Communiqué de presse

Euris et Inria proposent une solution de gestion et de partage sécurisés des données d’imagerie médicale

Euris Cloud Santé et Inria annoncent leur collaboration pour le lancement d’une solution clé en main de Shanoir FLI-IAM, déployée sur une infrastructure certifiée HDS (Hébergeur de Données de Santé).

Euris Cloud Santé et Inria ont associé leurs compétences pour offrir une solution innovante clé en main de gestion et de partage sécurisés de données d’imagerie médicale. L’expertise d’Euris Cloud Santé en matière de cloud sécurisé pour les données de santé est combinée à la technologie avancée de Shanoir, développée par Inria. Cette innovation a été soutenue par l’infrastructure nationale France Life Imaging qui est coordonnée par le CEA.

Shanoir, acronyme de “SHAring iN vivO Imaging Resources”, est une plateforme logicielle dédiée à la gestion, au partage et à l’analyse des données d’imagerie préclinique et clinique. Il s’agit d’une plateforme collaborative offrant un accès sécurisé aux données, ainsi qu’une possibilité de partage, d’archivage, de recherche et de visualisation des données en toute sécurité. Elle est intégrée sous la marque FLI-IAM.

Shanoir propose de nombreuses fonctionnalités telles que la pseudonymisation des données, le soutien aux études cliniques et précliniques multicentriques sur des sujets ou des groupes de sujets. Shanoir propose une organisation de données basée sur une ontologie du domaine qui facilite, entre autres la réutilisation des données et métadonnées et l'intégration des données. Shanoir repose sur l'expertise et les travaux de recherche en imagerie médicale de Inria.

Tiers de confiance et hébergeur certifié de données de santé, Euris Health Cloud (Cloud Santé) fournit son architecture souveraine, sécurisée et conforme aux référentiels HDS V1&V2 et numérique responsable et aux normes 27001 et 27701. L'offre Shanoir FLI-IAM comprend une équipe dédiée d'Euris Cloud Santé et de l'Inria qui prend en charge toute la partie infogérance. Les utilisateurs bénéficient d'un support technique continu et d'une gestion personnalisée de leurs besoins, garantissant ainsi une utilisation optimale de la plateforme.

Cette solution permet un stockage sécurisé, une gestion efficace des métadonnées, et une pseudonymisation des données conforme aux réglementations en vigueur, facilitant ainsi la recherche collaborative, tant clinique que préclinique.

Groupe dédié au marché de la santé connectée, Euris a pour mission d’accompagner les industriels du secteur dans la mise en œuvre de leurs projets e-santé, à travers des solutions digitales et une infrastructure d’hébergement de données de santé multi-territoire. Au cœur des enjeux de conformité et de valorisation des données de santé de nos clients, Cloud Santé® développe et commercialise une offre « Clé en main » d’Entrepôt de Données de Santé Cloud (EDS Cloud Santé) ; ainsi qu’une gamme d’outils et de service de confiance : dé-identification, chiffrement, chainage, smart contract.





Liens : Euris : https://www.euris.com/fr/

Contacts : Martin GISSAT et Annaëlle MAIRE : commercial@euris.com

Relations Presse : marketing@euris.com

Inria, Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, est un institut public de recherche français. Fondé en 1967, l'Inria est reconnu pour son excellence scientifique et son rôle clé dans l'innovation technologique. L'institut mène des recherches de pointe dans divers domaines, allant de l'intelligence artificielle à la modélisation et simulation, contribuant ainsi à la croissance économique et au développement des connaissances scientifiques.







Liens : https://www.inria.fr/fr