Monroe Ride Solutions remporte le Global Digital Transformation of the Year Award

NORTHVILLE, Michigan, 07 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La division Monroe Ride Solutions (MRS) de Tenneco, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de composants et de systèmes de suspension avancés pour les marchés de l’automobile, des véhicules commerciaux et d’autres transports, a remporté le 2024 Digital Transformation of the Year Award (Prix de la transformation numérique de l’année 2024) décerné par le programme Digital Engineering Awards. Les Digital Engineering Awards récompensent les chefs d’entreprise et les leaders technologiques qui soutiennent la cause du changement durable. Les lauréats ont été annoncés le 5 décembre à Dallas.

La candidature présentée par MRS intitulée « Accelerating Suspension Development Through Neural Networks » (Accélérer le développement des suspensions grâce aux réseaux neuronaux) décrit comment les ingénieurs de Tenneco utilisent des modèles de simulation basés sur des réseaux neuronaux pour rationaliser et améliorer considérablement le développement des amortisseurs de suspension, permettant ainsi aux équipementiers automobiles d’accélérer le lancement de nouveaux modèles et de réduire l’impact environnemental des essais physiques. Cette approche, développée par MRS en collaboration avec le centre de recherche belge Flanders Make, réduit l’écart entre les simulateurs de conduite et les évaluations critiques du comportement subjectif rendues possibles par les modèles physiques conventionnels et les mesures des amortisseurs sur les véhicules.

« Notre solution entièrement numérique nous permet de convertir les données de caractérisation d’un amortisseur provenant d’un modèle physique ou les mesures réelles d’un amortisseur en un réseau de neurones informés par la physique qui surpasse les techniques de modélisation virtuelle existantes », a déclaré Kenny Motte, responsable principal de l’ingénierie chez Monroe Ride Solutions.

L’application réussie des réseaux de neurones dans le développement des amortisseurs positionne Monroe Ride Solutions comme un partenaire de premier plan dans l’accélération des objectifs de développement virtuel des équipementiers, selon Ardan Labrie, responsable de l’ingénierie chez Monroe Ride Solutions. « Certains équipementiers visent un développement 100 % virtuel », a-t-il indiqué. « En combinant les atouts d’un réseau de neurones avec notre vaste ensemble de données de caractérisation des amortisseurs, nous pouvons tester davantage de réglages bien avant qu’un prototype ne doive être construit. »

Plus de 200 candidatures provenant de 16 pays ont été soumises. Les nominations pour les Digital Engineering Awards sont ouvertes aux sociétés de produits, aux fabricants et aux équipementiers du monde entier. Le programme annuel est sponsorisé par L&T Technology Services Limited, l’un des leaders mondiaux de l’ingénierie numérique et de la R&D, Information Services Group (ISG) et la chaîne d’information économique CNBC TV18 en Inde.

Monroe Ride Solutions, une division commerciale du segment Performance Solutions de Tenneco, fabrique et commercialise deux vastes portefeuilles de suspensions de pointe pour le réseau des équipements d’origine : les amortisseurs passifs et les systèmes de valves de Monroe OE Solutions ainsi que les technologies de suspension semi-active et adaptative de Monroe Intelligent Suspension.

