Donner un vrai visage à la RSE grâce à l’emploi local

La Responsabilité Sociale des Entreprises se positionne aujourd’hui comme un sujet stratégique pour l’ensemble des organisations. Dans ce contexte, nombre d’initiatives sont prises par ces dernières pour avoir un impact positif au regard de leurs activités. Si les volets environnementaux, énergétiques et carbone sont souvent relayés, un axe central est souvent laissé de côté : celui de l’emploi. Ce dernier est pourtant fondamental dans une démarche RSE et peut être initié par toutes les formes d’entreprises (TPE, PME, ETI, Grands comptes).

L’emploi : un rôle d’insertion majeur au centre de la création de valeur

Facteur d’insertion, de spécialisation et d’évolution, l’emploi est un sujet d’importance vitale qui permet de s’élever, de s’accomplir et de participer collectivement à des projets fédérateurs. En ce sens, les entreprises ont un rôle à jouer pour développer l’emploi et positionner l’épanouissement de leurs talents au centre de leur gouvernance.

Conjuguer proximité et développement de l’économie locale

Actrices de la vie locale, les entreprises sont un point d’ancrage pour fixer des équipes localement et veiller à la croissance des territoires. Sur ce point, recruter est une chose, mais plus encore, recruter localement est une action riche de sens qui permet de dynamiser toute une économie régionale. C’est également une réelle opportunité de fédérer tout un écosystème et de renforcer l’attractivité locale.

Offrir un cadre de vie propice à l’accomplissement des talents

S’entourer et fidéliser à long terme des collaborateurs engagés est souvent un véritable défi pour les recruteurs et notamment dans des secteurs tendus à l’image du numérique par exemple. En ce sens, les régions ont un rôle à jouer et les entreprises peuvent bénéficier de véritables leviers pour offrir à leurs équipes des conditions de vie et de travail particulièrement attractives par rapport aux grandes agglomérations et centres économiques. Ce constat est particulièrement évident pour les jeunes générations qui positionnent la qualité de vie au travail et l’environnement extra-professionnel comme deux notions clés dans leur recherche d’emploi.

Bénéficier des apports des écosystèmes locaux

Enfin, on notera également que côté employeurs et entrepreneurs, le choix de s’implanter en région leur permet de bénéficier de leviers d’accompagnement tels que les incubateurs, les prêts ou les aides à l’emploi, qui sont de formidables accélérateurs au service de la croissance et du développement. En parallèle, favoriser l’emploi local dynamise l’écosystème régional en renforçant l’innovation et en créant des synergies durables avec les initiatives comme la French Tech, les associations d'entrepreneurs et les établissements d’enseignement supérieur, consolidant ainsi l’attractivité des territoires pour les talents et les investisseurs.

Au regard des éléments évoqués, la RSE et le sujet de l’emploi sont donc implicitement liés.

Par Toan NGUYEN, Président de Shortways