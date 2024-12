La start-up française Otrera lève 2,5 M€ pour accélérer le développement de réacteurs nucléaires modulaires de nouvelle génération

Otrera, spin-off du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et lauréate du programme France 2030, annonce la clôture réussie de son premier tour de financement, qui lui permet de lever 2,5 millions d'euros. Ce tour de table a réuni un consortium d'investisseurs industriels et financiers de renom, notamment Exergon (fonds décarbonation d'Audacia), Invest For The Future (IFTF), CEA Investissement, RÉEL International, Groupe ADF, EKIUM-Groupe SNEF, AXE CAPITOLE, et FORTIL. Ces partenaires apportent une expertise inégalée et une vision stratégique alignée sur les défis de la transition énergétique et l'innovation nucléaire.

Ce consortium d'investisseurs, solidement ancré dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie, est idéalement positionné pour répondre aux exigences de la transition énergétique et favoriser le développement de technologies nucléaires de nouvelle génération, en assurant une disponibilité rapide et une large accessibilité.

Ce financement représente une étape clé dans l’accélération du développement du réacteur à neutrons rapides refroidis au sodium (Sodium Fast Reactor, ou SFR) d’Otrera. Cette technologie modulaire révolutionnaire est conçue pour relever les doubles défis de la souveraineté énergétique et de la décarbonation industrielle. Fruit de cinq décennies de recherche et d’innovation en France, enrichi par les travaux du projet Astrid, le SFR témoigne de l’engagement d’Otrera en faveur de la durabilité et de l’excellence technologique.

Frédéric Varaine, fondateur et président d’Otrera, souligne l’importance stratégique de cet investissement :

« Obtenir la confiance d’acteurs industriels de premier plan n’est pas qu’un jalon financier, c’est aussi le socle de notre future chaîne d’approvisionnement. Ensemble, nous construisons une solution nucléaire de nouvelle génération qui conjugue innovation, modularité et durabilité. Notre objectif est clair : permettre la souveraineté énergétique tout en apportant des solutions concrètes et impactantes de décarbonation aux industries européennes. »

En regardant vers 2025, Otrera se prépare à un second tour de financement pour franchir les prochaines étapes de ce projet innovant. Avec le soutien de ses partenaires, Otrera se positionne comme un acteur central de la transition énergétique européenne, contribuant de manière décisive à un avenir bas-carbone.

À propos d’Otrera

Otrera est une entreprise française innovante spécialisée dans le développement de réacteurs nucléaires de nouvelle génération. Fondée par des experts en recherche nucléaire et ingénierie industrielle, Otrera conçoit des solutions modulaires et flexibles capables de fournir une énergie bas carbone adaptée aux besoins des industries et des collectivités. Avec un fort engagement pour la durabilité et la souveraineté énergétique, l’entreprise exploite des technologies avancées pour optimiser le recyclage des matières fissiles et minimiser l’impact environnemental.

Soutenue par des partenariats stratégiques avec des acteurs industriels et institutionnels de premier plan, Otrera ambitionne de redéfinir le paysage énergétique en positionnant le nucléaire au cœur de la transition énergétique et des enjeux de compétitivité économique. Dirigée par Frédéric Varaine, président, et Grégory Cherbuis, directeur général délégué, Otrera compte plus de 25 collaborateurs et est basée à Aix-en-Provence, en France.

