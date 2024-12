ST Dupont - Rapport Financier Semestriel 30 septembre 2024

Société anonyme au capital de 14 155 547,94 euros

Siège Social : 92 Boulevard du Montparnasse

75014 Paris

R.C.S. Paris 572 230 829

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

AU 30 SEPTEMBRE 2024

Sommaire

1. RAPPORT D’ACTIVITÉ DU PREMIER SEMESTRE 2024-2025 3

1.1. Evolution des résultats consolidés 3

1.2. Chiffre d’affaires 4

1.3. Position de trésorerie nette 5

2. COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 6

2.1. Compte de résultat consolidé 6

2.2. Bilan consolidé 7

2.3. Tableau des Flux de Trésorerie 8

2.4. Tableau de variation des capitaux propres 9

2.5. Notes annexes aux comptes consolidés semestriels résumés 9

2.5.1 Faits marquants 9

2.5.2 Principes et méthodes comptables 9

2.5.2.1 Cadre général 9

2.5.2.2 Nouvelles normes, amendements de normes existantes et interprétations publiés d’application obligatoire au 30 septembre 2024 9

2.5.2.3 Nouvelles normes, amendements de normes existantes et interprétations publiés non obligatoires au 30 septembre 2024 et non adoptés par anticipation par le Groupe 10

2.5.2.4 Saisonnalité 10

2.5.2.5 Périmètre de consolidation 10

2.5.3 Information sectorielle 10

2.5.3.1 Compte de résultat 11

2.5.3.2 Chiffre d’affaires par activité et zone géographique 11

2.5.3.3 Postes du bilan 12

2.5.4 Ecarts d’acquisition 12

2.5.5 Immobilisations incorporelles 13

2.5.6 Immobilisations corporelles 14

2.5.7 Droits d’utilisation 15

2.5.8 Actifs financiers non courants 15

2.5.9 Stocks et en-cours 16

2.5.10 Créances clients et comptes rattachés 16

2.5.11 Autres créances 16

2.5.12 Trésorerie et équivalents de Trésorerie 17

2.5.13 Capitaux propres 17

2.5.14 Provisions et passifs éventuels 17

2.5.15 Emprunts et dettes financières 17

2.5.16 Dettes de location 19

2.5.17 Autres passifs courants 19

2.5.18 Impôts courants 20

2.5.19 Coût de l’endettement financier 20

2.5.20 Résultat par action 20

2.5.21 Autres produits et charges 20

2.5.22 Transactions avec des parties liées 21

2.5.23 Instruments dérivés 21

2.5.24 Evènements postérieurs à la clôture 21

3. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE (PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2024 AU 30 SEPTEMBRE 2024) 22

4. GOUVERNANCE 23

4.1. Composition du Directoire et du Conseil de Surveillance 23

4.2. Evaluation du Conseil de Surveillance 23

4.3. Facteurs de risque 23

5. ATTESTATION DU RESPONSABLE 24

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU PREMIER SEMESTRE 2024-2025

1.1. Evolution des résultats consolidés

Les principaux éléments concernant l’activité du premier semestre de l’exercice peuvent se résumer ainsi :

En millions d’euros 30/09/2024

6 mois 30/09/2023

6 mois Evolution Total des revenus (*) 27,8 27,7 0,1 Dont Chiffre d’affaires net 25,5 25,2 0,3 Marge brute (**) 15,2 14,2 1,0 ( % ) 59,4% 56,2% 3,2% Résultat opérationnel courant (hors redevances et autres produits et charges) (1,0) (1,1) 0,1 Redevances 2,3 2,5 (0,2) Autres produits et charges 0,6 (0,1) 0,7 Résultat opérationnel 1,9 1,3 0,6 Produits/(charge) de trésorerie et d’équivalents de trésorerie (0,0) (0,0) 0,0 Coût de l’endettement financier brut (0,1) (0,6) 0,6 Autres produits et charges financiers (0,3) (0,0) (0,2) Charges d’impôt (0,2) (0,2) - Résultat net 1,4 0,4 1,0 Résultat net par action (en euros) 0,002 0,001 0,001

(*) : Le total des revenus comprend le chiffre d’affaires et les redevances.

(**) : La marge brute inclut l’ensemble des coûts directs et des coûts indirects. Ces derniers se composent principalement des consommations et amortissements relatifs du centre industriel de Faverges, des redevances versées, des dépréciations de stock, ainsi que des reprises de dépréciation sur les stocks vendus durant la période.

Marge brute

Par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent, la marge brute progresse de 1 million d’euros, tandis que le taux de marge augmente de +3,2 points pour atteindre 59,4%. Cette amélioration découle d’une légère augmentation de l’activité, qui favorise une meilleure absorption des coûts indirects, renforcée par un effet favorable lié à la reprise de dépréciations de stocks grâce à l’écoulement de produits précédemment dépréciés en totalité.

Résultat opérationnel courant (hors redevances et autres produits et charges)

Le résultat opérationnel courant (hors redevances) progresse de 0,1 million d’euros, les frais de communication étant en augmentation de 0,5 million, avec la volonté du groupe de communiquer davantage dans le cadre de la réorientation stratégique de la marque. Par ailleurs, les frais commerciaux sont stables et les frais généraux et administratifs quant à eux augmentent de 0,3 million d’euros.

Autres produits et charges

Les autres produits et charges s’élèvent à +0,7 million d’euros. Ce produit net est principalement lié à une reprise de provisions dans le cadre d’un litige commercial.

Résultat opérationnel

De ce qui précède, le résultat opérationnel est positif sur le premier semestre, à hauteur de 1,9 million d’euros, en progression de 0,7 million d’euros par rapport au premier semestre de l’exercice précédent.

Coût de l’endettement financier brut

Le Coût de l’endettement financier brut s’établit à -0,1 million d’euros, contre -0,6 million d’euros au premier semestre de l’exercice précédent Cette évolution est principalement due à une diminution de -0,5 million d’euros par rapport au 30 septembre 2023 du coût de l’endettement net, conséquence du désendettement significatif réalisé à la suite de l’augmentation de capital de février 2024.

Autres produits et charges financiers

Le résultat des autres produits et charges financiers évoluent à la baisse, passant d’une charge de 8 milliers d’euros à une charge de 258 milliers d’euros, principalement imputable à des impacts de change.

Résultat net

Le résultat net est positif et s'élève à 1,4 million d'euros, marquant une progression de 1,0 million d'euros par rapport à la même période se terminant le 30 septembre 2023.

