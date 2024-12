News

Atos nommé dans la catégorie des leaders européens des services et opérations mainframe par Information Service Group

Paris, France – 5 décembre 2024 – Atos annonce aujourd'hui avoir été nommé dans la catégorie Leader du classement ISG Provider Lens™ Mainframes – Services and Solutions, Europe. Ce classement désigne Atos comme Leader dans les catégories Mainframe as a Service (MFaaS) et Mainframe Operations. Selon ISG, les entreprises classées Leaders proposent une offre complète de produits et de services et disposent d'une forte présence sur le marché ainsi que d'une position concurrentielle établie. Elles sont également force d'innovation et caractérisées par leur stabilité au sein d’un environnement concurrentiel.

ISG souligne l'importance et la pérennité des mainframes dans un contexte de marché qui évolue vers des stratégies de modernisation hybrides, avec des clients qui souhaitent continuer de s’appuyer sur la robustesse du mainframe tout en tirant parti de l'agilité du cloud.

Dans la catégorie Mainframe as a Service (MFaaS), ISG évalue le positionnement des fournisseurs sur le marché européen, tant en termes de présence sur ce marché que d’offres de services. Atos est reconnu pour ses capacités à proposer des services mainframe partagés et qui intègrent les installations, le matériel, les systèmes d'exploitation, les outils d'optimisation ainsi qu’une expertise en matière de maintenance.

Dans la catégorie des Opérations Mainframe, ISG évalue les fournisseurs de services d'exploitation dédiés aux environnements mainframe, qu’ils interviennent sur les sites des clients ou hors sites. Les services proposés incluent l'optimisation des performances, la sauvegarde, la restauration, les mises à niveau du système, les correctifs de sécurité et des capacités d’interventions propres aux mainframes.

Oliver Nickels, Lead Author, ISG, a déclaré : « Avec plus de 45 ans d’expérience dans la transformation des entreprises et dans la mise en œuvre de solutions MFaaS sur mesure et sécurisées, Atos garantit innovation et stabilité opérationnelle. Atos excelle dans les opérations mainframe grâce à un portefeuille de services complet, la capacité à associer services mainframe et stratégies informatiques hybrides. L’attention portée aux enjeux des clients dans la mise en place de solutions au service de leur modernisation IT s’accompagne d’une capacité à leur garantir la prévisibilité budgétaire attendue. »

Zoltán Zerényi, Global Head of Mainframe chez Atos, a déclaré : « Être reconnu comme un leader européen par ISG témoigne de notre capacité à gérer les applications mainframe existantes dans un monde hybride moderne, de façon fiable et rentable. Atos propose des modèles de tarification flexibles sur les hubs mainframe qui font l’objet de constantes innovations pour optimiser, sécuriser et offrir davantage d’options d'intégration avec d'autres composants informatiques. Le Groupe Atos propose une offre de bout en bout, qui inclut opérations mainframe et mainframe as a service, modernisation mainframe, dont la migration vers le cloud, la modernisation des applications et les services de transformation. Atos accompagne ses clients dans la définition et la mise en œuvre de stratégies de transformation mainframe sur mesure. »

Le portefeuille Atos Hybrid Cloud and Infrastructure (HCI) est porté par Tech Foundations, une ligne d'activité du Groupe Atos. Les 64 datacenters d'Atos fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans le monde entier. 12 000 spécialistes du cloud et de l'infrastructure interviennent auprès de plus de 1 000 entreprises clientes d’Atos depuis plus de 10 ans en moyenne. Les opérations et les services mainframe d'Atos sont disponibles dans le monde entier. Les solutions de modernisation d’applications de la ligne d’activités Eviden du Groupe Atos viennent compléter le portefeuille de services de Tech Foundations, pour une offre de bout en bout.

