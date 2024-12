BIC : Déclaration Des Transactions Sur Actions Propres de Novembre 2024

Déclaration Des Transactions Sur Actions Propres

De Novembre 2024

CLICHY – 05 décembre 2024

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, SOCIÉTÉ BIC déclare au mois de novembre 2024 les transactions suivantes réalisées sur ses propres actions :

Séance du Nombre de titres achetés Prix moyen

pondéré en € Montant en € 19/11/2024 5 587 63,6496 355 610,32 20/11/2024 9 974 63,4835 633 184,43 21/11/2024 10 000 63,1103 631 103,00 22/11/2024 12 268 63,3924 777 697,96 26/11/2024 10 621 62,3860 662 601,71 27/11/2024 1 635 61,7961 101 036,62 28/11/2024 7 297 62,9338 459 227,94 29/11/2024 9 000 63,1455 568 309,50 TOTAL 66 382 63,1010 4 188 771,48

À PROPOS DE BIC

BIC est l’un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Sa vision : apporter simplicité et joie au quotidien. Depuis 80 ans, l'engagement de BIC à fournir des produits de haute qualité, abordables et fiables a fait de BIC un symbole de fiabilité et d'innovation. Présent dans plus de 160 pays et comptant 14 000 collaborateurs dans le monde, BIC regroupe des marques et des produits emblématiques tels que BIC® 4-Couleurs™, BodyMark®, Cello®, Cristal®, Inkbox®, BIC Kids®, Lucky™, Rocketbook®, Tattly®, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep®, EZ Load™, EZ Reach®, BIC® Flex™, Soleil®, et bien d'autres. Coté sur Euronext Paris et inclus dans les indices SBF120 et CAC Mid 60, BIC est également reconnu pour son engagement inébranlable en faveur de la durabilité et de l'éducation. Pour en savoir plus, visitez www.corporate.bic.com et pour découvrir la gamme complète des produits BIC, visitez www.fr.bic.com. Suivez BIC sur LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok.

CONTACTS

Relations Investisseurs

investors.info@bicworld.com















Brice Paris

VP Investor Relations

+33 1 45 19 55 28

brice.paris@bicworld.com Apolline Celeyron

Responsable Communication

+33 1 45 19 56 09

Apolline.celeyron@bicworld.com









Isabelle de Segonzac

Image 7, Relations Presse

+33 6 89 87 61 39

isegonzac@image7.fr

Agenda

Toutes les dates sont à confirmer

Résultats de l’exercice 2024 18 février 2025

(après clôture du marché) Résultats du 1er trimestre 2025 23 avril 2025

(après clôture du marché)