1.2. Chiffre d’affaires

Évolution du chiffre d’affaires par zone géographique

SEMESTRE 1 Variation (En millions d'euros) 30/09/2024 30/09/2023 Variation totale Organique Effet de change France 3,7 3,3 14,5% 14,5% 0,0% Europe distribution contrôlée (hors France) 5,4 5,2 3,6% 3,5% 0,1% Asie Distribution Contrôlée 3,9 4,3 -7,8% -4,5% -3,2% Total Distribution contrôlée 13,1 12,7 2,6% 3,6% -1% Agents & Distributeurs 12,5 12,5 0,1% 0,1% 0,0% TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 25,5 25,2 1,3% 1,9% -0,5%

Le chiffre d’affaires net du groupe enregistre une progression organique de +1,9 % par rapport au premier semestre de l’exercice précédent. La croissance nette ressort à +1,3 %, intégrant un effet de change défavorable de -0,5 %.

Au premier semestre, le chiffre d'affaires en France a progressé de +14,5 %, porté par une hausse de +40 % des ventes en boutique grâce à l’ouverture de la nouvelle boutique rue Saint-Honoré à Paris, et de +31 % des ventes en ligne. Les ventes BtoB affichent également une solide croissance de +39 %. En revanche, les grands magasins enregistrent un recul de -11 %, pénalisés par une baisse de trafic liée aux Jeux Olympiques, tandis que le Wholesale diminue de -27 %, impacté par des fermetures de partenaires et des tensions de trésorerie de wholesalers. Ces performances reflètent une forte dynamique sur certains canaux, compensée par des défis spécifiques sur d'autres.

La distribution contrôlée en Europe (hors France) affiche des résultats contrastés. Le e-commerce enregistre une forte progression de +70 %. Les ventes restent stables au Benelux et en Italie, tandis que l’Espagne se distingue par une reprise de +28 %, portée par un Wholesale dynamique et une légère croissance des ventes dans les grands magasins. En revanche, la région DACH (*) recule de -16 %, pénalisée par des difficultés du Wholesale, notamment en Suisse avec une baisse marquée de -39 %, malgré une légère progression de +5 % en Allemagne.

En Asie, les performances de la distribution contrôlée affichent des résultats contrastés. À Hong Kong, les ventes diminuent de -13 % au premier semestre, affectées par un faible trafic et un recul du Retail, tandis que le Wholesale reste stable. Au Japon, et hors effet de change, les ventes augmentent de +5 %, portées par une croissance solide du Retail à +11 % et une progression de +32 % des ventes de l’e-boutique, bien que légèrement impactées par un repli du Wholesale de -5 %.

Les performances des agents et distributeurs montrent des disparités selon les marchés. La forte baisse du marché russe de -59 % est compensés par la progression du marché nord-américain avec +16 %.

* : Deutschland, Austria & Confederation Helvetica

Évolution du chiffre d'affaires par Ligne de Produits

SEMESTRE 1 Variation (En millions d'euros) 30/09/2024 30/09/2023 Variation totale Organique Effet de change Briquets & stylos 20,8 21,2 -2,0% -1,4% -0,6% Maroquinerie, Accessoires & PAP 4,7 4,0 18,9% 19,2% -0,3% TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 25,5 25,2 1,3% 1,9% -0,5%

Les briquets affichent une légère croissance de +1 %. Les stylos reculent de -20 %, impactés par des performances inégales entre les gammes et un recentrage des nouveaux lancements sur le second semestre. La Maroquinerie progresse fortement de +53 %, portée par le succès des nouvelles collections et une demande soutenue en Corée, en Chine et en Europe de l’Est. Les accessoires et PAP sont en léger recul de -5%.

1.3. Position de trésorerie nette

(En millions d’euros) 30/09/2024 31/03/2024 Disponibilités et valeurs mobilières de placement 5,5 9,8 Emprunts et dettes financières * (3,7) (4,2) TOTAL 1,9 5,7

*: Absence de recours à du découvert bancaire

Disponibilités

Au 30 septembre 2024, les flux de trésorerie issus des activités opérationnelles s’élèvent à -1,2 million d’euros. La capacité d’autofinancement contribue positivement à hauteur de 2,7 millions d’euros. Toutefois, cette contribution est compensée par une détérioration du besoin en fonds de roulement d’exploitation, liée à la saisonnalité de l’activité. La hausse des stocks et en-cours de 2,3 millions d’euros traduit les préparations aux ventes du second semestre. La variation des dettes fournisseurs est quant à elles de -1,1 million d’euros. Par ailleurs, les créances clients et autres créances se dégradent au total de -0,3 million d’euros, tout comme les autres dettes qui se dégradent de -0,3 million aussi.

Les flux de trésorerie provenant des activités d'investissement sont négatifs à hauteur de -1,7 million d’euros. Ces activités incluent 0,7 million d’euros liés à un dépôt effectué à la suite de la signature d’un nouveau bail commercial d’une boutique située à Tokyo, au Japon, dans le quartier de Ginza, ainsi que d’investissements à hauteur de 1 million d’euros dans l’outil industriel.

Les flux de trésorerie provenant des activités de financement sont négatifs à hauteur de -1,4 million d’euros. Ces flux proviennent principalement de la variation totale de la dette de location (IFRS16) pour -0,8 million d’euros et de remboursement d’emprunts pour -0,4 millions d’euros.

En conclusion, la variation nette de la trésorerie sur la période est de -4,3 millions d’euros, passant de 9,9 millions à l’ouverture à 5,5 millions d’euros à la clôture.

Emprunts et dettes financières

Le niveau des emprunts baisse de -0,5 million d’euros, principalement à la suite du remboursement des P.G.E selon l’échéancier prévu.

COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS

1.4. Compte de résultat consolidé

(En milliers d’euros) Notes 30/09/2024

6 mois 30/09/2023

6 mois Chiffre d’affaires net

25 543 25 206 Coûts des ventes

(10 381) (11 045) Marge brute 15 162 14 162 Frais de communication

(2 018) (1 487) Frais commerciaux

(5 601) (5 564) Frais généraux et administratifs

(8 495) (8 228) Résultat opérationnel courant (hors redevances) (952) (1 118) Redevances

2 257 2 456 Autres charges 2.5.21 (474) (565) Autres produits 2.5.21 1 089 493 Résultat opérationnel 1 919 1 266 Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

(1) (2) Coût de l’endettement financier brut

(69) (640) Autres produits et charges financiers

(257) (9) Résultat avant Impôt 1 592 616 Charges d’impôt (165) (195) Résultat net

1 427 421 Résultat net – part du Groupe

1 427 421 Résultat net – intérêts minoritaires - - Résultat net par action (en euros) 2.5.20 0,002 0,001 Résultat net dilué par action (en euros) 2.5.20 0,002 0,001





en milliers d'euros 30/09/2024

6 mois 31/03/2024

12 mois 30/09/2023

6 mois Résultat net



Résultat net-part du groupe 1 427 (2 076) 421 Résultat net-intérêts minoritaires - - - Autres éléments du résultat global : 75 (110) (79) Variation de la réserve de conversion 72 22 (87) Gains et pertes actuariels relatifs aux engagements de retraite 3 (132) 8 Résultat global 1 502 (2 186) 342

Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés semestriels résumés.

1.5. Bilan consolidé

ACTIF

Bilan Bilan (En milliers d’euros) Notes 30/09/2024 31/03/2024 Actif non courant



Immobilisations incorporelles (nettes) 2.5.5 1 169 1 179 Immobilisations corporelles (nettes) 2.5.6 7 073 6 562 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 2.5.16 11 853 9 458 Actifs financiers 2.5.8 1 430 895 Total de l’actif non courant 21 525 18 094





Actif courant



Stocks et en-cours 2.5.9 14 893 12 583 Créances clients 2.5.10 8 604 8 638 Autres créances 2.5.11 6 321 6 251 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2.5.12 5 542 9 844 Total de l’actif courant 35 360 37 316





Total de l’actif 56 885 55 410





PASSIF



(En milliers d’euros) Notes 30/09/2024 31/03/2024 Capitaux propres- part du Groupe Capital 2.5.13 14 156 14 156 Prime d’émission, de fusion et d’apport

13 372 13 372 Réserves

(4 315) (2 256) Réserves de conversion

1 557 1 485 Résultat net- Part du Groupe 1 427 (2 076) Total capitaux propres- part du groupe

26 197 24 681





Passifs non courants Emprunts et dettes financières 2.5.15 1 008 1 180 Dettes de location non courantes (à plus d’un an) 2.5.16 6 906 5 006 Provisions pour engagements de retraite et autres avantages 2.5.14 2 713 2 616 Total des passifs non courants

10 627 8 802





Passifs courants Emprunts et dettes financières 2.5.15 2 677 2 994 Dettes de location courantes (moins d’un an) 2.5.16 2 005 1 606 Provisions pour risques et charges 2.5.14 652 1 277 Fournisseurs

6 489 7 272 Autres passifs courants 2.5.17 8 238 8 778 Total des passifs courants

20 061 21 927





Total du Passif 56 885 55 410

Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés semestriels résumés.

1.6. Tableau des Flux de Trésorerie

(En milliers d’euros) Notes 30/09/2024

6 mois 30/09/2023

6 mois I - Activités Opérationnelles



Résultat net après impôts

1 427 421 Dotations aux amortissements

1 603 1 342 Variation des provisions

(505) (297) Charge nette d'intérêts

205 693 Plus et moins-values de cession

10 44 Capacité d'autofinancement

2 740 2 203 Variation des stocks et en-cours 2.5.9 (2 310) (1 488) Variation des clients et comptes rattachés

(177) 243 Variation des autres créances

(78) (856) Variation des dettes fournisseurs et comptes rattachés

(1 072) 40 Variation des autres dettes

(308) 1 295 Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation

(3 945) (765) FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES (1 204) 1 438 II – Activités d'investissement



Acquisition d'immobilisations incorporelles 2.5.5 (158) (4 245) Acquisition d'immobilisations corporelles 2.5.6 (1 104) (1 640) Acquisition d'autres immobilisations financières

(482) (85) Besoin de trésorerie (investissements)

(1 745) (5 971) Cessions d'immobilisations incorporelles

- 9 Désinvestissements

- 9 FLUX DE TRESORRIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT (1 745) (5 962) III – Activités de financement Emissions d'emprunts et dettes financières

16 8 000 Remboursement d’emprunts et dettes financières

(439) (2 171) Diminution de la dette de location 2.5.16 (756) (729) Intérêts payés hors dette de location

(18) (118) Intérêts payés liés à la dette de location

(169) (128) FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT (1 366) 4 853 Effets de la variation des cours de change

13 (15) Variation nette de la trésorerie

(4 302) 315 Trésorerie à l'ouverture de l'exercice

9 844 6 549 Trésorerie à la clôture de l'exercice 5 542 6 864 Variation nette de la trésorerie

(4 302) 315

Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés semestriels résumés.

1.7. Tableau de variation des capitaux propres



Nombre d’actions











Capital











Primes d'émission, de fusion et d'apport











Réserves et résultats cumulés











Autres éléments du résultat global











Capitaux propres consolidés













(En milliers d’euros) Au 31/03/2023 524 279 556 26 214 9 286 (35 810) 1 892 1 582 Résultat de l’exercice - - - 421 - 421 Autres éléments du résultat global - - - - (79) (79) Au 30/09/2023 524 279 556 26 214 9 286 (35 390) 1 813 1 923 Résultat de l’exercice - - - (2 497) - (2 497) Augmentation du capital - 20 971 4 086 - - 25 057 Réduction du capital - (33 029) - 33 029 - - Autres éléments du résultat global - - -

(31) (31) Autres 419 423 640 - - 228 - 228 Au 31/03/2024 943 703 196 14 156 13 372 (4 629) 1 782 24 681 Résultat de l’exercice - - - 1 427 - 1 427 Autres éléments du résultat global - - - - 75 75 Autres - - - 14 - 14 Au 30/09/2024 943 703 196 14 156 13 372 (3 188) 1 857 26 197

Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés semestriels résumés.

1.8. Notes annexes aux comptes consolidés semestriels résumés

Sauf information contraire, les montants figurant dans les notes ci-après sont exprimés en milliers d’euros.

Le Groupe S.T. Dupont fabrique ou fait fabriquer des articles de luxe, et distribue ses produits dans le monde entier. La société mère du Groupe est S.T. Dupont S.A., 92, Bd du Montparnasse, Paris. La maison-mère ultime du Groupe est la société BroadGain Investments Ltd. Celle-ci est basée à Hong-Kong et est elle-même détenue par un trust dont les bénéficiaires sont, entre autres, Monsieur Dickson Poon et des membres de sa famille.

