Mise à Jour du Projet de Réacteur de Silice Pyrogénée de HPQ Silica Polvere : Les travaux prolongés de conditionnement du réfractaire sont achevés

MONTRÉAL, 05 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ, OTCQB: HPQFF, FRA: O08), une entreprise technologique spécialisée dans l'ingénierie verte des matériaux à base de silice et de silicium souhaite informer les actionnaires des plus récents développements de HPQ Silica Polvere Inc. (« HSPI »)[1] concernant le début de la validation commerciale de son procédé exclusif du Réacteur de Silice Pyrogénée (« RSP »).

Le fournisseur de technologie PyroGenèse inc. (TSX: PYR, OTCQX: PYRGF, FRA: 8PY) (PyroGenèse) a informé HSPI qu’il a mené à bien les travaux prolongés de conditionnement réfractaire sur le système pilote, comme annoncé dans le communiqué de presse de HPQ du 12 novembre 2024. Ces travaux étaient essentiels pour garantir un écoulement plus constant de la silice pyrogénée du réacteur vers l’équipement de récupération en aval.

PyroGenèse a également informé HPQ que la première série d’essais de processus avec des matériaux commencera en décembre 2024.

« Au cours de la phase de mise à l’échelle de tout projet, des améliorations des processus sont à prévoir. Cependant, cela ne change rien au fait que notre technologie RSP va transformer la fabrication de silice pyrogénée pour le mieux », a déclaré Bernard Tourillon, président et chef de la direction de HPQ Silicium et HPQ Silica Polvere. « Notre objectif reste clair : perturber le marché de la silice pyrogénée en fournissant une solution plus économique et à haut rendement, capable de redéfinir les normes de l’industrie. Par ailleurs, nous poursuivons activement les discussions en cours pour conclure des accords d’enlèvement (offtake). »

Usine pilote de réacteur de silice pyrogénée – Se concentrer sur la garantie de la qualité du produit

L’usine pilote RSP est un prototype de pointe, méticuleusement conçu avec une suite de sous-systèmes parfaitement intégrés. Ces sous-systèmes fonctionnent en synergie pour permettre la production de silice pyrogénée à l’intérieur du réacteur, assurer son transfert contrôlé vers les systèmes de récupération en aval et optimiser l’extraction et l’emballage efficaces du produit final.

Le programme de développement du RSP est conçu et mis en œuvre de manière systématique pour relever les défis complexes liés à la mise à l’échelle d’un nouveau procédé, passant d’un équipement de laboratoire produisant seulement quelques grammes de silice pyrogénée par lot à un système industriel capable de générer plusieurs kilogrammes par heure.

« PyroGenèse s’engage uniquement dans le développement de concepts ayant un potentiel réel et significatif de commercialisation, et le projet de réacteur de silice pyrogénée atteint indéniablement ce seuil », a déclaré P. Peter Pascali, président et chef de la direction de PyroGenesis Inc. « Notre objectif principal pendant la phase de mise à l’échelle est de perfectionner continuellement les processus opérationnels afin de garantir que les clients de HSPI reçoivent des matériaux de haute qualité, préparant ainsi le terrain pour une production commerciale durable et efficace. »

Les bases nécessaires à la préparation de la commercialisation

Une fois les essais de processus avec des matériaux achevés, le programme passera à la phase de production par lots, au cours de laquelle le réacteur de silice pyrogénée (RSP) commencera à produire des kilogrammes de silice pyrogénée.

L’objectif principal de cette étape est de valider la capacité du processus à reproduire de manière cohérente les propriétés physiques clés, telles que la surface, ainsi que les propriétés rhéologiques, y compris la viscosité et le comportement d’épaississement, de la silice pyrogénée, tel que démontré à l’échelle laboratoire. Une fois cette étape franchie, le système passera à un fonctionnement semi-continu, avec pour objectif la production d’au moins 200 kg d’échantillons de silice pyrogénée de qualité commerciale destinés à des tests de validation complète.

Test d’échantillons

Tout au long de ces phases, la silice pyrogénée produite fera l’objet de tests internes, et des échantillons seront envoyés à Evonik, conformément à la lettre d’intention annoncée le 9 juillet 2024, et potentiellement à d’autres parties sous NDA, pour évaluation. D'ici le premier trimestre 2025, l’accent sera mis sur l’optimisation des opérations de l’usine pilote afin de cibler la production de silice pyrogénée de qualité alimentaire/pharmaceutique, avec des surfaces spécifiques supérieures à 300 m²/g.

En plus de produire des matériaux avec des surfaces allant de 150 à 300 m²/g, l’objectif global est d’exploiter l’usine pilote à pleine capacité. En supposant 20 heures de fonctionnement par jour, le système pourrait produire environ 161 kg par jour, ce qui équivaut à environ 50 000 kg par an (50 TPA).

