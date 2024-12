Euroopa Liidu Kohtu eelotsus KIA Auto AS-i, TKM Grupp AS-i ja Läti Konkurentsiameti vahelises kohtuasjas

Vastavalt TKM Grupp AS varasemale börsiteatele (15.09.2022), otsustas Läti Vabariigi administratiivne ringkonnakohus 14.09.2022 peatada 2014. aastast kestnud menetluse KIA Auto AS-i, TKM Grupp AS-i ja Läti Konkurentsiameti vahel. Menetluse keskmes on KIA Auto AS-i perioodil 2004-2009 kehtinud garantiitingimuste vastavus konkurentsiõigusele ning määratud 135 tuhande euro suuruse trahvi õiguspärasus (menetluse sisust lähemalt börsiteates 22.12.2021), mille osas Läti Vabariigi administratiivne ringkonnakohus pöördus eelotsuse saamiseks Euroopa Liidu Kohtu poole, et saada juhiseid Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõike 1 tõlgendamise kohta.

Täna tegi Euroopa Liidu Kohus kohtuasjas nr C-606/23 eelotsuse, vastates Läti Vabariigi administratiivse ringkonnakohtu esitatud küsimustele. Euroopa Liidu Kohus leidis, et konkurentsiametil on piisav tõendada potentsiaalset konkurentsivastast mõju, tingimusel, et vastav mõju on piisavalt märkimisväärne.

Edasi jätkub menetlus Läti Vabariigi administratiivses ringkonnakohtus, mis peab nüüd hindama, kas Läti Konkurentsiameti 19.08.2014 otsuses (börsiteade 21.08.2014) on piisavalt tõendatud märkimisväärset mõju konkurentsile. Kohtuistungi kuupäev ei ole veel kindlaks määratud, kuid on prognoositav, et istung toimub ja otsus kuulutatakse välja 2025. aastal. Administratiivse ringkonnakohtu otsust on võimalik edasi kaevata Läti Vabariigi Riigikohtusse õigusküsimustes, sealhulgas Euroopa Liidu Kohtu eelotsuses esitatud juhiste rakendamise osas.

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000

info@tkmgrupp.ee