La société S.T. Dupont est cotée sur Euronext Paris S.A (Compartiment C).

Le 28 novembre 2024, le Directoire a arrêté les comptes consolidés semestriels résumés au 30 septembre 2024.

1.1.1 Faits marquants

Signature d’un nouveau bail commercial au Japon

Le groupe a signé un nouveau bail commercial d’une boutique située à Tokyo, au Japon, dans le quartier de Ginza. L’ouverture de cette boutique est prévue pour la fin de l’exercice fiscal 2024-25. Le groupe a payé un dépôt de garantie de 0,7 million d’euros.

1.1.2 Principes et méthodes comptables

Cadre général

Les comptes consolidés semestriels résumés du Groupe S.T. Dupont au 30 septembre 2024 sont établis en conformité avec la norme IAS 34. S’agissant de comptes résumés, ils n’incluent pas toute l’information requise par le référentiel IFRS pour l’établissement des états financiers annuels et doivent donc être lus en relation avec les états financiers consolidés du Groupe au 31 mars 2024 établis conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne et en relation avec les nouvelles normes et amendements de normes applicables de manière obligatoire pour l’exercice 2024-2025.

Nouvelles normes, amendements de normes existantes et interprétations publiés d’application obligatoire au 30 septembre 2024

Plusieurs modifications sont applicables au 1er avril 2024 :

Amendements IAS 1 – Présentation des états Financiers : Classification des dettes courantes et non courantes ;

Amendements IFRS 16 – Contrats de location - Obligation locative découlant d’une cession-bail.

Amendements IAS 7 et IFRS 7 – Information sur le risque de concentration en faisant référence aux accords de financement des fournisseurs.





Ces amendements en vigueur au 1er avril 2024 pour ST Dupont n’ont pas d’impact significatif sur les états financiers consolidés du Groupe.

Nouvelles normes, amendements de normes existantes et interprétations publiés non obligatoires au 30 septembre 2024 et non adoptés par anticipation par le Groupe

Textes non encore adoptés par l’Union Européenne :

Amendements à IAS 21 – Absences de convertibilité ;

Amendements IFRS 9 et IFRS 7 – Classement et évaluation des instruments financiers ;

IFRS 19 – Filiales n’ayant pas d’obligation d’information du public : Informations à fournir ;

IFRS 18 – Présentation et informations à fournir dans les états financiers.

Le Groupe estime que les normes, interprétations et amendements déjà adoptés par l’Union Européenne mais non entrés en vigueur à ce jour seront sans incidence significative sur les états financiers consolidés du Groupe.

Enfin, aucune norme ou interprétation publiée au JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne) à la date du 30 septembre 2024 et d’application optionnelle pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 n’a été appliquée par anticipation.

Saisonnalité

La comparabilité des comptes semestriels et annuels peut être affectée par la nature saisonnière des activités du Groupe qui réalise sur la seconde partie de l’exercice un volume d’affaires supérieur à celui du premier semestre.

Périmètre de consolidation

Le périmètre de consolidation n’a pas varié depuis le 31 mars 2024.

1.1.3 Information sectorielle

En application d’IFRS 8, l’information sectorielle reflète la vue du management et est établie sur la base du reporting interne utilisé par le Président du Directoire, principal décideur opérationnel du Groupe, pour mettre en œuvre l’allocation des ressources et évaluer la performance du Groupe.

Les informations du reporting sont préparées en conformité avec le référentiel comptable appliqué par le Groupe.

Les secteurs opérationnels se décomposent comme suit :

Distribution contrôlée Europe

Distribution contrôlée Asie

Agents





Ces secteurs correspondent à des typologies de distribution et des responsabilités distinctes et sont placés sous la responsabilité de directions opérationnelles qui reportent directement au principal décideur opérationnel.

Le groupe comprend également un secteur « Redevances, frais non affectés et Eliminations » qui regroupe :

Les redevances de marque

Les frais « corporate » ne pouvant être affectés aux secteurs et qui regroupent notamment les activités de développement produits, de marketing, de logistique

Les éliminations inter secteurs (France - Asie)





Compte de résultat

Au 30/09/2024 Distribution Contrôlée Europe





Distribution contrôlée Agents





Redevances, frais non affectés et Eliminations





S.T. Dupont (En milliers d’euros) Asie Groupe Chiffre d'affaires 9 145 3 921 12 477 - 25 543 Coûts des ventes (2 025) (580) (5 649) (2 128) (10 381) Marge brute 7 120 3 342 6 828 (2 128) 15 162 Frais de communication (337) (430) (578) (673) (2 018) Frais commerciaux (2 814) (1 780) (243) (761) (5 601) Frais généraux et administratifs (328) (650) 43 (7 283) (8 495) Redevances - - - 2 257 2 257 Autres produits et charges (33) - - 648 615 Résultat opérationnel 3 608 482 6 051 (7 940) 1 919























Au 30/09/2023 Distribution Contrôlée Europe





Distribution contrôlée Agents





Redevances, frais non affectés et Eliminations





S.T. Dupont (En milliers d’euros) Asie Groupe Chiffre d'affaires 8 486 4 251 12 470 - 25 206 Coûts des ventes (1 990) (621) (6 246) (2 189) (11 045) Marge brute 6 495 3 631 6 224 (2 189) 14 162 Frais de communication (478) (224) (463) (322) (1 487) Frais commerciaux (2 400) (1 824) (394) (947) (5 564) Frais généraux et administratifs (326) (573) 56 (7 386) (8 228) Redevances - - - 2 456 2 456 Autres produits et charges (71) (1) - - (72) Résultat opérationnel 3 221 1 009 5 424 (8 388) 1 266

Chiffre d’affaires par activité et zone géographique

(En milliers d’euros) 30/09/2024 30/09/2023 Chiffre d'affaires par activités

Briquets et Stylos 20 826 21 242 Maroquinerie, accessoires et PAP 4 717 3 964 Total Ventes Produits 25 543 25 206







(En milliers d’euros) 30/09/2024 30/09/2023 Ventes pour les marchés les plus significatifs

France

3 737 3 265 Hors France

21 805 21 942

Postes du bilan

Sectoriel Clients 30 septembre 2024 Distribution Contrôlée Europe





Distribution Contrôlée Agents





ST Dupont Groupe





(en milliers d’euros) Asie Clients et comptes rattachés (Net) 2 329 516 5 759 8 604 Créances clients (Brutes) 3 280 525 6 206 10 011 Provision pour dépréciation (950) (8) (448) (1 406)









Sectoriel Clients 31 mars 2024 Distribution Contrôlée Europe





Distribution Contrôlée Agents





ST Dupont Groupe





(en milliers d’euros) Asie Clients et comptes rattachés (Net) 1 892 488 6 263 8 607 Créances clients (Brutes) 2 958 497 6 475 9 895 Provision pour dépréciation (1 066) (9) (213) (1 288)

Un client dépasse le seuil de 15 % du chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2024. Il s’agit d’un distributeur représentant 21 % des revenus consolidés (y compris les redevances), soit un niveau identique à celui enregistré au 30 septembre 2023.

