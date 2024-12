IGPDecaux remporte le contrat emblématique des Abribus de Rome en Italie

Paris, le 6 décembre 2024 - JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce qu’IGPDecaux a remporté le contrat des Abribus de Rome (2,8 millions d'habitants et 50 millions de touristes en 2023). IGPDecaux est une société détenue à 60 % par JCDecaux SE et à 40 % par la famille du Chène de Vère.

Faisant suite à un appel d'offres dont le marché est attribué par ATAC, la société de transports publics de la ville, ce contrat de 11 ans porte sur la rénovation de 9 600 infrastructures existantes (notamment 1 400 Abribus et 8 200 arrêts de bus) ainsi que l'installation et la maintenance d'une nouvelle gamme d'arrêts de bus et d'Abribus de la gamme « Eterna », représentant un total de plus de 1 900 faces publicitaires sur Abribus (dont 747 digitales).

Le programme d’'installation a débuté le 6 décembre afin qu'une partie du nouveau mobilier urbain soit prêt pour l'inauguration du Jubilé de 2025. Intégré au projet « Piano Fermate », ce contrat fait partie du plan d’action de « Roma Capitale » visant à promouvoir l'usage des transports en commun, moderniser l'environnement urbain et introduire des services innovants pour les habitants de Rome, les usagers de la ville, ainsi que les millions de visiteurs qui se rendent dans la capitale.

Ce contrat repose sur un modèle hybride où les investissements seront financés par une subvention publique et par la publicité.

Outre la rénovation des infrastructures existantes, le contrat porte sur l'installation d'un nouveau mobilier urbain qui améliorera la qualité de vie en ville pour les voyageurs et les visiteurs et qui comprendra :

435 Abribus « Eterna » équipés de 501 écrans tactiles digitaux pour l'information des voyageurs et d'un système innovant d'aide aux personnes malvoyantes ;

405 arrêts de bus électroniques « Eterna » dotés d'un écran tactile digital avec un système audio adapté aux personnes malvoyantes ;

14 terminaux de bus « Eterna » équipés d’un bureau et de sanitaires réservés au personnel d’ATAC.

La nouvelle application de navigation et d'accessibilité pour les personnes malvoyantes fera de Rome la première ville italienne à proposer ce service à titre gratuit.

Le nouveau mobilier urbain présente un design unifié sur l'ensemble des produits, tout en étant facilement reconnaissable et parfaitement intégré au paysage urbain. La nouvelle gamme de mobilier urbain « Eterna », conçue, développée et produite par JCDecaux spécialement pour Rome, donnera aux transports publics gérés par ATAC une image épurée et tournée vers l'avenir grâce à un design exclusif, léger et harmonieux embellissant l’environnement urbain.

Avec ses nouveaux écrans tactiles dédiés exclusivement à ATAC, IGPDecaux facilitera la digitalisation de l'information dans les transports publics locaux afin de transformer le temps d'attente des passagers en un temps utile. Un large éventail d'informations d'intérêt général sera disponible en italien et en anglais (sites culturels, événements et initiatives locales de première importance pour la ville...).

Ce nouveau contrat offrira aux annonceurs et à leurs marques un mobilier urbain au design de grande qualité, au cœur de la capitale italienne, comprenant notamment des supports digitaux qui bénéficieront aussi bien aux habitants locaux qu'aux touristes.

En ligne avec la Stratégie Climat de JCDecaux visant à atteindre le Net Zéro Carbone d'ici 2050, le contrat d'Abribus de Rome a pour objectif de réduire d’une part les émissions de CO 2 par l'utilisation d'énergies renouvelables durant la phase de production (émissions indirectes), et d’autre part la consommation d’électricité grâce à l'installation de nouveaux produits vertueux (éclairage et digital).

Eugenio Patanè, Conseiller municipal pour la mobilité de Roma Capitale, a déclaré : « Grâce au projet ‘‘Piano Fermate Smart’’ d’ATAC, qui comprend l'installation des nouveaux Abribus haute-technologie « Eterna », nous offrons aux citoyens romains une meilleure accessibilité aux transports publics et un accès plus efficient à l’information. Le projet - pour lequel je tiens à remercier ATAC, le Département de la mobilité durable et des transports de « Roma Capitale », et IGPDecaux pour leur excellent travail - est également important car les Abribus traditionnels qui seront remplacés par de nouveaux Abribus technologiques, seront ensuite réaffectés, dans la mesure du possible, aux arrêts qui en sont actuellement dépourvus. »

Alberto Zorzan, Directeur Général d'ATAC, a déclaré : « Le partenariat entre ATAC et IGPDecaux est sans aucun doute un parfait exemple de synergie entre le secteur public et le secteur privé, au bénéfice de tous. Les nouveaux Abribus que nous avons commencé à installer à Rome rendent les infrastructures de transport plus attrayantes, offrant le confort nécessaire et permettant une parfaite intégration du mobilier urbain. C'est pourquoi le déploiement de ces installations a été obtenu après de longues - mais nécessaires - discussions et réunions avec les institutions régissant et coordonnant les services, ainsi que celles délivrant les autorisations requises pour respecter le patrimoine artistique et culturel. La mise en place des nouveaux Abribus et arrêts de bus a reposé sur le respect de conditions spécifiques et la réalisation de tests de conformité préalables, comme l’exige la situation particulière de Rome où tout projet doit être étudié minutieusement. Ainsi, la valeur globale de cette intervention dépasse la simple esthétique des dispositifs et repose sur le soin porté à leur installation. Outre le confort et le design, un autre objectif majeur du projet est de créer de véritables centres d'info-mobilité pour les usagers de la ville. Ceux-ci les aident à mieux planifier leurs trajets mais aussi à intégrer la mobilité dans le riche éventail d'initiatives urbaines, en reliant de manière dynamique et accessible lieux et événements via les bornes à écran tactile. Nous sommes convaincus que ce contenu renforcera l'attractivité du réseau de transports publics, s'inscrivant dans notre démarche innovante et durable des dernières années, telle que Tap&Go. Bon voyage ! »

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes très fiers d'avoir remporté le contrat emblématique des Abribus de la « Ville Eternelle » et d’avoir débuté l’installation d’une nouvelle génération de mobilier urbain à l'approche du Jubilé de 2025. Nous tenons à remercier chaleureusement ATAC, le premier opérateur de mobilité urbaine en Italie et l'une des sociétés de transports publics locaux les plus importantes d'Europe, pour sa confiance en IGPDecaux dans la mise en œuvre de ce contrat d'Abribus à Rome, l’une des villes européennes les plus grandes et les plus peuplées. Notre Groupe apportera toute son expertise technique, esthétique, servicielle et environnementale afin de contribuer à bâtir un territoire exemplaire, pensé pour les habitants et les visiteurs tout en offrant une plateforme de communication puissante à nos clients annonceurs. La mise en œuvre de ce contrat s'inscrit pleinement dans le projet « Piano Fermate » qui vise à transformer l'espace public de Rome et à mettre en valeur la beauté historique et architecturale de la ville. Avec ce nouveau contrat, JCDecaux offrira un réseau de mobilier urbain cohérent et de grande qualité en Italie avec Bologne, Florence, Gênes, Milan, Naples, Rome et Turin. »

(a) Chiffre d’affaires ajusté

