ALSTOM SA: Alstom fournira 35 rames RER NG supplémentaires pour la ligne RER E du réseau Île-de-France Mobilités

Alstom fournira 35 rames RER NG supplémentaires pour la ligne RER E du réseau Île-de-France Mobilités

SNCF Voyageurs a confirmé la commande de 35 rames RER NG supplémentaires à Alstom pour un montant de près de 520 millions d’euros, financées à 100 % par Île-de-France Mobilités.

Cette nouvelle commande porte à 166 le nombre total de RER NG commandés pour les lignes RER D et RER E.

Le RER NG circule sur la ligne RER E depuis novembre 2023 et sera déployé progressivement sur la ligne RER D d’ici la fin de l’année.





9 décembre 2024 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, fournira à SNCF Voyageurs 35 rames RER NG supplémentaires pour la ligne RER E du réseau Île-de-France Mobilités.

D’un montant de près de 520 millions d’euros, cette nouvelle commande a été notifiée à Alstom par SNCF Voyageurs pour le compte d’Île-de-France Mobilités. Elle fait suite au financement voté en avril dernier par l’autorité organisatrice.

Financée à 100 % par Île-de-France Mobilités, cette commande s’inscrit dans le contrat-cadre signé en 2017 entre SNCF Voyageurs et Alstom. La tranche ferme du marché RER NG comprenait la livraison de 71 rames. Puis 60 rames supplémentaires ont été commandées en 2023. Ainsi, 166 RER NG, dont 130 pour le RER E et 36 pour le RER D, ont été commandés à ce jour.

« Alstom se réjouit de cette notification qui témoigne de la confiance renouvelée par Île-de-France Mobilités et SNCF Voyageurs dans ce matériel de nouvelle génération. Spécialement conçu pour l’Île-de-France et fabriqué par neuf de nos sites en France, le RER NG représente un véritable atout pour moderniser le réseau et améliorer l’expérience des voyageurs », a déclaré Frédéric Wiscart, Président d’Alstom France.

Depuis novembre 2023, les premiers RER NG sont progressivement mis en service sur la ligne RER E.

Leur déploiement sur la ligne de RER D est prévu d’ici la fin d’année 2024.

À propos du RER NG

Le RER « Nouvelle Génération » est un matériel roulant à deux niveaux destiné aux lignes RER D et RER E exploitées par Transilien SNCF Voyageurs pour Île-de-France Mobilités afin d’améliorer le confort des voyageurs et la régularité de ces lignes.

Un train plus capacitaire et plus accessible



Ce train a été pensé, tant en termes d’architecture que de design intérieur, pour optimiser la capacité et les flux de voyageurs. Grâce à une architecture « boa » entièrement ouverte et à de larges portes, il permet une grande fluidité dans les entrées et sorties des voyageurs et offre trois espaces de voyage distincts. Dans chacune des voitures d’extrémité, les plateformes permettent l’accès direct et rapide des voyageurs en fauteuils roulants à leurs espaces dédiés.

Un train plus confortable



Le RER NG offre un haut niveau de confort, avec la présence de la climatisation, d’un éclairage LED adapté aux différents moments du voyage (jour/nuit/arrêts en gares), de prises USB et de nombreux écrans permettant aux voyageurs d’avoir accès rapidement aux diverses informations de transport. Une attention particulière a également été portée aux sièges.

Un train plus fiable et plus performant



Développé à partir des solutions de matériels urbains et périurbains d’Alstom, le RER NG a été conçu pour garantir les plus hauts niveaux de disponibilité, de fiabilité et de sécurité. Le RER NG dispose notamment de 8 bogies moteurs qui lui confèrent des performances d’accélération et de décélération supérieures à celles des anciennes générations de matériel roulant, un atout indéniable pour l’exploitation.

Les chiffres clés du RER NG

Le RER NG

166 trains RER NG commandés pour les lignes RER E et RER D

Une vitesse maximale de 140 km/h

8 bogies moteurs par rame





Le RER NG pour la ligne RER E (par rame) :

112 m de long pour une rame de 6 voitures

1 563 places, dont 501 places assises

+ de 280 km de câbles

+ de 250 ports USB

45 écrans d’information

48 caméras de surveillance.

Les sites Alstom de Valenciennes-Petite Forêt et de Crespin, dans les Hauts-de-France, assurent la conception et l’assemblage des rames. Au total, ce sont neuf des 16 sites français d’Alstom qui contribuent au projet, avec la participation des sites fabriquant des composants (Ornans, Tarbes, Le Creusot, Petit-Quevilly, Villeurbanne) ainsi que des sites de La Rochelle et Saint-Ouen.

À propos d’Alstom





Alstom contribue par ses engagements à un futur décarboné, en développant et favorisant des solutions de mobilité durables et innovantes appréciées des passagers.

Qu’il s’agisse de trains à grande vitesse, de métros, de monorails, de trams, de systèmes intégrés, de services sur mesure, d’infrastructures, de solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus large du secteur. Présent dans 64 pays et fort de plus de 84 700 employés de 184 nationalités, le Groupe concentre son expertise en matière de conception, d’innovation et de gestion de projet là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Coté en France, Alstom a réalisé un chiffre d’affaires de 17,6 milliards d’euros au cours de l’exercice clos le 31 mars 2024.

Ses quelque 12 000 employés en France sont détenteurs d’un savoir-faire destiné à servir les clients français et internationaux. Environ 30 000 emplois sont générés en France auprès de ses 4 500 fournisseurs français.