Au 30 Septembre 2024, les actifs immobilisés nets se répartissent de la façon suivante :

(En milliers d’euros)





30/09/2024





31/03/2024









Immobilisations nettes



France

7 758 7 192

Autres pays

484 549



1.1.4 Ecarts d’acquisition

(En milliers d’euros) STD MARKETING HONG KONG STD

France STD IBERIA TOTAL VALEURS BRUTES







Au 31/03/2024 1 302 2 439 492 4 233 Au 30/09/2024 1 302 2 439 492 4 233









(En milliers d’euros) STD MARKETING HONG KONG STD

France STD IBERIA TOTAL DEPRECIATIONS



Au 31/03/2024 (1 302) (2 439) (492) (4 233) Au 30/09/2024 (1 302) (2 439) (492) (4 233)



















(En milliers d’euros) STD MARKETING HONG KONG STD

France STD IBERIA TOTAL VALEUR NETTE COMPTABLE Au 31/03/2024 - - - - Au 30/09/2024 - - - -

Les écarts d’acquisition sont intégralement dépréciés.

1.1.5 Immobilisations incorporelles

(En milliers d’euros) Brevets Recherche et Développement Solution informatique Total VALEUR BRUTE Au 31/03/2023 85 908 10 939 11 932 Acquisitions - - 249 249 Cessions ou mise au rebus - - (551) (551) Effet de change - - (1) (1) Autres (85) - (36) (121) Au 31/03/2024 - 908 10 600 11 508 Acquisitions - - 158 158 Autres (*) - (240) 500 260 Au 30/09/2024 - 668 11 258 11 926 (En milliers d’euros) Brevets Recherche et Développement Solution informatique Total AMORTISSEMENTS & DEPRECIATIONS CUMULES Au 31/03/2023 (85) (908) (9 696) (10 689) Dotations - - (275) (275) Reprises - - 499 499 Effet de change - - 1 1 Autres 85 - 51 136 Au 31/03/2024 - (908) (9 420) (10 328) Dotations - - (168) (168) Autres (*) - 240 (501) (261) Au 30/09/2024 - (668) (10 089) (10 757)









(En milliers d’euros) Brevets Recherche et Développement Solution informatique Total VALEUR NETTE COMPTABLE Au 31/03/2024 - - 1 179 1 179 Au 30/09/2024 - - 1 168 1 169

(*) Des reclassements de dépréciations vers les amortissements ont été effectués sous la ligne « Autres ».

La rubrique « Recherche et Développement » comprennent les frais engagés pour la conception et la fabrication de nouvelles lignes de produits ou de nouvelles technologies s’y rapportant (amortis sur 3 ans).

La rubrique « Solutions informatiques » correspond essentiellement à des logiciels mis en service, des améliorations et maintenance liés à l’ERP. Les acquisitions de l’exercice se composent de licences et de logiciels.

1.1.6 Immobilisations corporelles

(En milliers d’euros)





Terrains





Construction & Agencements





Installations





Autres





Total









VALEUR BRUTE

Au 31/03/2023 51 14 986 13 673 7 753 36 463

Acquisitions - 118 - 3 000 3 118

Cessions ou mise au rebut - (223) (491) (283) (997)

Autres - (497) 1 651 (1 340) (186)

Effet de change - 3 (5) (91) (93)

Au 31/03/2024 51 14 386 14 828 9 040 38 306

Acquisitions - - 4 1 111 1 116

Autres (*) - 447 769 (1 216) -

Effet de change - (5) - 13 8

Au 30/09/2024 51 14 829 15 601 8 948 39 429















(En milliers d’euros)





Terrains





Construction & Agencements





Installations





Autres





Total









AMORTISSEMENTS

Au 31/03/2023 - (11 801) (11 442) (7 667) (30 911)

Dotations - (452) (497) (176) (1 125)

Cessions ou mise au rebut - 223 489 280 992

Autres - 2 716 (1 406) (1 384) (74)

Effet de change - (20) 2 (1) (20)

Au 31/03/2024 - (9 334) (12 855) (8 949) (31 138)

Dotations - (203) (300) (100) (603)

Autres (*) - (682) (651) 737 (596)

Effet de change - (4) (2) (13) (19)

Au 30/09/2024 - (10 223) (13 808) (8 324) (32 356)















(En milliers d’euros)





Terrains





Construction & Agencements





Installations





Autres





Total









DEPRECIATIONS CUMULEES

Au 31/03/2023 - (507) (7) (92) (606)

Au 31/03/2024 - (507) (7) (92) (606)

Autres (*) - 507 5 93 604

Effet de change - - 2 - 2

Au 30/09/2024 - - - - -







Valeur Nette Comptable Au 31/03/2024 51 4 545 1 966 (1) 6 562 Au 30/09/2024 51 4 606 1 793 624 7 073

(*) Des reclassements de dépréciations vers les amortissements ont été effectués sous la ligne « Autres ».

