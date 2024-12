Dans la course pour la place de numéro un, Snoop Dogg décerne la médaille d’or à Publicis

Dans la course pour la place de numéro un,

Snoop Dogg décerne la médaille d’or à Publicis

Alors que Publicis clôt l’année en tête pour devenir la plus grande entreprise du secteur,

Snoop Doog s’empare des vœux et donne son avis sur la compétition.

Paris – 04 décembre 2024 – Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40]

Pour la toute première fois, un groupe de communication français est en passe de décrocher la 1ère place. Alors, qui mieux que Snoop, icône olympique par excellence – et rappeur préféré de Maurice – pour féliciter nos équipes pour leur performance olympique au cours d’une année exceptionnelle ?

Cliquez ici pour voir LES WISHZELS et découvrir notre nouveau logo Snoopifié…

