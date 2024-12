Mise en service de la première sous-station urbaine de 500 kilovolts, entièrement couverte, dans la province du Jiangsu

NANJING, Chine, 05 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La sous-station de 500 kilovolts de Suzhou Yuexi, un projet clé pour State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd. afin de répondre à la forte consommation électrique hivernale de l’année en cours, a été officiellement mise en service le 29 novembre. Ce projet est la première sous-station de 500 kilovolts entièrement couverte dans la province du Jiangsu. Elle permet d’ajouter une capacité de transformation de 2 millions de kilovolts ampères pour Suzhou, garantissant l’approvisionnement en électricité dans la province du Jiangsu, ainsi que dans la région du delta du fleuve Yangtsé, au cours de l’hiver.

Pour répondre aux besoins de développement de la charge électrique régionale et améliorer la fiabilité de l’approvisionnement en électricité, State Grid Jiangsu Electric Power a utilisé les rares ressources foncières urbaines disponibles. La société a démoli la sous-station de 220 kilovolts de Yuexi et y a implanté la nouvelle sous-station de 500 kilovolts.

Alors que la superficie prévue pour une sous-station conventionnelle de 500 kilovolts est de plus de 50 uc, la sous-station de 500 kilovolts de Yuexi n’occupe qu’environ 20 uc, soit une réduction de plus de la moitié de la superficie. Le projet adopte une disposition compacte et empilée sur trois étages avec une hauteur totale de 23 mètres, condensant tous les équipements et dispositifs électriques tels que les transformateurs principaux et les appareillages de commutation métalliques isolés au gaz dans un seul bâtiment.

La sous-station étant aménagée en intérieur, non seulement la surface au sol est considérablement réduite, mais divers principes de construction écologique y sont intégrés de manière innovante. Le responsable de State Grid Jiangsu Electric Power Engineering Consulting Co., Ltd. a expliqué que l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment du dispositif de distribution permet de réduire les émissions de dioxyde de carbone de plus de 100 tonnes et d’économiser plus de 40 tonnes de charbon standard chaque année. La construction d’un dispositif intégré de recyclage et de valorisation des eaux pluviales au sein de la station permet de traiter les eaux de pluie dans le périmètre de la station et de les exploiter à des fins de végétalisation et d’irrigation, réalisant ainsi une économie d’environ 3 300 mètres cubes d’eau par an.

Source : The State Grid Jiangsu Electric Power Engineering Consulting Co., Ltd.