Les acquisitions d’immobilisations corporelles de la période concernent principalement des investissements, se décomposant comme suit :

Matériels et outillages industriels : 0,7 million d’euros,

Agencements de boutique : 0,2 million d’euros,

Installations d’agencement : 0,1 million d’euros,





1.1.7 Droits d’utilisation

(En milliers d’euros)





Constructions





Autres





Total









VALEUR BRUTE

Au 31/03/2024 14 405 2 493 16 898

Entrées d'actifs 2 931 - 2 931

Résiliations (192) (40) (232)

Variations des cours de change 136 (1) 135

Autres (300) 300 -

Au 30/09/2024 16 980 2 752 19 732

(En milliers d’euros)





Constructions





Autres





Total









AMORTISSEMENTS

Au 31/03/2024 (3 471) (2 290) (5 761)

Résiliations 79 30 109

Dotations nettes de l'exercice (773) (40) (813)

Variations des cours de change (19) - (19)

Autres 300 (300) -

Au 30/09/2024 (3 884) (2 600) (6 484)

(En milliers d’euros)





Constructions





Autres





Total









DEPRECIATIONS CUMULEES

Au 31/03/2024 (1 679) - (1 679)

Reprise 288 - 288

Variations des cours de change (4) - (4)

Au 30/09/2024 (1 396) - (1 396)











Valeur Nette Comptable

Au 31/03/2023 9 255 203 9 458

Au 30/09/2024 11 700 153 11 853



Au 30 septembre 2024, les entrées d’actifs correspondent principalement à l’entrée de deux nouveaux actifs (boutiques) situés au Japon.

1.1.8 Actifs financiers non courants

Les actifs financiers non courants s’élèvent à 1 430 milliers d’euros au 30 septembre 2024, contre 895 milliers d’euros au 31 mars 2024, soit une augmentation de 535 milliers d’euros. Cette hausse est principalement due à un dépôt de 681 milliers d’euros au Japon dans le cadre de la signature du nouveau bail commercial d’une boutique située à Ginza, partiellement compensée par une diminution de 149 milliers d’euros à Hong Kong à la suite de la sortie de la boutique Landmark. Le solde au 30 septembre 2024 est principalement constitué de dépôts et cautionnements.

1.1.9 Stocks et en-cours

(En milliers d’euros) 30/09/2024 31/03/2024 Matières Premières 3 890 3 798 Produits et en-cours / semi ouvrés 3 892 3 177 Marchandises et Produits finis 14 709 13 456 Pièces détachées et consommables 1 235 1 305 Total Valeur Brute 23 726 21 736



Matières Premières (1 726) (1 893) Produits et en-cours / semi ouvrés (1 034) (940) Marchandises et Produits finis (5 064) (5 301) Pièces détachées et consommables (1 009) (1 019) Total provision pour dépréciation (8 833) (9 153)



Matières Premières 2 164 1 905 Produits et en-cours / semi ouvrés 2 858 2 237 Marchandises et Produits finis 9 645 8 155 Pièces détachées et consommables 226 286 Total Valeur Nette 14 893 12 583

Au 30 septembre 2024, les stocks nets augmentent de 18% principalement en raison de la hausse des produits finis sur les nouveautés ainsi que les animations à venir sur le 2e semestre.

1.1.10 Créances clients et comptes rattachés

(En milliers d’euros) 30/09/2024 31/03/2024 Clients 10 061 9 891 Effets à recevoir 24 36 Total valeur brute 10 085 9 926 Provision pour Dépréciation des Clients (1 481) (1 288) Total valeur nette 8 604 8 638

1.1.11 Autres créances

(En milliers d’euros) 30/09/2024 31/03/2024 Charges constatées d'avance 904 79 Taxe sur la valeur ajoutée 1 504 1 566 Autres prêts et avances 1 285 2 003 Créance factor 914 1 685 Redevances à recevoir 1 621 909 Autres 93 9 Total 6 321 6 251

Au 30 septembre 2024, les charges constatées d’avance se composent principalement de loyers payés par anticipation. La créance de TVA diminue de 62 milliers d’euros, tandis que les autres prêts et avances enregistrent une baisse liée principalement à la réduction des acomptes fournisseurs. L’affacturage recule de 1,7 million d’euros à 0,9 million d’euro. En revanche, les redevances à recevoir progressent significativement, passant de 0,9 million d’euros à 1,6 million d’euros, en raison d’un décalage dans la facturation.

1.1.12 Trésorerie et équivalents de Trésorerie

(En milliers d’euros) 30/09/2024 31/03/2024 Comptes courants bancaires 5 542 9 844 Trésorerie et équivalent de trésorerie au bilan 5 542 9 844 Trésorerie selon TFT 5 542 9 844

1.1.13 Capitaux propres

Au 30 septembre 2024, le capital social de la société mère S.T. Dupont s’élève à 14.155.547,94 euros divisé en 943.703.196 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,015 euro. Le nombre d’actions ordinaires est inchangé depuis le 31 mars 2024.

Au 30 septembre 2024, la Société ne détient aucune action propre S.T. Dupont.

1.1.14 Provisions et passifs éventuels

(En milliers d’euros) Provisions pour garantie Provisions pour litiges Total provisions courantes Provisions pour retraites et autres avantages à long terme Total Au 31/03/2023 140 1 232 1 372 2 480 3 853 Dotations 42 247 289 16 305 Reprises utilisées - (382) (382) - (382) Gains et pertes actuarielles - - - 132 132 Effet de change - - - (13) (13) Autres - (3) (3) - (3) Au 31/03/2024 182 1 094 1 276 2 616 3 893 Dotations 30 311 341 151 492 Reprises utilisées - - - (44) (44) Reprise non utilisées - (966) (966) (14) (980) Gains et pertes actuarielles - - - 3 3 Effet de change - - - 1 1 Au 30/09/2024 212 439 651 2 713 3 365

Les provisions sont composées de :

Provisions pour garantie





Une provision pour garantie est constituée pour couvrir le coût estimé de la garantie des produits vendus en France et à l’étranger. Cette provision est calculée semestriellement sur une base du nombre de retours réels de produits neufs.

Provisions pour litiges





Les provisions pour litiges comprennent principalement les risques sociaux et commerciaux.

Provisions pour retraite





Les provisions pour retraites et autres avantages à long terme concernent l’ensemble du groupe et respectent les normes IFRS en vigueur. La charge comptabilisée sur le premier semestre de l’exercice 2024-25 correspond à la moitié de la charge annuelle comptabilisée sur l’exercice fiscal 2023-24.

1.1.15 Emprunts et dettes financières

Emprunts et dettes non courants et instruments financiers associés

(en milliers d'euros) 30/09/2024 31/03/2024 (ACTIF) / PASSIF Autres dettes financières à moyen terme 1 008 1 180 Dettes financières non courantes après couverture 1 008 1 180

Emprunts et Dettes financières courants

Au 31 mars 2024, les dettes financières courantes correspondent à des prêts garantis par l’Etat (PGE) et des lignes de crédit utilisé par S.T. Dupont Marketing.

