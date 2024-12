Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Nasdaq Copenhagen

Nikolaj Plads 6

1007 København K















Bernstorffsgade 40

1577 København V

Telefon 33 33 71 71

Telefax 33 15 71 71

www.danskeinvest.dk





Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest Select har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 5. december 2024.

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser DK0016303936 Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d 0,00 0,16 0,16 -0,04

Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser DK0016303936 Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d 0,00 0,16 0,16 -0,04

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Fund Products