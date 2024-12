Communiqué de presse - SPIE signe un accord pour l'acquisition de Corporate Software en Suisse

Cergy, le 5 décembre 2024 – SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce la signature d'un accord portant sur l’acquisition de 100 % de Corporate Software AG en Suisse.

Corporate Software AG a été fondée en 2011 en Suisse et s'est imposée comme un fournisseur de services et de conseil en informatique de référence. Forte d’une grande expérience, l'entreprise est active dans les solutions informatiques et métiers, et plus particulièrement spécialisée dans la digitalisation et les services cloud.

Corporate Software AG a généré un chiffre d'affaires de près de 4 millions d'euros au cours de l'exercice 2024 (clôturé en juin 2024) et emploie 21 personnes hautement qualifiées.

Grâce à cette acquisition, SPIE pourra renforcer sa présence en Suisse et déployer son expertise dans les domaines de l'automatisation, de l'analyse de données et des solutions fondées sur l'IA1. Elle renforcera notre capacité à proposer des solutions innovantes et à forte valeur ajoutée à nos clients. Les fondateurs de l'entreprise resteront en place pour développer les activités.

SPIE prévoit de finaliser la transaction au premier trimestre 2025, sous réserve des conditions suspensives habituelles.

À propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Nos 50 000 collaborateurs sont engagés en faveur de la transition énergétique et d’une transformation numérique responsable aux côtés de nos clients.

Le groupe SPIE a réalisé, en 2023, un chiffre d’affaires consolidé de 8,7 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 584 millions d’euros.





Pièce jointe