(en milliers d'euros) 30/09/2024 31/03/2024 (ACTIF) / PASSIF Autres dettes financières à court terme 2 677 2 994 Dettes financières courantes et actifs et passifs financiers associés nets 2 677 2 994

Financement

Nomination Emprunteur Montant autorisé Utilisation au 30 septembre 2024 Utilisation au 31 mars 2024 Nouveaux Emprunts Remb.

Emprunts Autres S.T. Dupont S.A











PGE BNP 332 332 405

(73) PGE BPA 321 321 391

(70) PGE BPI 136 136 165

(29) PGE BPVF 321 321 392

(71) PGE CIC 404 404 494

(89) PGE LCL 320 320 391

(71) Autres Intérêts 370 0 0



Affacturage Eurofactor 5 000 0 19 (19) S.T. Dupont Marketing H.K Ligne Revolving HKD Crédit Agricole HK 3 455 944 1 005

(35) (26) Ligne Revolving HKD Bank of East Asia 921 921 946 (25) S.T. Dupont Iberia Ligne de caisse Santander 70







Ligne de caisse BBVA 70 S.T. Dupont SpA Découvert de compte courant Banca Intesa 75







Ligne d’escompte Banca Intesa 435 S.T. Dupont Group Autres

(16) (32)



17 Totaux 12 231 3 685 4 175 0 (437) (53)

*TAUX EUR/HKD AU 30/09/2024 = 8,68

Au 30 septembre 2024, le groupe dispose des lignes suivantes :

Prêts Garantis par l’Etat

En décembre 2020 le groupe, son pool de partenaires bancaires et D&D International, actionnaire majoritaire de S.T. Dupont, ont décidé de conclure un accord de financement.

Selon les termes de l’accord, le montant du P.G.E alloué s’élève à 4 millions d’euros, soumis à la Règlementation P.G.E.

La répartition est la suivante :

PGE souscrit auprès de BNP Paribas, intégralement tiré et avec un capital restant de 332 milliers d’euros

PGE souscrit auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Apes, intégralement tiré et avec un capital restant dû de 321 milliers d’euros

PGE souscrit auprès de BPI France, intégralement tiré et avec un capital restant dû de 136 milliers d’euros

PGE souscrit auprès de la Banque Populaire Val de France, intégralement tiré et avec un capital restant dû de 321 milliers d’euros

PGE souscrit auprès du CIC, intégralement tiré et avec un capital restant dû de 404 milliers d’euros

PGE souscrit auprès de LCL, intégralement tiré et avec un capital restant dû de 320 milliers d’euros

Une prorogation d’échéancier du P.G.E sur 5 ans a été demandée et obtenue en décembre 2021.

Affacturage

En sus de ces financements bancaires, le contrat d’affacturage permet toujours à S.T. Dupont S.A. de mobiliser son poste clients.

Lignes de crédit Hongkong

Depuis mars 2016, le Groupe a souscrit une ligne revolving de 30 millions de HK dollars (3,5 millions d’euros) auprès de la branche hongkongaise du Crédit Agricole pour compléter la ligne de 8 millions de HK dollars (0,9 million d’euros) déjà mise à disposition par la Bank of East Asia.

Ces 2 lignes ont été renouvelées en mars 2019 pour les mêmes montants.

Au 30 septembre 2024, les tirages s’élevaient respectivement à 8,2 millions de HK dollars (944 milliers d’euros) et 8,0 millions de HK dollars (921 milliers d’euros)

Autres lignes de crédit filiales européennes

Le groupe dispose également de deux lignes de trésorerie pour ses filiales italienne et espagnole :

Une ligne d’escompte de RIBA pour un montant de 0,5 million d’euros pour le compte de la filiale italienne

Une Ligne de crédit de 0,1 million d’euros pour la filiale espagnole

Ces lignes ne sont pas utilisées au 30 septembre 2024.

Type de taux et couverture

Les financements P.G.E de S.T. Dupont S.A sont à taux fixe (P.G.E). Les financements contractés par S.T. Dupont Marketing H.K sont des financements court terme, à taux variable sous la forme d'un taux de marché domestique plus marge.

1.1.16 Dettes de location

Les variations de la dette de location se détaillent comme suit :

(En milliers d’euros) Dettes de location au 31/03/2024 6 612 Flux avec impact sur la trésorerie : Diminution (756) Flux sans impact sur la trésorerie : Nouveaux contrats de locations 2 921 Variation de change 116 Autres 19 Dettes de location au 30/09/2024 8 911

Au 30 septembre 2024, les échéances de la dette de location s'analysent comme suit :

(En milliers d’euros) 30/09/2024 A moins d'un an 2 005 De 1 à 5 ans 4 765 A plus de 5 ans 2 141 Total dettes de location 8 911

Au 30 septembre 2024, la dette de location porte intérêts sur un taux fixe.

1.1.17 Autres passifs courants

(En milliers d’euros) 30/09/2024 31/03/2024 Dettes sociales 3 143 3 898 Taxe sur la valeur ajoutée 853 822 Charges à payer 273 307 Produit Constaté d’avance 341 321 Avances clients 2 145 1 938 Redevances à payer 488 301 Dettes fournisseurs d’immobilisations 262 240 Autres 733 951 Total 8 238 8 778

À l’exception des dettes sociales, qui diminuent en raison de la saisonnalité des congés payés et du débouclage de la provision pour bonus, le niveau des autres passifs courants demeure stable par rapport au 31 mars 2024. La ligne « Autres » est principalement constituée de commissions agents et diverses charges à payer

1.1.18 Impôts courants

Le groupe ne constate aucune dette d’impôts sur les sociétés au 30 septembre 2024.

1.1.19 Coût de l’endettement financier

(En milliers d’euros) 30/09/2024 30/09/2023 Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie (1) 2 Coût de l’endettement financier brut (69) (641) Dont :



Charges financières sur emprunts (58) (541)

Charges financières sur contrat d'affacturage (11) (99) Coût de l’endettement financier Net (70) (641)



Autres Produits et charges financières (258) (8) Dont :

Charges d'intérêts sur les contrats de location (169) (128) Gains (pertes) de change (non affectables) (34) 124 Autres produits (charges) financiers (55) (4) Total (327) (650)

1.1.20 Résultat par action

Le résultat par action est obtenu en divisant le résultat net (part du Groupe) par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice.

Détail du résultat dilué par action IAS 33.70 :

Le résultat par action dilué est obtenu en divisant le résultat net (part du Groupe) par le nombre moyen pondéré d’actions après effet de la dilution.

