dans les différents métiers du Groupe;

La sensibilisation au handicap en entreprise de l’ensemble des salariés.

Parmi ces actions, l’accueil et l’intégration professionnelle des salariés handicapés occupent une place centrale, notamment via la formation de l’équipe recrutement, la mise en place des aménagements nécessaires au bon déroulement des entretiens d’embauche (RH ou techniques), la formation des managers et de leurs équipes lors de l’intégration d’une personne en situation de handicap, la mise en place d’un processus spécifique d’intégration du salarié ou du stagiaire en fonction de son handicap et enfin, l’accessibilité numérique et du bâti.

Atos est un partenaire actif de l’initiative Valuable 500, qui vise à accélérer l’intégration des personnes handicapées et à mettre fin à l’exclusion grâce à l’action des entreprises. Atos est également engagé auprès du Mouvement Paralympique depuis 2001 en tant que Partenaire Informatique Mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques. Aujourd’hui, Atos est fier d’être partenaire technologique des Special Olympics.

Les activités d’Atos en matière d’accessibilité sont reconnues au niveau mondial par de nombreux prix et distinctions (Disability Smart Awards, IAAP, Disability Power 100 List, FT-Statista 2025 Diversity Leaders ranking and methodology).

Pour en savoir plus, visitez les pages Atos dédiées à l’Accessibilité et à la Diversité - Atos.

À propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 82 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse : Laurent Massicot, laurent.massicot@atos.net - 33 (0)7 69 48 01 80