(En milliers d’euros) 30/09/2024 30/09/2023 Résultat net – part du Groupe 1 427 421 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (en million d'euros) 943 703 196 524 279 556 Résultat net par action (en euros) 0,002 0,001 Résultat net dilué par action (en euros) 0,002 0,001

1.1.21 Autres produits et charges



30/09/2024 30/09/2023 Autres charges Autres produits Autres charges Autres produits Litiges (310) 907 - 493 Provisions - 68 - - Dommages & intérêts (63) - (557) - Autres (102) 114 (8) - Total (474) 1 089 (565) 493

Les litiges sont majoritairement composés de litiges salariaux et commerciaux.

1.1.22 Transactions avec des parties liées

Au 30 septembre 2024

(En milliers d'euros) Montant des transactions de la

période (charges)/ produits Montant bilantiel

créance/-(dette) Contrats de services



Dickson Concept LTD (301) (111) Dickson Trading (ASIA) Co. LTD (0) (0) Dickson Concept LTD Retail division (144) (9) Dickson Marketing Ltd (132) (1) Dickson Communication LTD - - Achats



Bondwood Investments Ltd 130 (59) Ventes



Leading Way Apparel Ltd 2 475 717 Dickson Concept LTD Retail division - - Total 2 028 537











Au 30 septembre 2023

(En milliers d'euros) Montant des transactions de la

période (charges)/ produits Montant bilantiel

créance/-(dette) Contrats de services



Dickson Concept LTD (221) (161) Dickson Trading (ASIA) Co. LTD - - Dickson Concept LTD Retail division (12) - Dickson Marketing Ltd - - Dickson Communication LTD (2) (1) Achats



Bondwood Investments Ltd 250 (214) Ventes



Leading Way Apparel Ltd 2 693 726 Dickson Concept LTD Retail division 89 17 Total 2 798 367

1.1.23 Instruments dérivés

La totalité des financements bancaires non courant sont à taux fixe. Compte tenu de cette situation, le groupe estime ne pas devoir recourir à des instruments dérivés de taux.

1.1.24 Evènements postérieurs à la clôture

Litige commercial

Pour rappel, S.T. Dupont avait été assigné devant le Tribunal Judiciaire de Paris pour des accusations de contrefaçon. Le risque estimé avait été provisionné dans les comptes au 31 mars 2023. Un accord transactionnel a été conclu en novembre, mettant définitivement fin à ce litige et permettant la reprise dans les comptes consolidés du groupe au 30 septembre 2024 de la quasi-totalité de la provision initialement constituée.

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE (PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2024 AU 30 SEPTEMBRE 2024)

Période du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’assemblée générale et en application de l’article L. 451-1-2 III du code monétaire et financier, nous avons procédé à :

l'examen limité des comptes consolidés semestriels résumés de la société S.T. Dupont, relatifs à la période du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité.

Ces comptes consolidés semestriels résumés ont été établis sous la responsabilité du Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

1- Conclusion sur les comptes





Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France.

Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit.



Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes consolidés semestriels résumés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire.

2- Vérification spécifique





Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité commentant les comptes consolidés semestriels résumés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés semestriels résumés.

Neuilly-sur-Seine et Paris, le 5 décembre 2024

Les commissaires aux comptes

Grant Thornton

Membre français de Grant Thornton International S&W Associés









































Laurent Bouby

Associé



































Julie Benzaquen

Associée







GOUVERNANCE

1.9. Composition du Directoire et du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance, lors de sa réunion du 18 avril 2024, a :

constaté la démission de Monsieur Mounir Moufarrige de son mandat de président du conseil de surveillance ;

décidé de nommer Monsieur Pearson Poon en qualité de Président du conseil de surveillance, en remplacement de Monsieur Moufarrige, pour une durée égale à celle de son mandat de membre du conseil de surveillance ;

constaté, en conséquence, l’arrivée à échéance du mandat de Vice-Président du conseil de surveillance de Monsieur Pearson Poon ;

décidé de nommer Madame Catherine Sabouret en qualité de Vice-Président du conseil de surveillance, en remplacement de Monsieur Pearson Poon, pour une durée égale à celle de son mandat de membre du conseil de surveillance.

En conséquence, au 30 septembre 2024, le Conseil de Surveillance est composé de la manière suivante :

Monsieur Pearson Poon, Président ;

Madame Catherine Sabouret, Vice-Président et membre du conseil de surveillance ;

Monsieur Mounir Moufarrige, membre du conseil de surveillance ;

Madame Marie Fournier, membre du conseil de surveillance.

1.10. Evaluation du Conseil de Surveillance

La Société a décidé de se référer volontairement aux principes de gouvernement d’entreprise tels que définis par le code de gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes et petites de Middlenext de septembre 2016 mis à jour en septembre 2021 (ci-après le « Code Middlenext »).

Conformément à la recommandation n° 13 du Code Middlenext, le conseil de surveillance s’est réuni le 22 octobre 2024 afin de procéder à son évaluation annuelle.

Au cours de cette réunion, les membres du conseil de surveillance s’est librement exprimé sur le fonctionnement du conseil en précisant les points positifs ainsi que les axes d’amélioration. A l’issue d’un débat, le conseil de surveillance a décidé, à l’unanimité de ses membres, de mettre en œuvre les mesures d’amélioration suivantes :

mise à disposition des documents préparatoires au moins trois ou quatre jours avant chaque réunion ;

améliorer la visibilité au conseil de surveillance de la gestion par la Société problématiques environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») ; en conséquence, le conseil de surveillance a décidé de procéder, au cours d’une réunion spécifique, à une revue annuelle de la stratégie ESG, des mesures et procédures mises en place.

L’évaluation du fonctionnement du conseil de surveillance est réalisée au moins une fois au cours de chaque année civile, la prochaine réunion sur ce sujet aura donc lieu en 2025.

1.11. Facteurs de risque

Les facteurs de risques sont de même nature que ceux exposés dans la rubrique 2.5 du Document d’Enregistrement Universel 2023-24, lesquels ne présentent pas d’évolution significative sur le premier semestre de l’exercice 2024-25.

ATTESTATION DU RESPONSABLE

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d’activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées et qu’il décrit les principaux risques et les principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice

Fait à Paris,

Le 5 décembre 2024



Alain Crevet

Président du Directoire

Pièce jointe